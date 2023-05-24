Сложный полет: как рынок агродронов продолжает развитие во время войны.

В 2021 году Украину "накрыл" скачок продаж дронов сельхозназначения, и сейчас уже лишь немногие из аграриев еще не слышали о беспилотниках. Delo.ua выяснило, как повлияла война на новосозданную отрасль, и с какими трудностями сталкиваются хозяйства, внедряющие у себя беспилотные технологии, или пользующиеся услугами “дроноводов”.

После 2020 года в Украине резко интенсифицировалось использование БПЛА в сельском хозяйстве, а настоящий бум продаж агродронов начался в 2021 году. Чаще всего их применяют для выполнения операций по защите растений (опрыскивания), питания (разбрасывания гранулированных удобрений), а также посева мелкосеменных культур (сидератов). Кроме того, агросектор использует агродроны для проведения анализа состояния посевов, их развития, прогнозирования урожайности и других агрономических параметров.

Как сообщили изданию Delo.ua в компании DroneUA, которая является крупнейшим украинским импортером и дистрибьютором дронов, в 2022 году запросы агропроизводителей на внесение СЗР с БПЛА продолжили расти: дронами-опрыскивателями обработано около 1,2 млн га, что на 20% больше по сравнению с 2021 годом.

Также важно, что сегодня Украина является центром практического использования AgTech-инноваций и робототехники в агросекторе. В стране уже сформирована рыночная экосистема беспилотных технологий и дронов-опрыскивателей, которая несколько лет подряд становится образцом на мировых просторах . Даже в условиях полномасштабной российской агрессии стране удается удерживать лидерские позиции – рынок дронов-опрыскивателей Украины в 2022 году стал крупнейшим в Европе, сформировав 40% общеевропейского рынка агродронов, тогда как в 2021 году она стала первой в мире в данной категории.

Дистрибьютор AgTech-решений подчеркивает, что за 2021 и 2022 годы Украина получила следующий экономический эффект от использования агродронов:

площадь обработанных дронами-опрыскивателями полей - 2,2 млн га ;

; дополнительно собранный урожай, полученный благодаря защите посевов агродронами – до 350 тыс. тонн ;

; более 1 тыс. рабочих мест сохранено в условиях военного положения;



рабочих мест сохранено в условиях военного положения; экономия воды – около 440 тыс. тонн. Для внесения пестицидов на 1 га поля требуется около 5 л рабочего раствора, что обеспечивает экономию воды до 95%;

Для внесения пестицидов на 1 га поля требуется около 5 л рабочего раствора, что обеспечивает экономию воды до 95%; сокращение выбросов углерода – до 30,8 тыс. тонн . Агродроны отвечают целям устойчивого развития и становятся одним из максимально действенных инструментов сокращения углеродного следа;

. Агродроны отвечают целям устойчивого развития и становятся одним из максимально действенных инструментов сокращения углеродного следа; экономия горючего благодаря использованию агродронов по сравнению с классической колесной техникой составила более 12,1 млн. л. В общей сложности БПЛА используют до 20 раз меньше топлива по сравнению с наземной техникой;

Следует добавить, что экономический эффект от внесения СЗР дронами на площади 1 млн га составляет ориентировочно $65,55 млн, включая 203 тыс. тонн дополнительного урожая зерновых и масличных культур.

Основными преимуществами при возделывании полей агродронами компания называет упрощение логистики (дроны можно быстро перемещать благодаря высокой мобильности оборудования, а техпроцесс опрыскивания делает ненужным подвоз воды бочками); экономию воды, горючего и СЗР; возможность запускать дрон для обработки труднодоступных участков полей и возделывания высокорослых культур; высокоточное распыление раствора в непосредственной близости к растениям и уменьшение влияния СВР на людей.

Кроме того, дронам в отличие от колесной техники не нужны технологические пути, что дает увеличение урожая до 10% , а обработка с воздуха позволяет избежать повреждения растений. Также стоит отметить экологичность метода – при минимальном расходе воды агрохимия не проникает в почву, тем самым оберегая ее и грунтовые воды.

