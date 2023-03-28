"Так воровали у банка, что он стал прибыльным". Что не так с обвинениями НАБУ против Дениса Чернышева

Две недели назад генпрокурор Украины направил запрос на экстрадиционный арест экс-заместителя председателя правления "Укргазбанка" Дениса Чернышева. Вместе с тем в прошлый вторник на сайте НАБУ появилось сообщение о том, что Чернышева вызывают на допрос 16 марта. Сейчас Денис Чернышев находится в одной из стран Европы, но уверяет, что неоднократно сообщал суд и сторону обвинения о своем местонахождении, однако все эти обстоятельства по непонятным причинам не учтены.

Дениса Чернышева подозревают в причастности к нанесению банка убытков на сумму более 206 млн грн на протяжении 2014-2019 годов.

Он проходит по делу НАБУ и САП против экспредседателя НБУ Кирилла Шевченко и других должностных лиц "Укргазбанка". По версии следствия Чернышев, владея информацией о договорах банковского обслуживания крупных клиентов банка, использовал ее для хищения средств.

С этой целью, по версии детективов, должностные лица банка заключали фиктивные договоры с физическими и юридическими лицами, которые якобы являясь "агентами" банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.

Из-за этих обвинений ВАКС заочно арестовал Дениса Чернышева в декабре 2022 года.

Мы пообщались с Денисом Чернышевым, чтобы узнать его версию событий и мнение о предъявленных обвинениях.

Для начала – краткий экскурс в историю "Укргазбанка", вокруг которого построено расследование НАБУ.

Так воровали, что банк стал прибыльным

В 2009 году "Укргазбанк" был рекапитализирован – государство стало его основным акционером. После того, как 2014 год банк закончил с многомиллиардными убытками, в 2015 году был проведен конкурс по отбору председателя правления «Укргазбанка». В конкурсе победил Кирилл Шевченко. Денис Чернышев стал его заместителем в апреле 2015 года.

"И с этого момента, по версии НАБУ, мы начали непрестанно воровать, – рассказывает нашему изданию Денис Чернышев. – И так воровали, что банк из убыточного стал прибыльным уже в 2015 году и во все последующие годы. То есть впервые в истории человечества тот, кого обокрали, стал в результате кражи богаче, чем был".

По его словам, вывезти банк из убытков помог запуск программы стимуляции и привлечения клиентов.

"Логика проста: чем больше клиентских средств, тем больше кредитов, соответственно больше процентов и больше доходов. В конце концов "Укргазбанк" стал №1 по объему клиентских средств юридических лиц. Также, за счет растущей клиентской базы, стало возможным вывести банк на топовые позиции по многим направлениям и, в конце концов, сделать его инвестиционно привлекательным, а также заключить договор с МФК (Международная финансовая корпорация, дочерняя компания Всемирного банка)», - объясняет Чернышев.

Однако, по версии НАБУ, руководство "Укргазбанка" не должно было этого делать, так как банк государственный. Клиенты, мол, сами бы пришли.

"Но почему-то до этого они пять лет не приходили – это раз. А два – «Укргазбанк» не государственный, что подтверждается тем, что Минюст дважды за то время, пока я там работал, отказывал «Укргазбанку» в участии в конкурсе на обслуживание из-за того, что это не государственный банк», – утверждает Денис Чернышев.

По его словам, обвинение не учитывает, что в Украине в то время было еще три государственных банка, которые значительно больше по капиталу, количеству отделений, клиентов и т.д. Поэтому выйти на топовые позиции было не так-то легко, это произошло только благодаря агрессивной экспансии на банковский рынок и эффективному управлению.

Суть обвинений и "странное" расследование

Уголовное производство о якобы хищении средств в НАБУ открыли в 2019 году, когда Чернышев уже ушел из "Укргазбанка" и работал в Минюсте (а именно – с октября 2016-го по сентябрь 2019 года). По версии следствия, группа лиц, в которые входит и Чернышев, с 2014 по 2019 год занималась присвоением денег банку. По делу, кроме Шевченко, Чернышева и других руководителей Укргазбанка, фигурирует 112 партнеров банка и сотни клиентов.

Однако, как отмечает Чернышев, в ноябре 2019 года был проведён целый ряд аудитов именно по этой теме. Банк проверяли ведущие мировые аудиторские компании, проводящие аудит по заказу Министерства Финансов США, Европейской комиссии, а именно PricewaterhouseCoopers (по заказу правления банка), Baker McKenzie и Deloitte Touche (по заказу Наблюдательного совета как органа управления банком), а Минфин как основной акционер направил в "Укргазбанк" ревизию Госаудитслужбы.

