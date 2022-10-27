Серед іншого – до 250 тис. грн та на 60 днів без відсотків. Які умови банки сьогодні пропонують населенню по кредитних картках

З розпалом широкомасштабної війни банки в Україні почали масово обмежувати надання кредитних послуг клієнтам. По-перше, щоб у ситуації крайньої невизначеності притримати гроші самим. По-друге, у банках чудово розуміли, що населення стрімко втратить платоспроможність, що збільшить осяг проблемної заборгованості.

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Наприклад, державні Приватбанк і Ощадбанк зменшили кредитні ліміти для населення до 50 тис. грн, хоча до запровадження воєнного стану клієнти могли брати у борг до 200 тис. грн і 250 тис. грн відповідно. Скоротили фінустанови і програми лояльності.

Як звертає увагу у коментарі Delo.ua фінансовий аналітик Василь Невмержицький, на сьогоднішній день банки демонструють у своїй кредитній політиці неабияку розбіжність, що обумовлено кредитною політикою фінустанов. У той час як "стеля" для кредитного ліміту у "Приваті" складає 50 тис. грн, у ПУМБ – 200 тис грн, а у Райффайзен Банку – 250 тис. грн.

"Кожен банк визначає свій рівень ризику та стратегію свого розвитку. Якщо банк і встановлює ліміт на 250 тис. грн, то, звичайно, людині з доходом у 6 тис. грн такий кредит не видадуть. Кредитна політика формується з кількох факторів: регіон проживання клієнта в часи війни, розмір зарплати, місце його роботи, перебування за кордоном тощо", – каже він.

Як нагадує експерт, багато банків сьогодні навіть розподілили регіони України на умовні червоні, помаранчеві, жовті і зелені зони, де і кредитна політика буде суттєво відрізнятися. Як щодо бізнесу, так і фізосіб. Додамо від себе, що чим менший кредитний ліміт пропонують банки, тим менші резерви під них доводиться формувати, що створює для установ свої вигоди.

Цього ж разу ми вирішили прослідкувати, які кредитні картки у яких найбільіших банках користуються найбільшою популярністю та з'ясувати, які продукти надають установи.

Приватбанк

Найбільш розповсюджена кредитна картка у "Приваті" – "Універсальна", якою на сьогоднішній день користуються вже 18 млн клієнтів. Кредитний ліміт на споживчі потреби по ній складає 50 тис. грн. З її допомогою можна платити в усіх торгових точках, інтернеті та за кордоном.

Строк кредиту складає 12 місяців і надається особам до 70 років. При цьому, термін користування ним продовжується на кожні наступні 12 місяців, якщо щонайменше як за 30 календарних днів до дати повернення кредиту банк не повідомить клієнта про припинення кредитування. Реальна річна ставка – 51,09%.

Разом з тим власний платіж клієнта складає 5% заборгованості, але не менше ніж 100 грн щомісячно; та 10% заборгованості, але не менше 100 грн, щомісячно – у разі прострочки, починаючи з другого місяця прострочення. Пільговий період складає 55 днів, коли ставка практично нульова.

Комісія зі зняття готівки з власних коштів складає 1%, кредитних – 4% (як у банкоматах "Привату", так і інших банків). Комісія ж за переказ власних і кредитних коштів різниться залежно від банку, але складає максимум 5% (при переказ кредитних коштів за кордон).

Раніше "Приват" надавав програму лояльності "Бонус Плюс" при сплаті за товари чи послуги партнерів фінустанови. Користувачі отримували бонуси до 20% від вартості покупки на спеціальний рахунок "Бонус Плюс". Кожна торгова точка встановлювала свій розмір бонусу. Але з 1 травня банк програму призупинив.

Ощадбанк

У державному Ощадбанку найбільшим попитом серед кредитних карток користується "More". Кредитний ліміт по ній складає 50 тис. грн, реальна процентна ставка – до 46,8% річних (за використання кредитних коштів потрібно буде платити 3,9% щомісяця).

"Так, найпопулярнішою кредитною карткою у нас лишається "More", але наразі вона вже не випускається, проте лишається найбільш розповсюдженою. Її можна отримати, якщо клієнт отримує в Ощадбанку пенсію, зарплату або якусь соціальну виплату", – повідомили нам в "Ощаді".

Пільговий період по "More" – 62 дні, коли ставка також практично нульова. Наприклад, якщо сума кредиту складає 10 тис. грн, то мінімальний платіж поза пільговим періодом – майже 900 грн. Якщо 20 тис. грн – 1780 грн. Строк кредиту від 36 до 60 місяців.

Комісія за надання і обслуговування кредиту відсутня. Ліміт доступний особам віком від 21 до 65 років.

Комісія зі зняття кредитних коштів також відсутня, а за зняття власних доведеться сплатити у банкоматі чи касі свого банку 2 грн. У банкоматах інших банків – 1,5% плюс 5 грн. Комісія з переказу власних коштів на свою картку складає 0,5%, а на інший банк чи за кордон – 1% плюс 5 грн.