Однако среди недостатков БПЛА следует отметить следующие факторы:

БПЛА критически зависим от погодных условий, таких как ветер или высокая влажность. Например, в сезоне 2020-2021 годов в Харьковской, Полтавской и Сумской областях за 90 дней опрыскивания только 5 дней действительно отвечали требованиям внесения именно из-за неблагоприятных погодных условий;

Небольшая грузоподъемность дронов исключает возможность подкормки растений азотными удобрениями или проведение посевной с воздуха;

При покупке дрона нужно закладывать дополнительные средства на ремонт в случае его падения, а также замену недешевого аккумулятора, эффективный срок службы которого редко превышает 2 года;

БПЛА имеет сравнительно небольшую скорость обработки сельхозкультур;

Ограниченное время полета, в большинстве случаев не более 30 минут;



Покупка агродрона для мелких фермеров - менее универсальное решение, чем приобретение трактора, способного выполнять дополнительные технологические операции: транспортировку воды, боронование, дискование, подготовку почвы и посев.



Война закрывает небо для сельхоздронов

С началом войны правительство Украины закрыло воздушное пространство над страной для гражданских пользователей, включая и БПЛА. Если до полномасштабного вторжения разрешались полеты дронов массой до 20 кг, включая без получения разрешений на использование воздушного пространства, то с февраля по апрель 2022 года были запрещены любые полеты беспилотников.

В апреле 2022 года Минобороны и Минагрополитики Украины утвердили общее решение, позволило проводить сельхозработы с помощью БПЛА , но при получении разрешения в местных районных и областных военных администрациях на предмет возможности использования агродронов на конкретной территории в конкретную дату .

В DroneUA подчеркивают, что это решение позволило аграриям вылетать в поля на БПЛА, и прошлый агросезон состоялся. Однако в прошлом сезоне агропроизводители и сервисные компании часто сталкивались с рисками потери урожая, вызванной длительным ожиданием разрешений на проведение полетов, которая по нормам законодательства может занимать 10-30 дней .

Такое решение не устраивает фермеров , поскольку в агрономии имеется достаточно много технологических операций, оптимальное время для проведения которых сложно предусмотреть заранее и определяемое при осмотре полей специалистами. К таким работам относится, например, десикация сельхозкультур, которую желательно выполнить в течение нескольких суток с момента принятия решения о ее проведении.

Поэтому агросектор с августа 2022 года призывает власти оперативно предоставлять разрешения на полеты агродронами. в течение 48 часов с момента информирования военной администрации. При этом предлагается трактовать отсутствие официального запрета от ведомства в течение 2 суток. возможность проведения полетов .

Представители DroneUA отмечают, что вопрос получения разрешения на полеты агродронами нуждается в дальнейшем рассмотрении. В первую очередь, необходима наработка единого механизма получения разрешений, который упростит и ускорит процесс внесения СВР дронами и поможет украинским аграриям вырастить максимально возможный урожай.

"В настоящее время параллельно запущен проект по Минагрополитике и УКАБ о повторной наработке единого механизма для информирования военных администраций о проведении работ с помощью агродронов, а также подготовки единого документального механизма для того, чтобы такие разрешения считались полученными от соответствующих районных и областных военных администраций", - сообщили в компании.

Агродроны и военные БПЛА – принципиально разные машины

Специалисты DroneUA объясняют, что а гроссектор использует БПЛА, существенно отличающиеся по техническим характеристикам от гражданских дронов общего назначения, в частности от тех, которые необходимы для военных нужд. Это подтверждает приведенная ниже сравнительная таблица технических характеристик дронов разного назначения.

Характеристики Агродроны Гражданские дроны общего назначения Габариты, мм 2000-4000 80-500 Штатная высота полета, м 3-7 180-250 Объем дака для СЗР, л 10-50 отсутствует Траектория полета преимущественно параллельные треки расстоянием до 1,3 км соответственно заданной траектории на расстояние до 7 км Рабочая скорость полета, км/ч до 24 до 35 Габаритные аэронавигационные огни да да

Таким образом, объясняют представители дистрибьютора, агродроны не могут быть товарами двойного назначения и не имеют ничего общего с легкими " мавиками", которые массово используются в ВСУ для аэроразведки. Кроме того, конструктив аграрных дронов не подлежит дальнейшей модификации для военных нужд, а дальность их полета ограничена 1,5 км, что недостаточно для выполнения задач на линии боевого столкновения .

"Основные агродроны, которые нужны сегодня для агросектора, - это дроны-опрыскиватели и дроны-разбрасыватели, вообще не пересекающиеся с потребностями ВСУ. Такие агродроны имеют высоту полета - 3 м над культурой, равную высоте кабины самоходного опрыскивателя. Выше они не летают". Агродроны имеют большие габариты, небольшую скорость полета и оснащены большими баками объемом 10-50 л", - объясняют в DroneUA .

