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83% підприємців вважають, що зможуть працювати та конкурувати на ринку ЄС - дослідження
Платформа Gradus Research на початку липня провела опитування серед керівників працюючого малого, середнього та великого українського бізнесу, щоб з'ясувати, чи зможе український бізнес конкурувати на ринку ЄС.
За даними дослідження Gradus Research, 83% бізнесів вважають, що зможуть гідно працювати та конкурувати на ринку ЄС.
Також 14% опитаних зазначили, що працювати та конкурувати на ринку ЄС практично неможливо, а 3% підприємців не змогли відповісти на це питання.
У ході дослідження Gradus Research також з’ясувалося, що половина бізнесу в Україні працює частково.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Так, 22% працює як і довоєнний час, 51% працюють частково, 19% опитаних повідомили, що призупинили діяльність. 6% опитаних почали займатися бізнесом після початку повномасштабної війни в Україні, а 2% не змогли відповісти на питання щодо бізнес-діяльності.
Нагадаємо, що Євросоюз офіційно відмінив на рік дію митних тарифів на продукцію з України.