Укрексімбанк запрошує інвесторів до аукціону за голландською моделлю з продажу активів ТОВ "АТЕМ"

Державний Укрексімбанк пропонує взяти участь в аукціоні з продажу прав вимоги за кредитними зобов’язаннями - ТОВ "АТЕМ" – виробника керамічної плитки в Україні.

Заборгованість, яка буде виставлена на продаж:

На підставі договорів іпотеки та застави, укладених між Банком, боржниками та їхніми майновими поручителями – юридичними особами, в забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами Банку передані: виробничі та складські будівлі і споруди, загальною площею понад 73 тис. кв. м, розташовані у м. Києві по вулиці Промисловій (є велика територія, під’їдні шляхи, підведені всі комунікації).

Торговий центр/шоурум, загальною площею 3,7 тис. кв. м, розташований у безпосередній близькості до новозбудованих багатоповерхових житлових комплексів за адресою: вул. А. Аболмасова (колишня назва – вул. Панельна) у м. Києві.

Земельні ділянки (для виробничого використання), загальною площею 5,4 га, розташовані в м. Золотоноша, Черкаської області, на відстані 1 км від автошляху національного значення Київ – Кременчук. Відстань до обласного центру – 38 км.

Інвестиційна привабливість:

Зобов’язання ТОВ "АТЕМ" за кредитними договорами забезпечені: комплексом нерухомості заводу з виробництва керамічної плитки, розташований у промисловому районі м. Києва, до складу якого входять виробничі та складські приміщення; основним магазином у м. Києві, де розташований шоурум продукції; земельними ділянками у м. Золотоноша, Черкаської області; виробничим обладнанням, майновими правами за контрактом, переданими в іпотеку/заставу Банку боржником та його майновими поручителями.

Умови голландського аукціону (із можливістю зниження вартості ціни продажу):

Стартова ціна аукціону – 2 806,5 млн грн ;

Мінімальна ціна – 456,1 млн грн.

Придбати права вимоги за кредитними договорами можна 17 липня 2023 року в електронній системі ДП «СЕТАМ».

Детальніше ознайомитися з пропозицією Банку та порядком проведення аукціону потенційні покупці можуть в АТ «Укрексімбанк», де організовано «Кімнату даних», зателефонувавши за номерами 044-247-89-43, 050-700-37-16 або надіславши запит на електронну пошту [email protected].