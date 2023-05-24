Прочь враждебное программное обеспечение. НБУ почистит финансовую систему ради киберзащиты

В презентованной 22 мая стратегии развития Нацбанк, среди прочего, прописал планы обеспечения нулевой толерантности к российскому и белорусскому программному обеспечению. Вместе с тем регулятор сосредоточится на развитии собственной киберзащиты.

Также в стратегии прописано следующее:

Внедрение технологического Базеля (соответствуй стандартам непрерывности, киберзащиты или приостанови деятельность);

Внедрение законодательных и регуляторных требований и развитие контроля за киберазащитой финансового сектора;

Урегулирование использования облачных услуг банками и небанками.

Параллельно в НБУ планируется проведение пилотного проекта по выпуску и тестированию цифровых денег НБУ (е-гривны) и принятие решения о целесообразности их широкомасштабного выпуска. Планируется и оценить системное влияние и разработку механизмов регулирования стейблкоинов (криптовалюты, обменный курс которых привязывается к обычным валютам или биржевым товарам).

В нацбанке займутся и усовершенствование и развитие дистанционной идентификации для получения финансовых услуг в части усиления безопасности моделей удаленной идентификации и верификации. От себя добавим, что НБУ в этом направлении уже делает шаги по небанковским финучреждениям.