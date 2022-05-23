- Тип
- PR
- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
26 мая состоится онлайн-конференция для бизнесменов и стартаперов
Приглашаем Вас посетить Международную онлайн-конференцию для бизнесменов и стартаперов.
Вход свободный.
📅 26.05.2022.
⏰ 19:00-22:00
Подать заявку можно на сайте:
📲 www.shabshai.online
В программе конференции:
🔹Как найти партнера для своего бизнеса ( Европа, США, Китай)
Запуск новых филиалов. Юридическая и финансовая поддержка.Подписывайтесь на наш YouTube канал
🔹Инвестиции в недвижимость. Перспективные рынки мира
🔹Маркетинг. Мост Киев - Тель-Авив
🔹E-commerce, современные ИТ технологии;
🔹Бизнес - консалтинг на всех стадиях развития компании
🔹Информационно - эмоциональная Безопасность бизнеса
🔹Когнитивно-финансовая Безопасность бизнеса
🔹EQ-Killers в команде. Как повысить продуктивность команды
🔹Современные системы и технологии управления бизнесом
🔹Персональный Исходный Код Фаундера, как оценить и правильно использовать свой внутренний ресурс.
🔹ПИК бизнеса для инвестора. Эффективная система оценки потенциала бизнеса и стартапа
🔹Диагностика бизнеса и построение эффективных бизнес - сценариев
🔹Разработка и запуск образовательных онлайн продуктов (Европа, США, Азия)
Что Вы получите на конференции:
🔸 Коммуникационную и социальную поддержку в любой стране мира.
🔸 Новый уровень образования и профессиональных возможностей.
🔸Корректировку своей бизнес-модели и повышение Исходного Кода бизнеса.
🔸Новое стабильное и перспективное партнерство в 12-ти странах мира.
Вход свободный.
Регистрация обязательна 👇