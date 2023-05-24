В Нацбанке захотели лучше работать. Будут повышать мотивацию и компетенцию персонала

В Нацбанке решили улучшить работу "внутренней кухни" путем введения для рабочих системы "пряников", о чем идет речь в обновленной стратегии регулятора. В прописанных задачах более строго это звучит как "усовершенствование системы мотивации, в частности, премирование за результативность работы, инструментов нематериальной мотивации".

В НБУ твердо планируют привлекать именно квалифицированных кандидатов для работы в подразделениях НБУ с целью заполнения вакантных должностей, развивать и повышать компетенции персонала и поддерживать корпоративную культуру. Параллельно, что касается технической стороны вопроса, в регуляторе планируется следующее:

Совершенствование подходов к управлению процессами НБУ путем оптимизации и автоматизации процессов;

Имплементация методик и требований ЕЦБ по бухгалтерскому учету и составлению отчетности в НБУ;

Усовершенствование процесса управления расходами и собственным капиталом;

Эффективная операционная система НБУ;

Внедрение "зеленых" стандартов;

Развитие управления операционными рисками и процессами управления непрерывностью деятельности.

В Нацбанке взяли курс также и на развитие собственных вычислительных мощностей, расширение мощностей корпоративного "облака", управление данными и усиление киберустойчивости.

Напомним, в этой презентованной стратегии регулятор, в частности, прописал планы обеспечения нулевой толерантности к российскому и белорусскому программному обеспечению.