Все по-чесному. НБУ зобов’яже фінкомпанії прописувати в договорах по кредитах "до зарплати" всі нюанси

НБУ планує змінити методи регулювання ринку небанківських кредитних компаній. Delo.ua розбиралося, що зміниться для мікрофінансових організацій та їх клієнтів у найближчі два роки.

Український ринок мікрокредитування населення очікують важливі зміни, про що ще 1 травня попереджав голова Нацбанку Андрій Пишний. Регулятор вирішив покласти край маніпуляціям з боку кредиторів, шаленим ставкам по кредитах, а разом із тим привести ринок у відповідність до вимог вже наявного законодавства – закону "Про платіжні послуги".

Нацбанк 16 травня оприлюднив на сайті до обговорення проєкт постанови щодо оновлення вимог до небанківських фінустанов (НФУ), головна тема якого – наведення ладу в процедурі підписання договору кредитування з клієнтами. Конкретніше – йдеться про новий порядок використання електронного підпису фінустановами, щоб запобігати шахрайству й підвищити оперативність ідентифікації клієнтів. Пропозиції до проєкту приймаються Нацбанком до 13 червня.

Як свідчить статистика, до війни 6% виданих кредитів НФУ мали ознаки шахрайства. Злочинців приваблює віддаленість операцій, коли немає потреби приходити до відділень і засвідчувати особу. Саме тому НФУ, які не відстають у запровадженні нових технологій верифікації клієнтів, мають бути зацікавлені у боротьбі з шахраями. Тим більше, що в останні роки обсяг неповернення швидких кредитів від фінкомпаній сягав 25%.

Що заборонять клієнтам та НФУ

1. Серед запланованих Нацбанком нововведень – заборона НФУ використовувати свої сайти, особисті кабінети споживача на цих вебсайтах, мобільні застосунки кредитодавця та будь-яку іншу систему компанії, щоб надавати позичальникам електронний підпис (ЕП) та одноразовий ідентифікатор (ОІ). Все має надаватись тільки прямо й індивідуально (через пошту, СМС тощо).

Довідково: ОІ – це комбінація цифр чи літер, які отримує споживач приймаючи пропозицію укласти електронний договір шляхом реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі установи.

Більш того, шахраї часто створюють фіктивні сайти фінустанов та сервісів, маскуючи їх під легальні, щоб заволодіти особистими даними громадян. Це ще одна причина, чому НБУ хоче посилити обмеження на використання веб-сторінок фінкомпаній у комунікації з клієнтами.

Адвокат, керуючий партнер ЮК "Альянс Правових Сил" Віталій Собкович у розмові з нами також зауважує, що в Нацбанку мають на увазі можливість компрометації клієнта.

"Якщо я зайду на сайт кредитора, на якому зареєструвався від вашого імені, мені надійдуть ваші ідентифікатори для підтвердження угоди, яку я підписую від вашого імені. А коли ідентифікатор, наприклад, надсилатиметься через СМС на ваш телефон, то тоді буде додаткова можливість захисту від компрометації", – каже він.

Адвокат навіть ділиться власним досвідом.

"У мене був випадок, коли клієнт залишив свій підпис з ключем і паролем на робочому комп’ютері. І від його імені була оформлена порука. Без нього зареєструвалися на сайті кредитодавця. І ми не змогли нічого добитися, оскільки якщо хтось щось підписує від твого імені, то вважається, що ти його на те уповноважив", – розповідає Віталій Собкович.

2. Наступна зміна стосується ЕП кредитодавця. Якщо зараз при укладанні угоди (у вигляді електронного документа) вимагається тільки ЕП сторін, то згодом НБУ планує залишити ЕП на оригіналі лише за клієнтом, зобов’язавши НФУ ставити на документі кваліфікований електронний підпис (КЕП) уповноваженого представника кредитодавця з кваліфікованою електронною позначкою часу , аби зафіксувати дату укладання угоди.

Використання кваліфікованої електронної печатки в якості електронного підпису не допускається. "Багато компаній працюють печаткою. Й укладаючи угоду, вони мають поставити і підпис, і печатку. Але існують випадки, коли вони просто проставляли печатку замість підпису", – додає адвокат.

