Агросектор предлагает украинскому дроноводу зарплату до 80 тыс. грн: стоит ли учиться?

В Украине растет использование дронов в сельском хозяйстве, а операторам беспилотников предлагают неплохой сезонный заработок. Delo.ua разбиралось, во сколько обойдется обучение, какие сроки подготовки, и почему все трудоспособные граждане еще не выстроились в очереди на получение этой профессии?

Оператор сельскохозяйственного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) – относительно новая в Украине профессия, в которой пока спрос на специалистов превышает количество вакансий. Обучение таких специалистов в государственных учреждениях подготовки кадров не проводится, поэтому спрос на пилотов агродронов удовлетворяют частные учебные центры.

Часто уже ставшие профессиональными операторами БПЛА занимаются активной подготовкой новых кадров. В общем, можно выделить несколько основных видов лётных школ:

компании-дистрибьюторы, предлагающие обучение операторов в комплекте с самим беспилотником. Чаще тренинг входит в стоимость приобретенного дрона, но иногда обучение предлагается за отдельную доплату. Но почти всегда продавцы БПЛА выступают также и инструкторами по их использованию;

частные школы, специализирующиеся исключительно на обучении операторов дронов;

крупные агрокомпании, готовящие специалистов под свои нужды.

Чаще всего операторы дронов выполняют агрономические операции по защите растений (опрыскивание), питание (разбрасывание гранулированных удобрений), а также посева мелкосеменных культур (сидератов).

Обязанности : Картографирование поля и управление агродроном при внесении СЗР;

Замена батарей и их зарядка, замена бака с действующим веществом, контроль и поддержание надлежащего технического состояния дрона;

Координация действий с ответственным лицом хозяйства;

Анализ и проработка результатов полетов, оформление отчетности;

Создание ортофотопланов полей;

Работа с программным обеспечением. Требования : Обязателен опыт управления дроном;

знание технических характеристик, навыки эксплуатации БПЛА;

Опытный пользователь ПК, MS Office, CRM;

Умение системно подходить к работе, организовывать рабочий процесс;

Наличие водительского удостоверения кат. "В" и опыт вождения;

Готовность к ненормированному графику и командировкам по Украине;

Хорошая физическая подготовка и выносливость; Какие требования и обязанности обычно предъявляются операторам? (Приховати)

По словам Николая Черняка, совладельца компании " Кроптер ", которая предоставляет услуги по внесению СЗР на поля и обучает операторов агродронов, эта профессия перспективна, и будет стремительно развиваться до 2025 года . Полномасштабная российская агрессия несколько замедлила эволюцию рынка, но тренд на активное его развитие будет сохраняться до середины 20-х годов.

Сейчас в Украине насчитывается до тысячи аграрных дронов. Наш прогноз, что к 2025 году в стране появится еще примерно 10 тысяч агродронов, то есть менее чем за три года возникнет потребность еще примерно у 10 тысяч человек с этой профессией" Николай Черняк совладелец AgTech-компании "Кроптер"

Что предлагают школы?

Главные цифры рынка агродронов. Инфографика: Delo.ua.

Проанализировав онлайн-предложения по обучению операторов агродронов, можно увидеть, что большинство предложений по обучению операторов агродронов предоставляют компании из Львова, Киева, Днепра и Винницы. При этом из-за сложностей в получении разрешения на полет некоторые школы из Киева переместились во Львов, как, например, школа " Взгляд с небес " Дмитрия Следюка.

Сроки подготовки

Обычно процесс подготовки длится от 3 до 10 дней (чаще 4 - 5 дней), по 8-12 часов в день. Наиболее часто предлагаются курсы, продолжающиеся суммарно 40 часов.

Стоимость курсов

Стоимость обучения оператора агродронов чаще всего начинается от $1000, и в большинстве случаев рассчитывается индивидуально. На стоимость влияет количество стажеров в группе, а также вопрос, на чьем БПЛА летать: владельцам дронов обучение на своей технике обычно стоит дешевле, чем на "школьном" дроне.

