83% підприємців вважають, що зможуть працювати та конкурувати на ринку ЄС - дослідження

Платформа Gradus Research на початку липня провела опитування серед керівників працюючого малого, середнього та великого українського бізнесу, щоб з'ясувати, чи зможе український бізнес конкурувати на ринку ЄС.

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За даними дослідження Gradus Research, 83% бізнесів вважають, що зможуть гідно працювати та конкурувати на ринку ЄС.

Також 14% опитаних зазначили, що працювати та конкурувати на ринку ЄС практично неможливо, а 3% підприємців не змогли відповісти на це питання.

У ході дослідження Gradus Research також з’ясувалося, що половина бізнесу в Україні працює частково.

Так, 22% працює як і довоєнний час, 51% працюють частково, 19% опитаних повідомили, що призупинили діяльність. 6% опитаних почали займатися бізнесом після початку повномасштабної війни в Україні, а 2% не змогли відповісти на питання щодо бізнес-діяльності.

Нагадаємо, що Євросоюз офіційно відмінив на рік дію митних тарифів на продукцію з України.