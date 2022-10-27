До 250 тысяч гривен и на 60 дней без процентов. Какие условия банки сегодня предлагают населению по кредитным картам

С разгаром широкомасштабной войны банки в Украине начали массово ограничивать предоставление кредитных услуг клиентам. Во-первых, чтобы в ситуации крайней неопределенности удержать деньги самим. Во-вторых, в банках прекрасно понимали, что население стремительно потеряет платежеспособность, что увеличит объем проблемной задолженности.

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Например, государственные Приватбанк и Ощадбанк уменьшили кредитные лимиты для населения до 50 тыс. грн, хотя до введения военного положения клиенты могли брать в долг до 200 тыс. грн и 250 тыс. грн соответственно. Сократили финучреждения и программы лояльности.

Как обращает внимание в комментарии Delo.ua финансовый аналитик Василий Невмержицкий, на сегодняшний день банки демонстрируют в своей кредитной политике большое разногласие, что обусловлено кредитной политикой финучреждений. В то время как "потолок" для кредитного лимита у "Привата" составляет 50 тыс. грн, у ПУМБ – 200 тыс. грн, а в Райффайзен Банке – 250 тыс. грн.

"Каждый банк определяет свой уровень риска и стратегию своего развития. Если банк и устанавливает лимит на 250 тыс. грн, то, конечно, человеку с доходом в 6 тыс. грн такой кредит не выдадут. Кредитная политика формируется из нескольких факторов: регион проживания клиента во время войны, размер зарплаты , место его работы, пребывание за границей и т.д.", – говорит он.

Многие банки сегодня даже распределили регионы Украины на условные красные, оранжевые, желтые и зеленые зоны, где и кредитная политика будет существенно отличаться. Как в отношении бизнеса, так и физлиц. Добавим от себя, что чем меньше кредитный лимит предлагают банки, тем меньше резервы под них приходится формировать, что создает для учреждений свои выгоды.

На этот раз мы решили проследить, какие кредитные карточки в которых наиболее крупных банках пользуются наибольшей популярностью и выяснить, какие продукты предоставляют учреждения.

Приватбанк

Наиболее распространена кредитная карта в "Привате" – "Универсальная", которой на сегодняшний день пользуются уже 18 млн. клиентов. Кредитный лимит на потребительские нужды по ней составляет 50 тыс. грн. С ее помощью можно платить по всем торговым точкам, интернету и за рубежом.

Срок кредита составляет 12 месяцев и предоставляется лицам младше 70 лет. При этом срок пользования им продлевается на каждые последующие 12 месяцев, если не менее чем за 30 календарных дней до даты возврата кредита банк не уведомит клиента о прекращении кредитования. Реальная годовая ставка – 51,09%.

Вместе с тем собственный платеж клиента составляет 5% задолженности, но не менее 100 грн ежемесячно; и 10% задолженности, но не менее 100 грн, ежемесячно – в случае просрочки, начиная со второго месяца просрочки. Льготный период составляет 55 дней, когда ставка практически нулевая.

Комиссия по снятию наличных средств с собственных средств составляет 1%, кредитных – 4% (как в банкоматах "Привата", так и других банков). Комиссия же за перевод собственных и кредитных средств различается в зависимости от банка, но составляет максимум 5% (при переводе кредитных средств за границу).

Ранее "Приват" предоставлял программу лояльности "Бонус Плюс" при оплате товаров или услуг партнеров финучреждения. Пользователи получали бонусы до 20% стоимости покупки на специальный счет "Бонус Плюс". Каждая торговая точка устанавливала размер бонуса. Но с 1 мая банк программу приостановил.

Ощадбанк

В государственном Ощадбанке наибольшим спросом среди кредитных карт пользуется " More ". Кредитный лимит по ней составляет 50 тыс. грн, реальная процентная ставка – до 46,8% годовых (за использование кредитных средств нужно будет платить 3,9% ежемесячно).

"Да, самой популярной кредитной картой у нас остается "More", но сейчас она уже не выпускается, однако остается наиболее распространенной. Ее можно получить, если клиент получает в Ощадбанке пенсию, зарплату или какую-либо социальную выплату", – сообщили нам в "Ощаде".

Льготный период по "More" – 62 дня, когда ставка также практически нулевая. Например, если сумма кредита составляет 10 тыс. грн, то минимальный платеж вне льготного периода – почти 900 грн. Если 20 тыс. грн – 1780 грн. Срок кредита от 36 до 60 месяцев.

Комиссия по предоставлению и обслуживанию кредита отсутствует. Лимит доступен лицам от 21 до 65 лет.

Комиссия по снятию кредитных средств также отсутствует, а при снятии собственных придется уплатить в банкомате или кассе своего банка 2 грн. В банкоматах других банков – 1,5% плюс 5 грн. Комиссия по переводу собственных средств на свою карту составляет 0,5%, а на другой банк или за границу – 1% плюс 5 грн.

