Аграрії просять дозволити використання агродронів у період воєнного стану

Аграрії звернулися до Міністерства аграрної політики та продовольства України з проханням посприяти у вирішенні питання використання агродронів аграріями у період дії воєнного стану.

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Про це повідомляє пресслужба асоціації “Український клуб аграрного бізнесу”.

Як йдеться у звернені, наразі гостро стоїть питання надання можливості застосування аграріями безпілотних літальних апаратів/дронів-обприскувачів при внесенні засобів захисту рослин.

Використання БПЛА в землеробстві і в цілому в сільському господарстві — одне з найбільш перспективних напрямків застосування цієї технології. Сільськогосподарські БПЛА можуть бути ефективно використані для всіх технологічних операцій із внесення засобів захисту рослин, хімічної обробки посівів та інших рослин. При цьому, основним критерієм для впровадження БПЛА є економічна доцільність та критична необхідність для агровиробника проведення технологічної операції в дуже обмежені часові рамки, що залежать від фази вегетації рослин та розвитку хвороб чи шкідників на посівах

Застосування агродронів для внесення засобів захисту рослин замість традиційних наземних обприскувачів, не тільки дозволяє зменшити витрати на самі препарати, а дозволяє суттєво зменшити витрати на паливо, що в умовах здорожчання бензину і дизелю вдвічі та повної імпортозалежності по ПММ є доволі суттєвим в роботі аграріїв.

“В найближчий місяць технологічно майже неможливо буде вносити засоби захисту рослин на полях кукурудзи та соняшнику за допомогою наземних обприскувачів. В цей період, висота рослин сягатиме більше 2 метрів, і в разі спалаху певної хвороби чи шкідника десь на полі, аграрії фізично не зможуть внести відповідні засоби захисту рослин, що призведе до зменшення врожайності і втрати якості зібраного врожаю, що автоматично вплине на прибутки аграріїв і економічну ситуацію. В такій ситуації безальтернативним рішенням є виключно відповідний дрон-обприскувач, який може в чітко заданому місці внести засоби захисту рослин. А використання традиційних обприскувачів тільки призведе до пошкодження рослин і зменшення врожаю”, - наголошується у зверненні.

Відповідно до роз’яснень Міністерства аграрної політики та продовольства України від 6 квітня 2022 року, проведення весняно-польових робіт необхідно здійснювати з урахуванням наявності дозволу (погодження) наданого відповідною військовою адміністрацією, - це стосується і робіт з агродронами.

Водночас чимало аграріїв та сервісних компаній, які надають послуги з внесення ЗЗР зазначають, що отримання такого дозволу може займати до місяця. З огляду на такий довгий термін погодження, технологічна операція внесення ЗЗР втрачає актуальність, у зв’язку з чим аграрії можуть понести значні збитки через те, що не змогли вчасно внести препарати. Окрім цього, в деяких областях діє повна заборона на польоти дронів, як на Київщині, де знаходиться більше 1,7 млн га с/г земель і зосереджена велика кількість агровиробників.

Тому аграрії закликають владу надавати оперативно дозволи на польоти агродронами упродовж 48 годин з моменту інформування військової адміністрації.