Время расчищать долги: как банки будут избавляться от NPL в 2023 году

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Объем проблемной задолженности в банковском секторе продолжает увеличиваться. Согласно данным НБУ, к 1 февраля 2023 года доля NPL в кредитных портфелях банков выросла до 38,2% . Для сравнения, на 1 февраля 2022 года аналогичный показатель находился на уровне 31,8%.

Больше всего токсичных кредитов сконцентрировано в корпоративном сегменте. Доля NPL в бизнес-займах банков к февралю 2023 года превысила 43,3%, это порядка 364 млрд грн . Доля проблемных кредитов физлиц составляет 32,4% или 73 млрд грн . К февралю 2022 года объем токсичных займов населения увеличился ровно вдвое. Причина в том, что многие украинцы потеряли работу и, как следствие, утратили возможность своевременно погашать долги. Но все-таки в "живых" деньгах это не так много, как NPL в корпоративном портфеле.

Вообще, ситуация с токсичными долгами в банковской системе оказалась хуже, чем ожидалось. Основная причина сложившейся ситуации понятна – война . Значительная часть территорий, на которых находились активы и велась предпринимательская деятельность, оккупирована. Много чего разрушено и повреждено – цеха, логистические центры, целые заводы и имущественные комплексы. Но и на подконтрольной территории деятельность также нормально не ведется. Порты частично заблокированы, регулярно происходят обстрелы, растут цены на логистику, на сырье, а с осени 2022 года начались перебои с электроснабжением.

И хотя большинство предприятий уже восстановили деятельность, согласовывая режим работы с операторами электрических сетей, это все равно приводит к росту издержек производства и создает сложности с погашением кредитов.

Если говорить о ситуации с NPL в разных сферах экономики , то наибольший объем "плохих" долгов сконцентрирован в розничной торговле (порядка 96 млрд грн), в оптовой торговле (51 млрд грн) и в сфере недвижимости (35 млрд грн).

Чем грозит накопление проблемных долгов банкам?

Финучреждения должны формировать резервы под кредитный портфель. Это давит на их прибыль. За весь 2022 год банки перечислили в резервы почти 119 млрд грн. В итоге, чистая прибыль банковского сектора год к году упала более чем в три раза до 24,7 млрд грн, а свыше 20 банков зафиксировали убыток. Резервирование увеличивает вероятность нарушения нормативов, что в свою очередь может привести к очередной волне "банкопада". Поэтому многие частные банки уже сейчас сталкиваются с необходимостью увеличивать собственный капитал.



Ну и в целом, перед всей банковской системой стоит довольно острый вопрос: что дальше делать с проблемной задолженностью.

По заемщикам, которые не полностью остановили свой бизнес, ситуация более-менее понятная – у них есть возможность погашать хоть что-то. В итоге, они могут найти алгоритмы урегулирования с банком, договориться о реструктуризации (пролонгация кредита, списание части долга и т.д.). Но если производство полностью остановлено, активы уничтожены или находятся на оккупированной территории, работа с NPL значительно усложняется. В этом случае даже принудительное взыскание не всегда помогает.

Впрочем, есть у банков еще один инструмент – это реализация кредитных портфелей (продажа права требования по кредитам третьим лицам – ред.). Причем, несмотря на военное положение, в течение 2022 года объем сделок по продаже проблемных долгов по сравнению с 2021 годом вырос на 400 млн грн до 3,97 млрд грн . Главным образом, в связи с переходом в управление Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) четырех банков. Это Мегабанк и банк "Сич", а также два непроблемных банка с российским капиталом – МР Банк (бывший Сбербанк) и Проминвестбанк (ПИБ).

От реализации активов этих банков ФГВФЛ в 2022 году получил 4 млрд грн из 4,5 млрд грн общих поступлений. Оставшиеся 500 млн грн – это в основном поступления от реализации имущества банка Аркада, прежде всего от продажи здания его головного офиса, за которое Фонду удалось выручить 351 млн грн.

В 2023 году кейсов по продаже NPL станет еще больше. С такими предложениями будут выходить не только частные, но и государственные банки. Вместе с нереализованными NPL ликвидируемых российских банков, на рынке могут появиться интересные активы. Среди них – Агентство Офисного Строительства (заемщик Укрэксимбанка), группа "Велта" (должник ПИБ), Богдан Моторс (Укрксимбанк), Альтком (ПИБ), Электротяжмаш (МР Банк), «Зоря»-«Машпроект» (Укрэксимбанк) и прочие.

Вопрос, с каким дисконтом будут продаваться эти и другие активы. В зависимости от состояния бизнеса должника, его залогов, расположения его имущества (чем ближе к зоне боевых действий – цена ниже) дисконт по реализуемым кредитам может достигать 99% .

В то же время, что касается долгов тех же российских банков, то они достаточно качественные, поэтому дисконт по ним должен быть относительно небольшим. Государственные банки, которые начали выставлять свои NPL на продажу еще в конце 2022 года, тоже стараются держать цену. Именно по этой причине объем торгов по их активам незначительный.