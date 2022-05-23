26 мая состоится онлайн-конференция для бизнесменов и стартаперов

Приглашаем Вас посетить Международную онлайн-конференцию для бизнесменов и стартаперов.

Вход свободный.

📅 26.05.2022.

⏰ 19:00-22:00

Подать заявку можно на сайте:

📲 www.shabshai.online

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В программе конференции:

🔹Как найти партнера для своего бизнеса ( Европа, США, Китай)

Запуск новых филиалов. Юридическая и финансовая поддержка.

🔹Инвестиции в недвижимость. Перспективные рынки мира

🔹Маркетинг. Мост Киев - Тель-Авив

🔹E-commerce, современные ИТ технологии;

🔹Бизнес - консалтинг на всех стадиях развития компании

🔹Информационно - эмоциональная Безопасность бизнеса

🔹Когнитивно-финансовая Безопасность бизнеса

🔹EQ-Killers в команде. Как повысить продуктивность команды

🔹Современные системы и технологии управления бизнесом

🔹Персональный Исходный Код Фаундера, как оценить и правильно использовать свой внутренний ресурс.

🔹ПИК бизнеса для инвестора. Эффективная система оценки потенциала бизнеса и стартапа

🔹Диагностика бизнеса и построение эффективных бизнес - сценариев

🔹Разработка и запуск образовательных онлайн продуктов (Европа, США, Азия)

Что Вы получите на конференции:

🔸 Коммуникационную и социальную поддержку в любой стране мира.

🔸 Новый уровень образования и профессиональных возможностей.

🔸Корректировку своей бизнес-модели и повышение Исходного Кода бизнеса.

🔸Новое стабильное и перспективное партнерство в 12-ти странах мира.

Вход свободный.

Регистрация обязательна 👇

📲 www.shabshai.online

https://esginvest.customer.smartsender.eu/lp/Qv0A9B05