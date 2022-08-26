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YouControl представил рейтинг финансовой устойчивости украинских банков
В тройку лидеров среди украинских банков по ренкингу финстойкости банков YouControl за ІІ квартал 2022 года вошли АО "ИНГ Банк Украина", АО "УкрСиббанк", АО "Приватбанк".
Об этом сообщается на сайте YouControl.
Для нужд мониторинга ежеквартальной динамики нормативов и основных финпоказателей каждого банка YouControl создал инструмент "Финансовый скоринг".
Оценку финансовой надежности банков аналитики YouControl проводили по собственной методике финансового скоринга банков, учитывающей состояние ликвидности, достаточности капитала, рентабельности, кредитных, инвестиционных и валютных рисков банка.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В развернутом виде он размещен в досье выбранного банка, а в сводном публикуется в рэнкинговой таблице ТОП-40 банков, ранжированных по убыванию индекса FinScore.
В рэнкинге финансовой надежности банков за 2-й квартал 2022 года самый высокий индекс FinScore ‒ A получили 9 банков. Большинство из них входят в состав международных финансовых холдингов, за исключением одного государственного.
Индекс "А" свидетельствует о минимальной вероятности наступления неблагоприятных последствий для учреждений.
Тройка лидеров по данному показателю – АО "ИНГ Банк Украина" (Нидерланды), АО "УкрСиббанк" (Франция), АО "Приватбанк" (украинский банк с государственным капиталом).
Впрочем, все лидеры рэнкинга считаются высоко надежными по результатам финансового скоринга, ведь определяющим для оценки финансового состояния является не место банка в таблице, как буквенная категория FinScore.
"В целом же украинские банки достаточно хорошо держатся в чрезвычайно сложных внешних обстоятельствах. Однако сила внешнего шока и турбулентность регуляторных условий такова, что следует более тщательно учитывать возможность банкротства отдельных банков со слабыми бизнес-моделями и индикаторами финансовой надежности", - отмечает Роман Корнилюк, доктор экономических наук, финансовый аналитик YouControl
Система YouControl – это онлайн-сервис проверки компаний. Как указано на сайте сервиса, финансовый скоринг банков – это система оценки финансовой надежности банка путем перевода в баллы (scores) предварительно вычисленных финансовых показателей.
Скоринговый индекс финансовой надежности банка, рассчитанный аналитическим отделом YouControl, основан на 25 индикаторах, среди которых нормативы НБУ и финансовые коэффициенты, комплексно отражающие состояние ликвидности, достаточности капитала, рентабельности, кредитных, инвестиционных и валютных рисков банка.