Довідково: Кваліфікований електронний підпис – вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних. На відміну від простого електронного підпису, кваліфікованим можна підписувати лише окремий перелік документів.

"Часто положення про видачу кредиту передбачають, що аналогом підпису є, скажімо, підтвердження через СМС. Тобто, якась інша авторизація. Виходить, що сторони на свій розсуд домовились, що договір автоматично укладено. А якщо буде використання КЕП, то з'явиться додаткова відповідальність уповноваженого від організації", – тлумачить імовірні зміни Собкович.

Ідентифікація отримувача кредиту буде більш оперативною

3. Якщо постанову буде ухвалено, в угоді про отримання позики обов’язково міститиметься й інформація про паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує його особу (серія, номер, дата видачі та орган, що видав).

"Така інформація могла б і не прописуватись. За правилами ділового обороту це є обов’язковий реквізит, бо як інакше встановити особу? Але якщо НБУ на цьому акцентує, це свідчить, що десь ці реквізити не проставлялися, тому в регуляторі вирішили це діло конкретизувати", – пояснює Собкович.

4. Також договори, умови яких передбачають безготівкове зарахування кредитних коштів на рахунок позичальника, повинні будуть містити номер рахунку клієнта в стандарті IBAN.

При цьому регулятор хоче, аби на ринку більш чітко прописувалися та доводилися до клієнтів суттєві умови договору. Наприклад, в НБУ планують зобов’язати НФУ чітко фіксувати в договорах процедури списання коштів на користь кредитора. А якщо строки та розміри виплат не зазначені, то вказувати, що списання здійснюється не пізніше дня, наступного за датою повернення (виплати) кредиту, визначеною в договорі.

5. Фінкомпанії також зобов'яжуть вносити відомості про наявність у них права здійснювати списання коштів на свою користь із рахунку іншого, ніж рахунок споживача, вказаний у договорі. У коментарі Delo.ua керуючий партнер адвокатського об'єднання Suprema Lex Віктор Мороз ці зміни дуже схвалює і пояснює, що в кінцевому підсумку це дійсно допоможе "перекрити кисень" шахраям.

"В Нацбанку конкретизують вимоги. А це – крок до правової визначеності використання електронного підпису фінустановою під час укладання з клієнтом договорів про видачу споживчого кредиту. Це має убезпечити людей від маніпуляцій з боку НФУ, не кажучи вже про оформлення позик на "лівих" людей", – зазначає експерт.

Рівень шахрайства та неринкової поведінки вражає

Голова Нацбанку Андрій Пишний у коментарі Delo.ua зазначає, що механізми взаємодії НФУ з клієнтами належить змінювати радикально шляхом побудови "відповідальної платформи", яка передбачає дотримання установами законодавчих вимог і прав споживачів.

"Ставка у 1 500% річних в умовах війни, що призводить до фінансового рабства, для нас не відповідає ні стандартам, ні поточній ситуації, бо такими послугами користуються насамперед найменш захищені верстви населення. Крім того, така робота НФУ створювала окремий фінансовий потік в бік нелегального грального бізнесу", – каже Пишний.

Голова НБУ підкреслив, що за даними регулятора, майже 80% угод НФУ з позичальниками, "які ухвалювалися на далеко не ринкових умовах (ті ж 1 500%), укладалися вночі". Без дотримання будь-яких стандартів, перетворюючи гостру фінансову потребу людини на фінансове рабство.

"Ми готуємося до змін. І розуміємо, що реакція ринку буде агресивною, оскільки нікому з гравців не подобається, коли встановлюють регуляторні межі і контроль роботи фінустанови", – попередив Пишний, підкресливши, що в своєму курсі на наведення ладу на ринку мікрокредитування регулятор орієнтується на стандарти США, Британії та Європейського Союзу.

У свою чергу директор департаменту стратегії та розвитку Нацбанку Арсен Макарчук зазначив, що кількість звернень клієнтів зі скаргами на дії НФУ вимірюється десятками щомісяця.

"Ми, звісно, вбачаємо в цьому проблему, яку і покликаний вирішити, зокрема, проєкт постанови, який ми опублікували до обговорення. Але на захист прав споживачів спрямована не тільки ця постанова, а й наші законодавчі ініціативи щодо справедливого кредитування", – відмітив Макарчук.