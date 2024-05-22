Укрэксимбанк вошел в топ-4 самых прибыльных банков Украины

Согласно данным НБУ, прибыль украинских банков после налогообложения за 1 квартал 2024 года составила 40,5 млрд грн. Банки заработали на 18% больше, чем за тот же период в прошлом году.

За 2023 год банковский сектор Украины получил 83,2 млрд грн чистой прибыли после налогообложения. Это почти вчетверо выше показателя за 2022 год и на 8% выше результатов 2021 года.

76,64 млрд грн налогов банки уплатили в государственный бюджет, согласно новому закону, что в 10 раз больше, чем год назад.

Укрэксимбанк – среди 4 самых прибыльных банков Украины

Укрэксимбанк за январь-март 2024 заработал для государства 2,474 млрд гривен.

В 2023 году финансовый результат Укрэксимбанка прогнозируемо составит рекордные в истории банка 5,7 млрд грн, точная сумма прибыли банка будет подтверждена результатами продолжающегося независимого аудита.

За 2023 год Банк уплатил в государственный бюджет 2,502 млн грн налога на прибыль.

По состоянию на 1 апреля 2024 года АО «Укрэксимбанк»*:

№1 на банковском рынке по объему кредитного портфеля юридических лиц (с учетом резервов) (76,9 млрд грн);

№1 на банковском рынке по объему кредитного портфеля юридических лиц (с учетом резервов) (76,9 млрд грн); №1 по объему средств клиентов – юридических лиц (152 млрд грн);

№1 по объему средств клиентов – юридических лиц (152 млрд грн); Лидер по объему администрирования средств от МФО (9,75 млрд. грн.).

Лидер по объему администрирования средств от МФО (9,75 млрд. грн.). №1 по объему финансирования украинских компаний (14,4%).

* По данным наблюдательной статистики НБУ и систем управленческого учета банка.