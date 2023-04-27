Польща спростила експорт дронів до України: які умови

Експорт дронів з території Польщі до України з 28 квітня зможе здійснюватися на основі загального дозволу, наданого польським Міністерством розвитку і технології. Як повідомляє Міністерство економіки України, відповідне рішення було ухвалене польським урядом у відповідь на прохання України.

Загальним дозволом для експорту дронів до України може скористатися будь-який субʼєкт, який має місцезнаходження на території Польщі (комерційна чи неприбуткова організація, або фізична особа). Запровадження загального дозволу звільняє від необхідності отримання індивідуального дозволу при експорті кожної партії дронів.

Дозвіл стосується безпілотних літальних апаратів, призначених для контрольованого польоту за межами прямої видимості оператора, з максимальною тривалістю принаймні 30 хвилин, але менше 1 години, і призначених для зльоту та обслуговування. Такі дрони мають забезпечувати стабільний керований політ при поривах вітру швидкістю не менше 46,3 км/год.

При цьому дозвіл не надається, якщо експортер або постачальник знає, що ці БПЛА призначені або можуть бути повністю або частково призначені для використання у зв’язку з розробкою, виробництвом, поводженням, експлуатацією, обслуговуванням, зберіганням, виявленням, ідентифікацією або розповсюдженням хімічної, біологічної чи ядерної зброї або у зв'язку з розробкою, виробництвом, обслуговуванням або зберіганням ракет, здатних доставляти таку зброю.

Також дозвіл не надається в разі використання безпілотників як частин або компонентів озброєнь, які були експортовані без або з порушенням необхідного дозволу.

"Збройні сили України для захисту нашої держави та перемоги над агресором вкрай потребують БПЛА, як вітчизняного, так і закордонного виробництва. Уряд України зі своєї сторони спростив імпорт БПЛА. Паралельно Україна на всіх рівнях працювала з нашими партнерами на те, щоб відповідні спрощення були ухвалені й ними. Сьогодні ми маємо результат роботи", - зазначив заступник міністра - торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, рішення уряду Польщі сприятиме прискоренню постачання безпілотників на фронт, посиленню обороноздатності України та прискорить перемогу над агресором. Як підкреслив Качка, рішення є вкрай важливим ще й тому, що саме через Польщу українські волонтери закуповують основні обсяги БПЛА.

Нагадаємо, що 14 лютого український Кабінет міністрів спростив ввезення в Україну товарів військового та подвійного призначення. У перелік таких товарів, які можуть імпортуватися фізичними та юридичними особами без дозволу Державної служби експортного контролю, додали, зокрема, БПЛА та їх комплектуючі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com