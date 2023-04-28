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Энергетика
Дата публикации

USAID предоставила дроны для наблюдения за газовой инфраструктурой

дрон
Фото: Оператор ГТС

При поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) через проект энергетической безопасности получены дроны для мониторинга газовой инфраструктуры.

Об этом сообщает ООО "Оператор газотранспортной системы Украины".

Дроны уже активно используются одним из линейных производственных управлений магистральных газопроводов на юге Украины.

"С помощью дронов можно обследовать труднодоступные   участки газопроводов на территориях, где велись активные боевые действия еще до проведения разминирования", – рассказал один из начальников линейно-эксплуатационной службы.

Такая аэроразведка позволила быстро обнаружить и ликвидировать разгерметизацию газопровода в результате попадания вражеской ракеты.

Напомним, 174 тыс. кв. км, или около 30% территории Украины, подверглись боевым действиям и требуют обследования и очистки от взрывоопасных предметов, оставленных оккупантами. Таким образом, Украина является самой заминированной территорией в мире, опережая Афганистан и Сирию.

Автор:
Михаил Шилин