Аграрии просят разрешить использование агродронов в период военного положения

Аграрии обратились в Министерство аграрной политики и продовольствия Украины с просьбой помочь в решении вопроса использования агродронов в период действия военного положения.

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Об этом сообщает пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

Как говорится в обращении, остро стоит вопрос предоставления возможности применения аграриями беспилотных летательных аппаратов/дронов-опрыскивателей при внесении средств защиты растений.

Использование БПЛА в земледелии и в целом в сельском хозяйстве – одно из наиболее перспективных направлений применения этой технологии. Сельскохозяйственные БПЛА могут эффективно использоваться для всех технологических операций по внесению средств защиты растений, химической обработки посевов и других растений. При этом основным критерием для внедрения БПЛА является экономическая целесообразность и критическая необходимость для агропроизводителя проведения технологической операции в очень ограниченные временные рамки, зависящие от фазы вегетации растений и развития болезней или вредителей на посевах.

Применение агродронов для внесения средств защиты растений вместо традиционных наземных опрыскивателей, не только позволяет уменьшить расходы на сами препараты, а позволяет существенно уменьшить расходы на топливо, что в условиях удорожания бензина и дизеля вдвое и полной импортозависимости по ГСМ достаточно существенно в работе аграриев.

“В ближайший месяц технологически почти невозможно будет вносить средства защиты растений на полях кукурузы и подсолнечника с помощью наземных опрыскивателей. В этот период высота растений будет достигать более 2 метров, и в случае вспышки определенной болезни или вредителя где-то на поле, аграрии физически не смогут внести соответствующие средства защиты растений, что приведет к уменьшению урожайности и потере качества собранного урожая, что автоматически повлияет на доходы аграриев и экономическую ситуацию В такой ситуации безальтернативным решением является исключительно соответствующий опрыскиватель, который может в четко заданном месте внести средства защиты растений. А использование традиционных опрыскивателей только приведет к повреждению растений и уменьшению урожая”, - отмечается в обращении.

Согласно разъяснениям Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 6 апреля 2022 года, проведение весенне-полевых работ необходимо осуществлять с учетом наличия разрешения (согласования) предоставленного соответствующей военной администрацией, - это касается и работ с агродронами.

В то же время многие аграрии и сервисные компании, предоставляющие услуги по внесению СЗР отмечают, что получение такого разрешения может занимать до месяца. Учитывая столь долгий срок согласования, технологическая операция внесения СЗР теряет актуальность, в связи с чем аграрии могут понести значительные убытки из-за того, что не смогли вовремя внести препараты. Кроме этого, в некоторых областях действует полный запрет на полеты дронов, как в Киевской области, где находится более 1,7 млн га с/х земель и сосредоточено большое количество агропроизводителей.

Поэтому аграрии призывают власти давать оперативно разрешения на полеты агродронами в течение 48 часов с момента информирования военной администрации.