Собеседники издания озвучивают следующие цифры за подготовку: от $900 в школе "Дрон Агроном" в Днепре до $1200 в "Взгляде с небес" во Львове. В свою очередь, киевский "Кроптер" рассчитывает цены для клиентов от бизнеса от $1000 за человека, делая 50% скидку для военных.

Зачем учиться, если дроны продают с инструкцией?

Самое важное, чтобы неумелые пилоты не повреждали дорогостоящую технику, считают участники рынка. Хотя агродроны летают на относительно небольшой высоте 3-7 м, неудачное приземление достаточно тяжелого агродрона приведет к его ремонту, который обойдется минимум в $1,5 тыс.

"Цена ошибки слишком велика, если человек купил дрон, и не умеет летать. Если агродрон упадет, можно списывать минимум $1,5 тыс. на ремонт, тогда как обучение оператора стоит гораздо дешевле. Для фермера еще очень важно время: пока дрон поднимут и отремонтируют, он и культуру не успеет возделать, и урожай не получит", - отмечает Николай Черняк.

Сколько тренироваться пилоту?

Все собеседники издания называют цифру, отделяющую новичка-дроновода от более или менее подготовленного специалиста – это 1000 обработанных гектаров. В общем считается, что после тысячи гектаров налета оператор становится достойным пилотом , и его ставка за работу растет от платы новичка до ставки пилота, умеющего летать.

Согласно данным школ, оператор агродрона за сутки работы обрабатывает 100-150 га полей, то есть научиться полноценно управлять этим БПЛА можно чуть больше чем за неделю, или через десять дней интенсивной работы.

Сколько получает оператор?

Николай Черняк уточняет, что компании, оказывающие услуги по обработке полей агродронами, работают за 300-680 грн/га. В настоящее время пилот-практикант получает ориентировочно 30-40 грн за обработанный гектар, а опытные операторы получают 60-80 грн за гектар и выше.

Таким образом, пилоты в сезон могут спокойно зарабатывать около $2-3 тыс. ежемесячно. В этом их преимущество перед ИТ-специалистами , поскольку у пилотов агродронов есть возможность не тратить много времени на обучение и получать хорошую з/п. То есть человек прошел курс, научился, и сразу через неделю может начинать зарабатывать, подчеркивает совладелец "Кроптера".

Несколько меньшие цифры озвучивает Ярослав Федоришин: на сезон выходит примерно $1000 ежемесячно, хотя зарплата пилота зависит от многих факторов. Здесь следует отметить, что профессия сезонная, то есть зарабатывать можно преимущественно с апреля по ноябрь.

Что по холдингам?

Представители "Астарты", единственные среди украинских агрохолдингов, согласились поговорить с изданием на эту тему. Они рассказали, что компания активно использует агродроны в течение последних пяти лет. С помощью БПЛА они производят панорамные фото и видео облетов для оценки состояния посевов, создавая датасет снимков полей, которые затем "прогоняют" через нейронную сеть и учат ее идентифицировать изображение с обнаруженной проблематикой.

Также "Астарта" производит ортофотопланы местности для формирования точного контура полей, а также в последние два года с помощью дронов вносит СЗР и десиканты на поля рапса и кукурузы.

Представители холдинга отмечают, что продолжают самостоятельно готовить пилотов агродронов под свои нужды, хотя с началом войны масштабы обучения несколько снизились. Ситуация с операторами дронов в "Астарте" остается под контролем, хотя вопрос кадрового голода действительно остается очень острым , поскольку многие специалисты пошли в ВСУ добровольно, а часть была мобилизована.

На каких аппаратах летают?

Для обучения преимущественно используются агродроны двух самых известных компаний – китайских DJI и XAG. Среди моделей наиболее популярны DJI Agras T16, Agras T30, XAG V40 и XAG P40.

Дрон-опрыскиватель XAG V40, один из самых популярных в сегменте. Его стоимость – 328 тыс. грн.

Как устраиваются рабочие?

