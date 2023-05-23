Все по-честному. НБУ обяжет финкомпании прописывать в договорах по кредитам "до зарплаты" все нюансы

НБУ намерен изменить методы регулирования рынка небанковских кредитных компаний. Delo.ua разбиралось, что изменится для микрофинансовых организаций и их клиентов в ближайшие два года.

Украинский рынок микрокредитования населения ожидают важные изменения, о чем еще 1 мая предупреждал глава Нацбанка Андрей Пышный. Регулятор решил покончить с манипуляциями со стороны кредиторов, безумным ставкам по кредитам, а вместе с тем привести рынок в соответствие с требованиями уже существующего законодательства – закона "О платежных услугах".

Нацбанк 16 мая обнародовал на сайте к обсуждению проект постановления по обновлению требований к небанковским финучреждениям (НФУ), главная тема которого – наведение порядка в процедуре заключения договора кредитования с клиентами. Конкретнее – речь идет о новом порядке использования электронной подписи финучреждениями, чтобы предотвращать мошенничество и повысить оперативность идентификации клиентов. Предложения по проекту принимаются Нацбанком до 13 июня.

Как свидетельствует статистика, до войны 6% выданных кредитов НФУ имели признаки мошенничества. Преступников привлекает удаленность операций, когда нет необходимости приходить в отделения и удостоверять личность. Именно поэтому НФУ, не отстающие во внедрении новых технологий верификации клиентов, должны быть заинтересованы в борьбе с мошенниками. Тем более что в последние годы объем невозврата быстрых кредитов от финкомпаний достигал 25%.

Что запретят клиентам и НФУ

1. Среди запланированных Нацбанком нововведений – запрет НФУ использовать свои сайты, личные кабинеты потребителя на этих вебсайтах, мобильные приложения кредитодателя и любую другую систему компании для предоставления заемщикам электронная подпись (ЭП) и одноразовый идентификатор (ОИ). Все должно предоставляться только прямо и индивидуально (через почту, SMS и т.д.).

Справка : ОИ – это комбинация цифр или букв, которые получает потребитель, принимая предложение заключить электронный договор путем регистрации в информационно-телекоммуникационной системе учреждения.

Более того, мошенники часто создают фиктивные сайты финучреждений и сервисов, маскируя их под легальные, чтобы завладеть личными данными граждан. Это еще одна причина, почему НБУ хочет усилить ограничения на использование веб-страниц финкомпаний в коммуникации с клиентами.

Адвокат, управляющий партнер ЮК "Альянс Правовых Сил" Виталий Собкович в разговоре с нами также отмечает, что в Нацбанке подразумевают возможность компрометации клиента.

"Если я зайду на сайт кредитора, на котором зарегистрировался от вашего имени, мне поступят ваши идентификаторы для подтверждения соглашения, которое я подписываю от вашего имени. компрометации", – говорит он.

Адвокат даже делится своим опытом.

"У меня был случай, когда клиент оставил свою подпись с ключом и паролем на рабочем компьютере. И от его имени была оформлена поручительство. Без него зарегистрировались на сайте кредитодателя. И мы не смогли ничего добиться, поскольку если кто-то подписывает от твоего имени, то считается, что ты его на то уполномочил", – рассказывает Виталий Собкович.

2. Следующее изменение касается ЭП кредитодателя. Если сейчас при заключении соглашения (в виде электронного документа) требуется только ЭП сторон, то впоследствии НБУ планирует оставить ЭП на оригинале только за клиентом, обязав НФУ ставить на документе квалифицированная электронная подпись (КЭП) уполномоченного представителя кредитодателя из квалифицированной электронной отметкой времени , чтобы зафиксировать дату заключения сделки.

Использование квалифицированной электронной печати в качестве электронной подписи не допускается. "Многие компании работают печатью. И заключая соглашение, они должны поставить и подпись, и печать. Но существуют случаи, когда они просто проставляли печать вместо подписи", – добавляет адвокат.

