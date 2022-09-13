В Киевсовете не нашлось голосов для создания муниципального банка на основе банка "Сич" - депутат

Киевский городской совет не смог проголосовать за решение о создании муниципального банка на основе неплатежеспособного банка "Сич" из-за отсутствия поддержки этой идеи депутатами. Об этом сообщила в своем Telegram-канале депутат от "Слуги народа" Ксения Семенова.

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"Городской голова срочно созвал заседание Киевсовета, чтобы проголосовать создание муниципального банка. Вопрос раздражающий. У нас уже был банк "Крещатик". Закончился схемачом государственного масштаба. Несмотря на обещания, что в этот раз точно будет иначе, голосов не собрали", - написала она.

В то же время, чтобы не отменять срочное заседание, "а то еще кто-то догадается, что собрали его ради банка", по словам Семеновой, на заседании 13 сентября все же был принят ряд "важных, но не срочных" решений, в частности, о присвоении школьникам, являющимся призерами олимпиад, конкурсов и турниров по учебным предметам, персональных стипендий и о передачи компенсаций за свалку за пределами города.

"Некоторые анонимные каналы писали, что это "зрада-зрада". Потому что мы платим деньги общинам, где мажоры живут. Но Киев обязан это делать. Полигон для столичного мусора находится в Подгорцах", - добавила она.

Также было определено, что фонд формирования жилья для внутренне перемещенных лиц в Киеве будет администрировать департамент строительства и жилищного обеспечения Киевгорадминистрации.

Кроме этого, Киевсовет увеличил резервный фонд городского бюджета: речь идет о деньгах, которые можно будет использовать в случае повреждения объектов инфраструктуры. Однако данная сумма пока не известна.

Напомним, что 9 августа Национальный банк Украины признал банк "Сич" неплатежеспособным. 10 августа Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел в финучреждение временную администрацию, а 16 августа объявил открытый конкурс по поиску инвестора для вывода банка с рынка.

Киевгорадминистрация официально заявила о намерениях создать муниципальный банк столицы на базе банка "Сич". Предполагается, что столица возьмет на себя весь обанкротившийся банк, а не только часть его активов. Однако, кроме городских властей, конкурсом по "Сичи" заинтересовались по крайней мере четверо других игроков - Аккордбанк, РВС Банк, Таскомбанк и "Укрпочта", которая также заинтересована в создании собственного банка и которой в июне уже было предоставлено разрешение на покупку наименьшего в Украине Альпари Банка.