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83% предпринимателей считают, что смогут работать и конкурировать на рынке ЕС - исследование
Платформа Gradus Research в начале июля провела опрос среди руководителей работающего малого, среднего и крупного украинского бизнеса, чтобы выяснить, сможет ли украинский бизнес конкурировать на рынке ЕС.
По данным исследования Gradus Research, 83% бизнесов считают, что смогут достойно работать и конкурировать на рынке ЕС.
Также 14% опрошенных отметили, что работать и конкурировать на рынке ЕС практически невозможно, а 3% предпринимателей не смогли ответить на этот вопрос.
В ходе исследования Gradus Research также выяснилось, что половина бизнеса в Украине работает частично.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Так, 22% работает как и в довоенное время, 51% работают частично, 19% опрошенных сообщили, что приостановили деятельность. 6% опрошенных начали заниматься бизнесом после начала полномасштабной войны в Украине, а 2% не смогли ответить на вопрос касательно бизнес-деятельности.
Напомним, что Евросоюз официально отменил на год действие таможенных тарифов на продукцию из Украины.