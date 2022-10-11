За вересень валютні вклади населення в Альфа-Банку Україна зросли на 7,5%

За результатами вересня строкові валютні вклади фізичних осіб в Альфа-Банку Україна (незабаром Sense Bank) зросли на 7,5%. Це підтверджує популярність послуги купівлі валюти для подальшого розміщення на депозиті в цифровому банку Sense SuperApp.

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Про це повідомила пресслужба банку.

В Альфа-Банку помітили, що клієнти зацікавлені придбати валюту за значно вигіднішим курсом, ніж пропонує готівковий валютообмін. Абсолютна більшість - 98% клієнтів обирають депозит "Прибутковий" строком на 3 місяці. Середній обсяг онлайн купівлі іноземної валюти одним клієнтом становить близько 1183 доларів та 1051 у євро. 92% клієнтів обирають депозити в доларах та лише 8% - євро.

Найбільший попит на послугу спостерігався 15-16 вересня – перші дні після її запуску. Так, 27% від усього обсягу купівлі валюти під депозит у вересні здійснено у ці два дні. Також високий попит на ці операції спостерігається на початку жовтня - після підвищення щомісячного ліміту НБУ з 50 000 до 100 000 тис грн.

Нагадаємо, нещодавно НБУ дозволив українським банкам продавати безготівкову валюту клієнтам у випадку, якщо вона в подальшому буде розміщена на депозиті. Вже 15 вересня Альфа-Банк Україна надав таку можливість своїм клієнтам через цифровий банк Sense SuperApp. Раніше послуга була доступна у відділеннях фінустанови.

Для придбання безготівкової іноземної валюти ($/€) онлайн та розміщення її на депозиті "Прибутковий" з дохідністю від 2.5% до 6% в Sense SuperApp, клієнту необхідно відкрити валютний та гривневий рахунки/картки в Альфа-Банку Україна. Мінімальна сума для відкриття вкладу становить 200 $/€, дострокове розірвання не передбачено.

Купівля іноземної валюти здійснюється шляхом списання коштів з гривневої картки за актуальним курсом продажу онлайн. При цьому сума придбаної клієнтом валюти, що автоматично буде розміщена на депозиті, не повинна перевищувати 100 000 грн в еквіваленті на місяць. Додатково після відкриття вкладу також доступно його поповнення згідно зі стандартними умовами депозиту "Прибутковий".