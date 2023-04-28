ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Енергетика
Дата публікації

USAID надала дрони для спостерігання за газовою інфраструктурою

дрон
Фото: Оператор ГТС

За підтримки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID) через проєкт енергетичної безпеки отримано дрони для моніторингу газової інфраструктури.

Про це повідомляє ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

Дрони вже активно використовуються одним з лінійних виробничих управлінь магістральних газопроводів на півдні України.

"За допомогою дронів можна обстежити важкодоступні  ділянки газопроводів на територіях,  де  велися активні бойові дії ще до проведення розмінування", - розповів один з начальників лінійно-експлуатаційної служби.

Така аеророзвідка дозволила швидко виявити та ліквідувати розгерметизацію газопроводу внаслідок влучання ворожої ракети.

Нагадаємо, 174 тис. кв. км, або близько 30% території України, зазнали бойових дій й потребують обстеження та очищення від вибухонебезпечних предметів, залишених окупантами. Таким чином, Україна є найбільшою замінованою територією у світі, випереджаючи Афганістан і Сирію.

Автор:
Михайло Шилін