Широкою популярність також користується кредитна картка "Моя кредитка". Ліміт по ній складає аж 250 тис. грн. Правда, новим клієнтам послуга не надається.

Сьогодні Ощадбанк разом із Mastercard пропонує власникам карт сервіс лояльності "Mastercard Більше". Але наразі функція кешбек в "Ощаді" обмежена тільки замовленням послуги "OLX Доставка", коли за кожну купівлю власнику картки Mastercard компенсується 10 грн.

Райффайзен Банк

Найпопулярніша кредитна картка – "2 кешбеки". Як зазначається на сайті фінустанови, кредитний ліміт по ній – 250 тис. грн. Пільговий період – 57 днів. Відсоткова ставка – 42% річних. Мінімальний щомісячний платіж 5% від залишку заборгованості.

Комісія за зняття своїх і кредитних коштів однакова – 3% плюс 15 грн. І це незалежно від банкоматів, банків і їхнього розташування. Комісія за переказ кредитних коштів складає 5 грн, а власних – 1% плюс 5 грн.

Також популярною кредитною карткою лишається "100 днів", адже саме стільки складає пільговий період по ній. Правда, відсоткова ставка більша – 48%.

Що ж стосується програм лояльності, то наразі фінустанова припинила нарахування кешбеку на витрати з дебетних карт, який раніше складав 0,5% на всі покупки.

"По дебетових картах наразі, нажаль, кешбеку у нас немає. Але він є для користувачів кредитною карткою "2 кешбеки", де компенсація передбачається за покупки і поповнення", – повідомили нам у фінустанові.

ПУМБ

Тут найбільшою популярністю користується картка "Всеможу". Доступна сума кредитного ліміту – до 200 тис. грн при пільговому періоді у 62 дні. Щомісячний платіж – 2,99% суми заборгованості та нараховані відсотки за користування кредитними коштами (за наявності). Реальна річна процентна ставка – 42,36%.

За зняття готівки та перекази з картки на картку за рахунок кредитних коштів потрібно буде заплатити 2,99%. Строк кредиту з можливою пролонгацією – 12 міс. Кешбек складає до 5%, а максимальна його сума на місяць – 500 грн.

Що стосується програм лояльності, то наразі ПУМБ, практикуючи індивідуальний підхід до кожного клієнта, пропонує одним обрати три із сімох категорій покупок, іншим – лише партнерський кешбек. Надання кешбеку клієнту залежить від того, які покупки цікавлять його передовсім.

"Кожного місяця цей набір критеріїв може змінюватись. Можуть бути різні пропозиції стосовно кешбеку кожного першого числа, залежно від того, які у клієнта були покупки минулого місяця і що для нього було більш актуальним", – розповіли нам у ПУМБ.

monobank

Максимальний кредитний ліміт у monobank складає 100 тис. грн., Проте при оформленні карти, ймовірно, він буде меншим, але може бути підвищений, якщо клієнт регулярно користується позикою і вчасно погашає заборгованість.

Наявність трудового стажу при видачі картки не вимагається, але потрібно бути офіційно влаштованим на роботу понад 3 місяці. Пільговий період складає до 62 днів, а відсоткова ставка – 37,2% річних (щомісячна комісія по кредиту – 3,1%). За зняття кредитних коштів доведеться заплатити 4% суми.

За зняття власних коштів треба буде заплатити 0,5%, а кредитних – 4%. Комісія за переказ власних коштів відсутня, а кредитних – ті ж 4%.

Сьогодні monobank, якщо говорити про програми лояльності, пропонує два види кешбеку: від банку (зараз можна обрати лише дві категорії: "Продукти" і "Кафе та ресторани") і від партнерів. Обсяг кешбеку залежить від того, за які кошти відбувається покупка. Якщо кошти кредитні, кешбек менший.

Наприклад, кешбек за оплату продуктів харчування складає 1%, якщо кошти власні, і 0,75% – якщо кредитні. Кешбек за оплату рахунку у ресторані -- 2% і 0,75% відповідно.

Альфа-Банк

В "Альфі" найбільшою популярністю користується картка "Caméléon", кредитний ліміт по якій складає до 30 тис. грн. Термін кредитування – 12 місяців з можливістю продовження за рішенням банку. Річна процентна ставка – 37% за неторговими операціями (за торговими – 0,01%).

Зняття власних коштів до 20 тис. грн проходить без комісії (зокрема, за кордоном).

Альфа-Банк свою програму нарахування балів Cash'U Club, яка не працювала з березня, відновив тільки в середині червня. Для накопичення бонусів треба розплатитися карткою, яка бере участь у програмі винагород. Сума покупки буде округлюватись до цілих в меншу сторону.

Залежно від статусу учасника програми є можливість обрати від двох до семи категорій для нарахування кешбеку (по програмі винагород можна отримати 4 види бонусів: від стандартних до коригуючих).