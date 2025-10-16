Запланована подія 2

Игра monobank "охота на лимоны" обвалила приложение из-за ажиотажа

monobank
В monobank перебои в работе / monobank

В честь 10 миллионов клиентов monobank запустил в приложении игру "охота на лимоны", которая быстро "положила" сервис. За первые 10 минут 10 тысяч пользователей собрали по 10 лимонов, и серверы не выдержали нагрузки.

monobank Олега Гороховского.

Слушайте, вы можете искать их немного медленнее. У нас часть функционала из-за вас сдохла. Вы залезли в таком количестве в такие места, что там никого никогда не было…», – написал он.

В результате часть клиентов столкнулась с перебоями в работе приложения и трудностями с доступом к игре.

Как работает игра

Игра стартовала 16 октября в 9:30 и продлится 4 дня. Пользователи ищут лимоны по всему приложению monobank:

  • 10 лимонов – участие в розыгрыше 50 iPhone 17 и скин в память; для детских карт - 1000 банок шоколадных монет;
  • 50 лимонов – шанс выиграть 1 000 000 грн;
  • Мифический 51-й лимон – главный приз: BMW 3; для детских карт — поездка в Диснейленд для победителя и четырех друзей.

Результаты розыгрыша iPhone будут обнародованы 20 октября в Telegram-канале Гороховского, а миллион гривен разыграют 21 октября в прямом эфире Instagram.

Напомним, в приложении monobank появилась опция, которая позволит пользователям пожаловаться на собрание донатов по подозрению в мошенничестве.

Автор:
Татьяна Гойденко