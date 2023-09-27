Укргазбанк предлагает "Доступные кредиты 5-7-9%" для ФЛП за 1 день

По условиям новой кредитной программы ФЛП могут получить кредиты без залога до 1 млн грн на пополнение оборотных средств, например, на закупку товаров и сырья, сроком от 1 до 2 лет

Укргазбанк запустил программу кредитования без залога в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Программа ориентирована на поддержку и развитие микробизнеса в Украине, а именно физических лиц-предпринимателей. Благодаря механизму удешевления кредитов, предприниматели смогут получить кредит под ставку 15% годовых и без залога. Решения по таким кредитам банк принимает в течение 1 дня.

По условиям новой кредитной программы ФЛП могут получить кредиты до 1 млн грн на пополнение оборотных средств, например, на закупку товаров и сырья, сроком от 1 до 2 лет. Для удобства клиентов кредитные средства зачисляются на виртуальную карту, которой они могут воспользоваться для расчетов в торговой сети или Интернет.

Несколько клиентов уже использовали программу и получили простые и быстрые кредиты без залога на развитие собственного дела. Первыми стали предприниматели из Львова и Ивано-Франковска, работающие в сфере оптовой торговли строительными материалами. Благодаря привлеченным средствам они смогут расширить ассортимент своей продукции.

Преимущества микрокредитов в Укргазбанке:

минимальный пакет документов;

минимальный пакет документов; заявку можно подать дистанционно без визита в банк по ссылке ;

заявку можно подать дистанционно без визита в банк по ссылке ; залог и поручительство отсутствуют;

залог и поручительство отсутствуют; быстрое принятие решения в течение 1 дня.

«Мы расширили возможности предпринимателей по привлечению финансирования, адаптировав наш микрокредит под программу «Доступные кредиты 5-7-9%». Благодаря чему можем предлагать клиентам-ФОПам финансирование под пониженную вдвое процентную ставку в отличие от ставки по стандартному кредитному продукту», – рассказала Татьяна Корниенко, директор департамента малого и среднего бизнеса Укргазбанка.

Подробнее о микрокредите от Укргазбанка можно узнать у консультантов центра поддержки клиентов МСБ по телефону: 0 800 305 305 или по ссылке