Широкой популярностью также пользуется кредитная карта "Моя кредитка". Лимит по ней составляет 250 тыс. грн. Правда, новым клиентам услуга не предоставляется.

Сегодня Сбербанк вместе с Mastercard предлагает владельцам карт сервис лояльности "Mastercard Больше". Но сейчас функция кэшбека в "Ощаде" ограничена только заказом услуги "OLX Доставка", когда за каждую покупку владельцу карты Mastercard компенсируется 10 грн.

Райффайзен Банк

Самая популярная кредитная карта – "2 кэшбека". Как отмечается на сайте финучреждения, кредитный лимит по нему – 250 тыс. грн. Льготный период – 57 дней. Процентная ставка – 42% годовых. Минимальный ежемесячный платеж составляет 5% от остатка задолженности.

Комиссия за снятие своих и кредитных средств одинакова – 3% плюс 15 грн. И это независимо от банкоматов, банков и их расположения. Комиссия за перевод кредитных средств составляет 5 грн, а собственных – 1% плюс 5 грн.

Также популярной кредитной картой остается "100 дней", ведь именно столько составляет льготный период по ней. Правда, процентная ставка больше – 48%.

Что же касается программ лояльности, то финучреждение прекратило начисление кэшбека на расходы по дебетным картам, который раньше составлял 0,5% на все покупки.

"По дебетовым картам пока, к сожалению, кэшбека у нас нет. Но он является для пользователей кредитной картой "2 кэшбека", где компенсация предусматривается за покупки и пополнения", - сообщили нам в финучреждении.

ПУМБ

Здесь наибольшей популярностью пользуется карточка "Всемогу". Доступная сумма кредитного лимита – до 200 тыс. грн. при льготном периоде в 62 дня. Ежемесячный платеж – 2,99% от суммы задолженности и начисленные проценты за пользование кредитными средствами (при наличии). Реальная годовая процентная ставка – 42,36%.

За снятие наличных и переводы с карты на карту за счет кредитных средств нужно будет заплатить 2,99%. Срок кредита с возможной пролонгацией – 12 мес. Кешбек составляет до 5%, а максимальная его сумма в месяц – 500 грн.

Что касается программ лояльности, то ПУМБ, практикуя индивидуальный подход к каждому клиенту, предлагает одним выбрать три из семи категорий покупок, другим – только партнерский кэшбек. Предоставление кэшбека клиенту зависит от того, какие покупки интересуют его прежде.

"Каждый месяц этот набор критериев может изменяться. Могут быть разные предложения по кэшбеку каждого первого числа, в зависимости от того, какие у клиента были покупки в прошлом месяце и что для него было более актуальным", – рассказали нам в ПУМБ.

monobank

Максимальный кредитный предел в monobank составляет 100 тыс. грн. При оформлении карты, вероятно, он будет меньшим, но может быть повышен, если клиент регулярно пользуется ссудой и вовремя погашает задолженность.

Наличие трудового стажа при выдаче карты не требуется, но нужно быть официально устроенным на работу более 3 месяцев. Льготный период составляет до 62 дней, а процентная ставка – 37,2% годовых (ежемесячная комиссия по кредиту – 3,1%). За снятие кредитных средств придется заплатить 4% от суммы.

За снятие собственных средств нужно будет заплатить 0,5%, а кредитных – 4%. Комиссия за перевод собственных средств отсутствует, а кредитных – те же 4%.

Сегодня monobank, если говорить о программах лояльности, предлагает два вида кэшбека: от банка (сейчас можно выбрать только две категории: "Продукты" и "Кафе и рестораны") и партнеров. Объем кэшбека зависит от того, за какие средства совершается покупка. Если деньги кредитные, кэшбек меньше.

К примеру, кэшбек за оплату товаров питания составляет 1%, если средства собственные, и 0,75% – если кредитные. Кешбек за оплату счета в ресторане – 2% и 0,75% соответственно.

Альфа-Банк

В "Альфе" наибольшей популярностью пользуется карта "Caméléon", кредитный лимит по которой составляет до 30 тыс. грн. Срок кредитования – 12 месяцев с возможностью продления по решению банка. Годовая процентная ставка – 37% по неторговым операциям (по торговым – 0,01%).

Снятие собственных средств до 20 тыс. грн проходит без комиссии (в частности, за рубежом).

Альфа-Банк свою программу начисления баллов Cash'U Club, не работавшую с марта, возобновился только в середине июня. Для накопления бонусов нужно расплатиться картой, участвующей в программе вознаграждений. Сумма покупки будет округляться до целых в меньшую сторону.

В зависимости от статуса участника программы можно выбрать от двух до семи категорий для начисления кэшбека (по программе вознаграждений можно получить 4 вида бонусов: от стандартных до корректирующих).