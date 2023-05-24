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Банки
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У Нацбанку захотіли краще працювати. Будуть підвищувати мотивацію й компетенції персоналу

У Нацбанку захотіли краще працювати. Будуть підвищувати мотивацію й компетенції персоналу

У Нацбанку вирішили поліпшити роботу "внутрішньої кухні" шляхом запровадження для робітників системи "пряників", про що йдеться в оновленій стратегії регулятора “Фінансова фортеця”. У прописаних завданнях більш строго це звучить як "удосконалення системи мотивації, зокрема преміювання за результативність роботи, інструментів нематеріальної мотивації".

Заразом в НБУ твердо планують залучати саме кваліфікованих кандидатів для роботи в підрозділах НБУ з метою заповнення вакантних посад, розвивати і підвищувати компетенції персоналу та підтримувати корпоративну культуру. Паралельно, що стосується технічного боку питання, в регуляторі планують таке:

  • Удосконалення підходів до управління процесами НБУ шляхом оптимізації та автоматизації процесів;
  • Імплементація методик та вимог ЄЦБ щодо бухгалтерського обліку та складання звітності в НБУ;
  • Удосконалення процесу управління витратами та власним капіталом;
  • Ефективна операційна система НБУ;
  • Впровадження "зелених" стандартів;
  • Розвиток управління операційними ризиками та процесів керування неперервності діяльності.

В Нацбанку взяли курс також і на розвиток власних обчислювальних потужностей, розширення потужностей корпоративної "хмари", управління даними та підсилення кіберстійкості.

Нагадаємо, у цій презентованій стратегії регулятор, зокрема, прописав плани щодо забезпечення нульової толерантності до російського й білоруського програмного забезпечення.

Автор:
Максим Беркаль