"И все эти независимые мониторинги показали эффективность программы по привлечению клиентов и не обнаружили злоупотреблений", – утверждает Денис Чернышев.

Интересный нюанс: хотя НАБУ начала заниматься этим делом еще в 2019 году, расследование "тлело" и фактически не продвигалось. До тех пор, пока Кирилл Шевченко не стал главой Нацбанка.

В 2020 году материалы досудебного расследования начали попадать к активистам – с адресами и персональными данными людей. По словам Чернышева, тогда началось целенаправленное давление на работников "Укргазбанка", а активисты-антикоррупционеры развернули целую кампанию публичного травления против группы людей в банке. Кстати, по этому факту было подано заявление в ДБР, на основе чего оно было внесено в ЕРДР.

Однако с юридической точки зрения подозрение Чернышеву вызывает ряд вопросов.

Дело в том, что расследование НАБУ касается эпизодов с 2014 по 2019 годы. Но этот временной промежуток не совпадает с трудовой биографией Чернышева.

"В 2014 году я еще не работал в "Укргазбанке", а с 2016 по 2019-й уже там не работал, то есть не был должностным лицом". Но кого это интересует», – говорит Чернышев.

По словам адвоката Ростислава Кравца, дело против Чернышева выглядит "достаточно странно".

"Дело расследуется уже четвертый год. Если все действительно происходило по той схеме, как говорят в НАБУ, то нет ничего сложного в том, чтобы собрать доказательства и привлечь виновных к ответственности - если бы у НАБУ была такая цель. Но тут явно расчет на то, чтобы затянуть как можно больше людей в одно уголовное дело ради видимости борьбы с коррупцией.Набу часто так делает: умышленно обвиняет побольше подозреваемых в одном уголовном производстве, понимая, что тогда его объективно рассмотреть просто нереально.У каждого подозреваемого по несколько адвокатов, пока их всех соберешь, пока начнешь рассматривать, пока каждый подаст ходатайство, а уже все сроки выйдут.НАБУ же на самом деле не борется с коррупцией, это миф.Это правоохранительный орган, который решает политические задачи и борется с политическими оппонентами.Нет цели привлечь к ответственности есть цель очернить неудобных людей или изменить «не того» главу Нацбанка, например», – говорит Ростислав Кравец.

Показателен по этому делу также эпизод с вручением подозрений в октябре 2022 года.

Подозрение Кириллу Шевченко и еще четырем фигурантам расследования НАБУ вручили 6 октября – в последний рабочий день Кирилла Шевченко в должности главы Нацбанка. В тот же день буквально через несколько часов после появления подозрения профильный комитет рассматривал заявление об отставке Шевченко.

"По моему мнению, именно этот день избрали потому, что глава САП Клименко ищет «подвиги Геркала": ему нужно было показать, что он смог привлечь к ответственности именно действующего главу Нацбанка. Это выглядит так же, если бы на охоте молодой охотник подбежал к ним смертельно раненого слона, выстрелил бы ему в сердце и кичился этим», – считает Денис Чернышев.

Юристы обращают внимание на то, что т.н. "бермудский треугольник НАБУ/САП/ВАКС" допускает многие процессуальные ошибки. А именно – Чернышеву отказывают в участии в заседаниях в режиме видеоконференции – судья требует личного присутствия на заседаниях.

Кроме того, две недели назад за подписью генпрокурора Украины Чернышев получил запрос на экстрадиционный арест, который инициировали детективы НАБУ. Однако вместе с тем в прошлый вторник на сайте НАБУ в разделе "новости и повестки" появилось сообщение о том, что Дениса Чернышева вызывают на допрос 16 марта.

"Ситуация, когда украинские правоохранительные органы направляют в иностранную страну запрос на международную правовую помощь, в котором одновременно просят задержать лицо с целью экстрадиции и вызывают это же лицо на допрос, поднимает вопрос о "справедливой игре". Следует отметить, что Европейский суд по правам человека по делу Чонка против Бельгии исследовал вопрос произвола действий государства в разрезе их справедливости и добродетели и признал, что когда действия формально законны, но нечестны или несправедливы, это нарушает принцип законности, воплощенный в Европейской Конвенции с прав человека», – говорит адвокат Иван Лищина.