В общем, школы "дроноводов" не предоставляют данные по трудоустройству кандидатов, и не сообщают, сколько сертифицированных выпускников продолжили работать операторами агродронов после получения сертификата. Ярослав Федоришин уточняет, что фермерам вполне по силам сохранить более 50% пилотов, но над этим нужно работать.

"В прошлом сезоне у нас было 10 дронов и, соответственно, 10 пилотов. Из 10 пилотов перешли в новый сезон только 2. Здесь, конечно, большую роль сыграла ситуация с войной, потому что многие разъехались. Но и в мирное время есть такая тенденция", – объясняет основатель Dron Agronom.

Он добавляет, что сейчас 30-40% фермеров испытывают нехватку пилотов , которые летали на уже приобретенных и готовых для использования дронах.

Получает ли оператор навыки ремонтника?

Во время обучения все школы объясняют будущим операторам строительство агродрона, обучают его обслуживанию и простейшему "полевому" ремонту. То есть, говоря терминологией автомобилистов, выпускник будет уметь сделать ТО для дрона, но более сложный ремонт могут проводить только отдельно сертифицированные специалисты. В общем, операторов учат заменять на дроне лопасти, помпу, форсунки и некоторые другие детали, а также учат, как начинать и заканчивать рабочую смену с беспилотником.

"Еще очень важно: мы учим беречь свое здоровье при работе с химией, выполнять правила безопасности и соблюдать установленные нормы, потому что, к сожалению, есть истории, когда люди химией "сажают" свое здоровье. То есть базовому обслуживанию дрона в поле мы учим. Это не сервисные работы, как например снять пломбу и почистить фильтры. Мы показываем, где оно находится, но этому не учим", - объясняет Николай Черняк.

Кто идет приобретать профессию?

По словам Дмитрия Следюка, кандидатов можно разделить на три основные группы:

Люди, идущие за деньгами. Они узнали о вакансии пилотов агродронов с неплохой зарплатой, и хотят хорошо заработать на сезонной работе;

Люди, рассматривающие агродроны как будущий бизнес. Это преимущественно предприниматели, которые планируют приобрести дроны, научиться ими пользоваться, после чего зарабатывать предоставление услуг опрыскивания или десикации;

Владельцы дронов, которые хотят научить персонал.

Что предлагают работодатели?

Пока сайты по поиску работы предлагают работу оператором сельхоздрона в Киеве и Львове с зарплатой 23-60 тыс. грн/мес. Кроме того, в Киеве ищут специалистов по ремонту агродронов на 15-20 тыс. грн/мес.

Специалист, летающий более года, умеющий организовывать рабочий процесс, водит фургон для перевозки оборудования, готовый к ненормированному графику и командировкам по всей Украине, имеет хорошую физическую подготовку и выносливость, может рассчитывать на зарплату в 30-60 тыс. грн .

Если кандидат не умеет пилотировать дрон, он может рассчитывать на обучение, после которого будет получать от 23 тыс. грн. Также он должен водить фургон, пользоваться планшетом, быть готовым к ненормированному рабочему графику и командировкам по всей Украине. Геодезическое или агрономическое образование станет претендентом преимуществом.

Ремонтник агродрона должен иметь инженерно-техническое образование и работы ремонтником электроники от 2-х лет. Кандидат должен уметь паять SMD-компоненты, понимать принципы работы электронных схем, владеть английским языком и ПК, а также водить фургон и готовиться к командировкам по всей Украине.

Таким образом, сейчас и в интернете отсутствуют вакансии с з/п до 80 тыс. грн. Участники рынка объясняют, что профессия дроводовода, особенно сельскохозяйственного, очень узкая, где все специалисты знают друг друга. Поэтому самые щедрые предложения работы хорошие специалисты получат от работодателей, а не через сайты вакансий.

Какие недостатки профессии?

Дмитрий Следюк пояснил, что кроме ненормированного рабочего дня и кое-где плохих бытовых условий, оператор агродрона рискует своим здоровьем.

