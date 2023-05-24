Геть вороже програмне забезпечення. НБУ почистить фінансову систему заради кіберзахисту

У презентованій 22 травня стратегії розвитку Нацбанк, серед іншого, прописав плани щодо забезпечення нульової толерантності до російського й білоруського програмного забезпечення. Разом з тим регулятор зосередиться на розвитку власного кіберзахисту.

Також у стратегії прописано наступне:

Упровадження технологічного Базеля (відповідай стандартам безперервності, кіберзахисту або призупини діяльність);

Упровадження законодавчих і регуляторних вимог та розвиток контролю за кіберазахистом фінансового сектору;

Врегулювання використання хмарних сервісів банками і небанками.

Паралельно в НБУ планують проведення пілотного проєкту з випуску та тестування цифрових грошей НБУ (е-гривні) та прийняття рішення про доцільність їх широкомасштабного випуску. Планується й оцінити системний вплив та розроблення механізмів регулювання стейблкоінів (криптовалюти, обмінний курс яких прив'язується до звичайних валют або біржових товарів).

У нацбанку візьмуться і за удосконалення та розвиток дистанційної ідентифікації для отримання фінансових послуг у частині посилення безпеки моделей віддаленої ідентифікації та верифікації. Від себе додамо, що НБУ в цьому напрямку вже робить кроки стосовно небанківських фінустанов.