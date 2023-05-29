ТРЦ "Магеллан" в Киеве снова выставили на аукцион

Фонд гарантирования вкладов физических лиц снова выставляет на продажу столичный ТРЦ "Магеллан". Аукцион состоится 8 июня в системе Prozorro.Продажи.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

"8 июня в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже активов АО "МР БАНК", который ликвидируется Фондом гарантирования вкладов. В состав лота включены права требования по кредитным договорам, дебиторская задолженность и объекты недвижимости, в том числе торгово-развлекательный центр "Магеллан" в столице", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что одним лотом на продажу выставлен торгово-развлекательный центр "Магеллан" в Киеве, площадью более 28,5 тыс. кв. метров. Здание ТРЦ находится в пешей доступности к станции метро "Теремки" и на пересечении ключевых транспортных магистралей.

В лот также входят права требования по двум кредитным договорам, заключенным с юридическим лицом, и дебиторская задолженность. В обеспечение по кредитным договорам оформлено технологическое оборудование, в частности, для переработки молока, права требования на получение выручки/товаров и финансовая порука.

Кроме того, лот включает имущественный комплекс, площадью 13 041,3 кв.м, что находится в селе Крупец Хмельницкой области.

Начальная цена реализации лота – 498,3 млн. грн.

Торги пройдут по английской модели аукциона. Участие в аукционах могут принять юридические и физические лица, кроме Российской Федерации или лиц, связанных с государством-агрессором, заемщиками и поручителями по кредитным договорам. Следить за ходом торгов могут все желающие.

Отметим, торгово-развлекательный центр "Магеллан" в Киеве попытаются продать уже в 14-й раз.

ТЦ "Магеллан" вместе с другими вышеперечисленными активами впервые выставили на аукцион осенью 2022 года. Однако с тех пор лот до сих пор не продали.

На предыдущем аукционе в системе Prozorro, состоявшемся 12 апреля, лот так и не продали.