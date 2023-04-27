Польша упростила экспорт дронов в Украину: какие условия

Экспорт дронов с территории Польши в Украину с 28 апреля сможет осуществляться на основе общего разрешения, предоставляемого польским Министерством развития и технологии. Как сообщает Министерство экономики Украины, соответствующее решение было принято польским правительством в ответ на просьбу Украины.

Общим разрешением для экспорта дронов в Украину может воспользоваться любой субъект, имеющий местонахождение на территории Польши (коммерческая или неприбыльная организация или физическое лицо). Введение общего разрешения освобождает от необходимости получения индивидуального разрешения при экспорте каждой партии дронов.

Разрешение касается беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для контролируемого полета за пределами прямой видимости оператора, с максимальной продолжительностью не менее 30 минут, но менее 1 часа, и предназначенных для взлета и обслуживания. Такие дроны должны обеспечивать стабильный управляемый полет при порывах ветра скоростью не менее 46,3 км/ч.

При этом разрешение не предоставляется, если экспортер или поставщик знает, что эти БПЛА предназначены или могут быть полностью или частично предназначены для использования в связи с разработкой, производством, обращением, эксплуатацией, обслуживанием, хранением, обнаружением, идентификацией или распространением химического, биологического или ядерного оружия или в связи с разработкой, производством, обслуживанием или хранением ракет, способных доставлять такое оружие.

Также разрешение не предоставляется в случае использования беспилотников в качестве частей или компонентов вооружений, экспортированных без или с нарушением необходимого разрешения.

"Вооруженные силы Украины для защиты нашего государства и победы над агрессором крайне нуждаются в БПЛА - как отечественного, так и зарубежного производства. Правительство Украины со своей стороны упростило импорт БПЛА. Параллельно Украина на всех уровнях работала с нашими партнерами на то, чтобы соответствующие упрощения были ими приняты. Сегодня мы имеем результат работы", - отметил замминистра - торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, решение правительства Польши будет способствовать ускорению поставок беспилотников на фронт, усилению обороноспособности Украины и ускорит победу над агрессором. Как подчеркнул Качка, решение крайне важно еще и потому, что именно через Польшу украинские волонтеры закупают основные объемы БПЛА.

Напомним, что 14 февраля украинский Кабинет министров упростил ввоз в Украину товаров военного и двойного назначения. В список таких товаров, которые могут импортироваться физическими и юридическими лицами без разрешения Государственной службы экспортного контроля, добавили, в частности, БПЛА и их комплектующие.

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