Чем еще живет отрасль агродронов?

Наиболее перспективные – дроны с автономным режимом работы

По данным компании, лучше для сельхозработ подходят БПЛА, которыми операторы управляют в автономном режиме . Например, агродроны XAG работают с приложением XAG One, в которое загружают карту контуров поля, предварительно измеренного и размеченного для конкретной агрозадачи. Затем в программе создается полетная миссия для дрона: задают маршрут (точку старта и точку возврата), параметры работы (норма внесения вещества, ширина внесения, высота и скорость полета). Агродрон работает полностью автономно, однако доступен режим ручного управления (пилоты могут в любой момент направить работой дрона с помощью пульта управления, например, во избежание помех).

Дрон-опрыскиватель XAG V40, один из самых популярных в сегменте. Фото: интернет-магазин DroneUA

XAG V40 имеет следующие параметры: производительность обработки: до 18 га в час

Максимальное время полета: до 12 мин.

максимальная производительность распыления: 10 л/мин

максимальная производительность разбрасывания: 40 кг/мин

время зарядки батареи: до 11 мин

для непрерывной работы в поле используются две батареи

один оператор может одновременно контролировать до 5 дронов

стоимость дрона: 315 тыс. грн Что может автономный агродрон? (Приховати)

Наиболее активно сейчас развивается рынок сервисных услуг

Постепенно упрощается ввоз дронов и их компонентов в Украину, а также создаются условия для развития внутреннего производства. Украинское правительство в марте 2023 года поддержало реализацию в течение двух лет экспериментального проекта по осуществлению оборонных закупок беспилотных систем отечественного производств. Польша в апреле упростила ввоз дронов в Украину, их экспорт теперь будет осуществляться на основе общего разрешения, предоставленного польским Министерством развития и технологии.

При этом собеседники издания отмечают, что в настоящее время рынок рынок дронов в Украине стремительно развивается, и у Украины есть все перспективы и возможности для наладить массовое производство дронов, в частности, агродронов. Пока больше всего набирает обороты рынок сервисных услуг внесения СЗР импортными агродронами, но это не предел для данной отрасли, ее перспективы гораздо шире. DroneUA напоминает, что по скорости внедрения дронов-опрыскивателей в агропроизводство Украина стала первой в мире в 2021 году, и украинский агросектор продолжает открыться к внедрению самых инновационных технологий.

Согласно данным сайта объявлений OLX.UA можно установить, что чаще всего компании предоставляют услуги десикации и внесении СЗР дронами XAG или DJI, и предлагают в объявлениях возделывание 800-1000 га в сутки по ориентировочной цене от 250-300 грн/га и до 680 грн /га в зависимости от сложности поля. Большинство компаний имеют разрешения от военных администраций на полеты некоторые заявляют об опыте работы в прифронтовых регионах.

Где научиться пилотированию?

DroneUA отмечает, что в команде компании есть сертифицированные тренеры, которые проводят обучение всех клиентов – от фермеров до представителей дилера. Компания обучает как своих покупателей агродронов, так и желающих просто получить навыки пилотирования БПЛА.

Ее представители также отмечают, что для предпринимателей, желающих организовать обучение операторов дронов, необходимо иметь опыт работы с конкретным оборудованием, квалифицированный персонал и самое главное – разрешение на подготовку персонала от производителя агродронов.

В общем исследование сферы услуг по обучению управлению дронами: как, где, и за какие деньги выучиться на оператора или ремонтника военного, аграрного или "свадебного" дрона - читайте в отдельной статье, которая вскоре выйдет на сайте издания Delo.ua.

Прогноз-2023 от лидера рынка

DroneUA напоминают о росте обработанных агродронами площадей в Украине на 20% к 2021 году - до 1,2 млн га. В первый год полномасштабной войны непростые условия ведения агробизнеса не обеспечили прогнозируемого роста, но несмотря на это рынок услуг агродронов пользовался высоким спросом среди фермеров. Это связано как с тотальной экономией, так и с логическими потребностями вовремя проводить плановые операции на полях.

"Следовательно, в 2023 году прогнозируется сохранение спроса на услуги агродронов и даже усиление их позиции, в связи с тотальным удорожанием всех ресурсов. Опыт и результаты предыдущих агросезонов зарекомендовали технологию внесения СЗР дронами, как эффективную и достаточно перспективную", - отметили представители дистрибьютора БПЛА.