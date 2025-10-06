Разработчик monobank привлек инвестицию более чем в $1 млрд от американского фонда

Украинский IT-холдинг Fintech-IT Group, разработчик экосистемы mono, привлекает инвестицию от Ukraine-Moldova American EnterpriseFund (UMAEF) по оценке более 1 миллиарда долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил соучредитель Fintech-IT Group Олег Гороховский.

По его словам, сегодня IT-холдинг Fintech-IT Group предоставляет IT-решения для банков, процессинга, электронной коммерции, ресторанов, финансового сектора, торговли, сферы услуг и не только.

UMAEF является корпорацией штата Делавэр, которой управляют опытные американские бизнес-профессионалы, а ее деятельность осуществляется под наблюдением Государственного департамента США. Помимо своей прямой инвестиции, фонд также возглавляет консорциум американских частных инвесторов, инвестирующих вместе с UMAEF.

"Этой инвестицией UMAEF расширяет существующий портфель своих финтех-проектов, реализуемых через u.vеntures, инвестируя в ведущую компанию, основанную и выстроенную украинскими предпринимателями мирового уровня", — сказала Ярослава З. Джонсон, президент и главный исполнительный директор UMAEF.

Она добавила, что UMAEF имеет многолетний опыт инвестирования как в передовые финтех-компании с мировыми амбициями, так и в традиционные банки. Это позволяет основательно поддержать учредителей Fintech-IT Group на следующем этапе динамичного развития компании.

Сообщается, что представитель UMAEF войдет в состав совета директоров IT-холдинга.

"Мы благодарны UMAEF за доверие и поддержку. Мы верим, что их участие откроет перед нами новые горизонты для разработки продуктов и технологий, которые принесут нашим клиентам еще больше преимуществ. А главное — это мощный сигнал, что даже во время войны ведущий американский инвестор готов инвестировать в экономику Украины", - подчеркнул Гороховский.

О Fintech-IT Group

Fintech-IT Group – это технологическая компания, разрабатывающая интегрированные программные решения для цифрового банкинга и электронной коммерции.

Fintech-IT Group основали Олег Гороховский и Михаил Рогальский. В состав входят компании "Финтек Бенд", "Килобайт1024", "Шейк-ту-Пэй", "Эй Си Ди Си Процессинг" и несколько других.

Холдинг является поставщиком программного обеспечения для АО "УниверсалБанк" внутри проекта monobank.

Fintech-IT Group также создает и развивает собственные продукты, в частности:

market by mono – маркетплейс, сочетающий продавцов и покупателей;

Expirenza – платформа цифровизации оплаты, чаевых и меню для ресторанов;

Base by mono – сервис монетизации для онлайн-креаторов;

Loyalty.аi – платформа, позволяющая партнерам продвигать свои программы лояльности в приложениях банков.

Отметим, что monobank второй раз подряд попал в глобальный рейтинг лучших финтех-компаний мира за 2024 год, составленный изданием CNBC совместно с исследовательской фирмой Statista.

О UMAEF

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF), ранее известный как Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), был создан Конгрессом США в 1994 году и является ведущим региональным фондом с более чем тридцатилетним успешным опытом работы в Украине и Молдове.

Миссия UMAEF сосредоточена, прежде всего, на предоставлении кредитов и инвестиций в капитал предприятиям, работающим в секторах, представляющих интерес для американских инвесторов.

UMAEF инвестировал 190 млн долларов в 143 компании, которые в общей сложности трудоустраивают более 27000 человек в Украине и Молдове и известен своей ролью в спонсорстве и запуске Horizon Capital в 2006 году. С момента создания UMAEF получил 150 млн долларов финансирования от правительства США, и открыл доступ к ориентировочно 2,4 млрд долларов капитала для украинских и молдавских компаний