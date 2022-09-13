- Категорія
- Банки
- Дата публікації
-
В Київраді не знайшлося голосів для створення муніципального банку на основі банку "Січ" - депутатка
Київська міська рада не змогла проголосувати за рішення про створення муніципального банку на основі неплатоспроможного банку "Січ" через брак підтримки цієї ідеї депутатами. Про це повідомила в своєму Telegram-каналі депутатка від "Слуги народу" Ксенія Семенова.
"Міський голова терміново скликав засідання Київради, щоб проголосувати створення муніципального банку. Питання дражливе. У нас уже був банк "Хрещатик". Закінчилося схемачем державного масштабу. Попри обіцянки, що цього разу точно буде інакше, голосів не зібрали", - написала вона.
Натомість, аби не скасовувати термінове засідання, "а то ще хтось здогадається, що зібрали його заради банку", за словами Семенової, на засіданні 13 вересня все ж було ухвалено низку "важливих, але не термінових" рішень, зокрема щодо присвоєння школярам, які є призерами олімпіад, конкурсів і турнірів з навчальних предметів, персональних стипендій, та щодо передачі компенсацій за сміттєзвалище за межами міста.
"Деякі анонімні канали писали, що це зрада-зрада. Бо ми платимо гроші громадам, де мажори живуть. Але Київ зобов‘язаний це робити. Полігон для столичного сміття знаходиться у Підгірцях", - додала вона.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також було визначено, що фонд формування житла для внутрішньо переміщених осіб у Києві адмініструватиме департамент будівництва та житлового забезпечення Київміськадміністрації.
Крім цього, Київрада збільшила резервний фонд міського бюджету: мова йде про гроші, які можна буде використовувати у випадку пошкодження об‘єктів інфраструктури. Однак ця сума поки не називається.
Нагадаємо, що 9 серпня Національний банк України визнав банк "Січ" неплатоспроможним. 10 серпня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів у фінустанову тимчасову адміністрацію, а 16 серпня оголосив відкритий конкурс з пошуку інвестора для виведення банку з ринку.
Київміськадміністрація офіційно заявила про наміри створити муніципальний банк столиці на базі банку "Січ". Передбачається, що столиця візьме на себе весь збанкрутілий банк, а не лише частину його активів. Однак крім міської влади, конкурсом щодо "Січі" зацікавилися принаймні четверо інших гравців - Акордбанк, РВС Банк, Таскомбанк та "Укрпошта", яка також зацікавлена у створенні власного банку і якій в червні вже було надано дозвіл на купівлю найменшого в Україні Альпарі Банку.