Укрэксимбанк приглашает инвесторов к аукциону по голландской модели по продаже активов ООО "АТЕМ"

Государственный Укрэксимбанк предлагает принять участие в аукционе по продаже прав требования по кредитным обязательствам - ООО "АТЕМ" – производителя керамической плитки в Украине.

Задолженность, которая будет выставлена на продажу:

На основании договоров ипотеки и залога, заключенных между Банком, должниками и их имущественными поручителями – юридическими лицами, в обеспечение выполнения обязательств по кредитным договорам Банка переданы: производственные и складские здания и сооружения общей площадью более 73 тыс. кв. м, расположенные в г. Киеве по улице Промышленной (есть большая территория, подъездные пути, подведены все коммуникации).

Торговый центр/шоурум общей площадью 3,7 тыс. кв. м, расположенный в непосредственной близости к построенным многоэтажным жилым комплексам по адресу: ул. А. Аболмасова (прежнее название – ул. Панельная) в г. Киеве.

Земельные участки (для производственного использования), общей площадью 5,4 га, расположены в г. Золотоноша, Черкасской области, в 1 км от автодороги национального значения Киев – Кременчуг. Расстояние до областного центра – 38 км.

Инвестиционная привлекательность:

Обязательства ООО "АТЕМ" по кредитным договорам обеспечены: комплексом недвижимости завода по производству керамической плитки, расположенном в промышленном районе г. Киева, в состав которого входят производственные и складские помещения; основным магазином в Киеве, где расположен шоурум продукции; земельными участками в г. Золотоноша, Черкасской области; производственным оборудованием, имущественными правами по контракту, переданным в ипотеку/залог Банка должником и его имущественными поручителями.

Условия голландского аукциона ( с возможностью снижения стоимости цены продажи) :

Стартовая цена аукциона – 2 806,5 млн грн;

Минимальная цена – 456,1 млн грн.

Приобрести права требования по кредитным договорам можно 17 июля 2023 г. в электронной системе ГП «СЕТАМ» .

Подробнее ознакомиться с предложением Банка и порядком проведения аукциона потенциальные покупатели могут в АО «Укрэксимбанк», где организована «Комната данных», позвонив по номерам 044-247-89-43, 050-700-37-16 или отправив запрос на электронную почту @eximb.com .