"Химикаты, которые в Украине вносят с дронов - это довольно агрессивная и вредная вещь. И чаще всего люди идут работать на агродроны, не зная об этом. Работают максимум один сезон, а затем начинают работать "на аптеку", - предупреждает специалист.

По его словам, для десикации растений используются химикаты, по принципу действия аналогичные тем, которые американские войска применяли во время войны во Вьетнаме. Они распыляли над джунглями дефолианты, заставлявшие деревья сбрасывать листья, открывая таким образом базы вьетнамских партизан для дальнейшей бомбардировки. Подобная практика привела к значительным убыткам экологии в стране, и нанесла вред здоровью ее населения на поколение вперед.

Владелец "Взгляда с небес" объясняет, что от контакта с химией не спасает даже дистанция , которую оператор сохраняет при обработке поля.

"Тут не работает позиция "я далеко от дрона, я спрятался в домике". Вы этими химикатами дрон заправляете, и не может за смену ни разу их не пролить и не набрызгать на себя. Плюс, когда вы начинаете опрыскивание, вы действительно не стоите у дрона, но поднимается ветерок, и тогда химический туман от дрона летит в том числе и на вас", - предостерегает специалист.

Да, чисто теоретически оператор может работать в противогазе и в костюме химзащиты, но летом в жару на поле важно работать целый день в полном снаряжении. Поэтому часто операторы во время учебы и первых полетов добросовестно работают в противогазе и костюме химзащиты, но спустя некоторое время расслабляются и пренебрегают техникой безопасности. Дмитрий Следюк предупреждает, что вдыхание распыляемого дроном десиканта сродни действию радиации: после вдоха ты можешь не почувствовать отравления, и продолжить работу, хотя химия уже убивает тебя изнутри.

"Человек должен идти работать оператором сознательно, понимая все риски. Например, если он хочет просто заработать, и работать в противогазе и костюме месяц-два. Да, потом выводить потом прыщи от противогаза, но вернуться со здоровой печенью. Нельзя учить человека, который к тебе пришла с открытой душой, ты за деньги его научил, а потом он отравляется на поле и вспоминает тебя с проклятием", – предупреждает эксперт.

Куда отрасли следует развиваться?

По словам Следюка, из-за развязанной россиянами войны в Украине значительные территории сельхозугодий стали непригодными для использования. Поэтому отрасли сельхоздронов придется развиваться интенсивным путем через улучшение качества обработки, и к этому все движется.

При этом основных технологических ограничений в отрасли два:

Ограниченное время труда дрона . Обычно на одном аккумуляторе дрон летает 10-20 минут. При этом чем тяжелее дрон – тем он меньше он работает. Поэтому рынок ждет альтернативные технологии изготовления батарей, которая позволила бы дронам летать часами. Тогда произойдет промышленная революция, как во времена перехода к паровому двигателю. Однако довольно трудно спрогнозировать время такого перехода.

. Обычно на одном аккумуляторе дрон летает 10-20 минут. При этом чем тяжелее дрон – тем он меньше он работает. Поэтому рынок ждет альтернативные технологии изготовления батарей, которая позволила бы дронам летать часами. Тогда произойдет промышленная революция, как во времена перехода к паровому двигателю. Однако довольно трудно спрогнозировать время такого перехода. В Украине агродроны используются довольно примитивным путем , внося СВР на поле просто "сплошняком" Это противоречит концепции точного земледелия, где дроны используются для дозированного внесения химикатов только в нужных местах. Для правильной обработки полей необходима мультиспектральная и термальная съемка полей, агрогеодезия, метод дифференциального внесения, использование микроудобрений и т.д. Подобный комплексный подход в Украине используется редко.



Эксперт объясняет, что из дронов действительно можно дозироваться и очень точно вносить необходимую химию, тогда как в Украине часто сплошь "забрызгивают" поле площадью километр в два. Это снижает эффективность использования дронов, поскольку они не предназначены для таких работ, и для распиловки многих десятков литров СЗР без понимания, где именно они должны применяться.