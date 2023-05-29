ТРЦ "Магелан" у Києві знову виставили на аукціон

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб знову виставляє на продаж столичний ТРЦ "Магелан". Аукціон відбудеться 8 червня в системі Prozorro.Продажі.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"8 червня в системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів АТ "МР БАНК", який ліквідується Фондом гарантування вкладів. До складу лоту включено права вимоги за кредитними договорами, дебіторська заборгованість та об’єкти нерухомості, у тому числі – торгівельно-розважальний центр "Магелан" у столиці", - повідомили у відомстві.

Там додали, що одним лотом на продаж виставлено торговельно-розважальний центр "Магелан" у Києві, площею понад 28,5 тис. кв. метрів. Будівля ТРЦ розміщується у пішій доступності до станції метро "Теремки" та на перетині ключових транспортних магістралей.

До лоту також входять права вимоги за двома кредитними договорами, що укладені з юридичною особою, та дебіторська заборгованість. У забезпечення за кредитними договорами оформлено технологічне обладнання, зокрема для переробки молока, права вимоги на отримання виручки/товарів та фінансова порука.

Крім того, лот включає майновий комплекс, площею 13 041,3 кв.м, що знаходиться у селі Крупець Хмельницької області.

Початкова ціна реалізації лоту – 498,3 млн грн.

Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону. Участь в аукціонах можуть взяти юридичні та фізичні особи, окрім Російської фФедерації або осіб, пов'язаних з державою-агресором, позичальників та поручителів за кредитним договорами. Стежити за перебігом торгів можуть усі охочі.

Зауважимо, торговельно-розважальний центр "Магелан" у Києві спробують продати вже 14-й раз.

ТЦ "Магелан" разом із іншими вищезазначеними активами вперше виставили на аукціон восени 2022 року. Однак із того часу лот досі не продали.

На попередніьому аукціоні в системі Prozorro, який відбувся 12 квітня, лот так і не продали.