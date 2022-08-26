YouControl представил рейтинг финансовой устойчивости украинских банков

В тройку лидеров среди украинских банков по ренкингу финстойкости банков YouControl за ІІ квартал 2022 года вошли АО "ИНГ Банк Украина", АО "УкрСиббанк", АО "Приватбанк".

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Об этом сообщается на сайте YouControl.

Для нужд мониторинга ежеквартальной динамики нормативов и основных финпоказателей каждого банка YouControl создал инструмент "Финансовый скоринг".

Оценку финансовой надежности банков аналитики YouControl проводили по собственной методике финансового скоринга банков, учитывающей состояние ликвидности, достаточности капитала, рентабельности, кредитных, инвестиционных и валютных рисков банка.

В развернутом виде он размещен в досье выбранного банка, а в сводном публикуется в рэнкинговой таблице ТОП-40 банков, ранжированных по убыванию индекса FinScore.

В рэнкинге финансовой надежности банков за 2-й квартал 2022 года самый высокий индекс FinScore ‒ A получили 9 банков. Большинство из них входят в состав международных финансовых холдингов, за исключением одного государственного.

Индекс "А" свидетельствует о минимальной вероятности наступления неблагоприятных последствий для учреждений.

Тройка лидеров по данному показателю – АО "ИНГ Банк Украина" (Нидерланды), АО "УкрСиббанк" (Франция), АО "Приватбанк" (украинский банк с государственным капиталом).

Впрочем, все лидеры рэнкинга считаются высоко надежными по результатам финансового скоринга, ведь определяющим для оценки финансового состояния является не место банка в таблице, как буквенная категория FinScore.

"В целом же украинские банки достаточно хорошо держатся в чрезвычайно сложных внешних обстоятельствах. Однако сила внешнего шока и турбулентность регуляторных условий такова, что следует более тщательно учитывать возможность банкротства отдельных банков со слабыми бизнес-моделями и индикаторами финансовой надежности", - отмечает Роман Корнилюк, доктор экономических наук, финансовый аналитик YouControl

Система YouControl – это онлайн-сервис проверки компаний. Как указано на сайте сервиса, финансовый скоринг банков – это система оценки финансовой надежности банка путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных финансовых показателей.

Скоринговый индекс финансовой надежности банка, рассчитанный аналитическим отделом YouControl, основан на 25 индикаторах, среди которых нормативы НБУ и финансовые коэффициенты, комплексно отражающие состояние ликвидности, достаточности капитала, рентабельности, кредитных, инвестиционных и валютных рисков банка.