Справка: Квалифицированная электронная подпись – вид электронной подписи, полученной по результату криптографического преобразования набора электронных данных. В отличие от простой электронной подписи квалифицированным можно подписывать только отдельный перечень документов.

"Часто положения о выдаче кредита предполагают, что аналогом подписи является, скажем, подтверждение через СМС. То есть, какая-то другая авторизация. Выходит, что стороны по своему усмотрению договорились, что договор автоматически заключен. А если будет использование КЭП, то появится дополнительная ответственность уполномоченного от организации", – толкует вероятные изменения Собкович.

Идентификация получателя кредита будет более оперативной

3. Если постановление будет принято, в соглашении о получении займа обязательно будет содержаться и информация о паспорте гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий его личность (серия, номер, дата выдачи и выдавший орган).

"Такая информация могла бы и не прописываться. По правилам делового оборота это обязательный реквизит, потому что как иначе установить личность? Но если НБУ на этом акцентирует, это свидетельствует, что где-то эти реквизиты не проставлялись, поэтому в регуляторе решили это дело конкретизировать ", – объясняет Собкович.

4. Также договоры, условия которых предусматривают безналичное зачисление кредитных средств на счет заемщика, должны содержать номер счета клиента в стандарте IBAN.

При этом регулятор хочет, чтобы на рынке четче прописывались и доводились до клиентов существенные условия договора. К примеру, в НБУ планируют обязать НФУ четко фиксировать в договорах процедуры списания средств в пользу кредитора. Если сроки и размеры выплат не указаны, то указывать, что списание осуществляется не позднее дня, следующего за датой возврата (выплаты) кредита, определенной в договоре.

5. Финкомпании также обязут вносить сведения о наличии у них права осуществлять списание средств в свою пользу со счета иного, чем счет потребителя, указанный в договоре. В комментарии Delo.ua управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз эти изменения очень одобряет и объясняет, что в конечном счете это действительно поможет "перекрыть кислород" мошенникам.

"В Нацбанке конкретизируют требования. А это шаг к правовой определенности использования электронной подписи финучреждением при заключении с клиентом договоров о выдаче потребительского кредита. Это должно обезопасить людей от манипуляций со стороны НФУ, не говоря уже об оформлении ссуд на "левых" людей", – отмечает эксперт.

Уровень мошенничества и нерыночного поведения поражает

Глава Нацбанка Андрей Пышный в комментарии Delo.ua отмечает, что механизмы взаимодействия НФУ с клиентами предстоит изменять радикально путем построения "ответственной платформы", предусматривающей соблюдение учреждениями законодательных требований и прав потребителей.

"Ставка в 1500% годовых в условиях войны, что приводит к финансовому рабству, для нас не соответствует ни стандартам, ни текущей ситуации, потому что такими услугами пользуются прежде всего наименее защищенные слои населения. Кроме того, такая работа НФУ создавала отдельный финансовый поток в сторону нелегального игорного бизнеса", – говорит Пышный.

Глава НБУ подчеркнул, что по данным регулятора, почти 80% соглашений НФУ с заемщиками, "принимавшихся на далеко не рыночных условиях (те же 1500%), заключались ночью". Без соблюдения каких-либо стандартов, превращая острую финансовую потребность человека в финансовое рабство.

"Мы готовимся к изменениям. И понимаем, что реакция рынка будет агрессивной, поскольку никому из игроков не нравится, когда устанавливают регуляторные границы и контроль работы финучреждения", – предупредил Пышный, подчеркнув, что в своем курсе на наведение порядка на рынке микрокредитования регулятор ориентируется по стандартам США, Британии и Европейского Союза.

В свою очередь, директор департамента стратегии и развития Нацбанка Арсен Макарчук отметил, что количество обращений клиентов с жалобами на действия НФУ измеряется десятками ежемесячно.

"Мы, конечно, видим в этом проблему, которую и призван решить, в частности, проект постановления, который мы опубликовали до обсуждения. Но на защиту прав потребителей направлено не только это постановление, но и наши законодательные инициативы по справедливому кредитованию", – отметил Макарчук.