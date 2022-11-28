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1xBet привлекает к рекламе российских порноактрис и блогерш
Российская блогерша Мария Ермолина, известная под именем Marple, уже второй год сотрудничает с нелегально работающей в Украине букмекерской конторой 1xBet. Блогер постоянно рекламирует компанию в соцсетях и ездит с ними по всему миру, передает УНН.
Недавно Marple вместе с российской порноактрисой Евой Эльфи рекламировали киберспортивный турнир The International 2022, о котором они сами же сообщали в своих соцсетях.
Ранее Марию Ермолину называли "талисманом лучшей команды России". А в прошлом году она участвовала в съемках российской рекламы 1xBet в военной амуниции.
Российская порноактриса Ева Эльфи, которая является официальной посольством 1xBet, сделала фотосессию в поддержку омского хоккейного клуба "Авангард", принадлежащего российской нефтедобывающей компании "Газпром нефть".Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в сентябре этого года через "российский след" Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей лишила лицензий для работы в Украине ООО "Твоя беттинговая компания", работавшая под брендом 1хBet. Несмотря на это, пророссийский букмекер продолжает нелегально работать в Украине и пытается вернуть себе лицензии на работу через суд.
Вместе с тем, в ходе досудебного расследования Бюро экономической безопасности нашло основания для внесения на рассмотрение правительства предложения по наложению санкций на букмекерскую контору 1хBet, однако точку в этом вопросе может поставить только Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей, которая до сих пор исследует представленные БЭБ документы.