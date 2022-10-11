За сентябрь валютные вклады населения в Альфа-Банке Украины выросли на 7,5%

По результатам сентября срочные валютные вклады физических лиц в Альфа-Банке Украины (вскоре Sense Bank) выросли на 7,5%. Это подтверждает популярность услуги покупки валюты для последующего размещения на депозите в цифровом банке Sense SuperApp.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба банка.

В Альфа-Банке отметили, что клиенты заинтересованы приобрести валюту по более выгодному курсу, чем предлагает наличный валютообмен. Абсолютное большинство – 98% клиентов выбирают депозит "Прибыльный" сроком на 3 месяца. Средний объем онлайн покупки иностранной валюты одним клиентом составляет около 1183 долларов и 1051 евро. 92% клиентов выбирают депозиты в долларах и только 8% – евро.

Наибольший спрос на услугу наблюдался 15-16 сентября – первые дни после ее запуска. Так, 27% всего объема покупки валюты под депозит в сентябре совершено в эти два дня. Также высокий спрос на эти операции наблюдается в начале октября – после повышения ежемесячного лимита НБУ с 50 000 до 100 000 тыс. грн.

Напомним, недавно НБУ разрешил украинским банкам продавать безналичную валюту клиентам в случае, если она в дальнейшем будет размещена на депозите. Уже 15 сентября Альфа-Банк Украина предоставила такую возможность своим клиентам через цифровой банк Sense SuperApp. Ранее услуга была доступна в отделениях финучреждения.

Для приобретения безналичной иностранной валюты ($/€) онлайн и размещения ее на депозите "Прибыльный" с доходностью от 2.5% до 6% в Sense SuperApp, клиенту необходимо открыть валютный и гривневый счета/карты в Альфа-Банке Украина. Минимальная сумма для открытия вклада составляет 200$/€, досрочный разрыв не предусмотрен.

Покупка иностранной валюты осуществляется путем списания средств с гривневой карты по актуальному курсу продаж онлайн. При этом сумма приобретенной клиентом валюты автоматически будет размещена на депозите, не должна превышать 100 000 грн в эквиваленте в месяц. Дополнительно после открытия вклада также доступно его пополнение согласно стандартным условиям депозита "Прибыльный".