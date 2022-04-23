Amazon пожертвовала $35 млн украинским беженцам

Американская компания Amazon пожертвовала на помощь вынужденно переселенным людям из Украины более 35 млн долларов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщается на сайте компании, это включает финансовую поддержку, продукты и кредиты на облачные услуги.

"Хотя у нас нет прямых операций в Украине, Amazon оказывает гуманитарную помощь населению Украины с первого дня российского вторжения. Это включает в себя нашу инфраструктуру и технологии для оказания поддержки благотворительным организациям, которые помогают беженцам и другим пострадавшим людям" – говорится в сообщении.

Пожертвования включают более 10 миллионов долларов для более чем 150 благотворительных организаций, оказывающих поддержку на местах, включая ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Всемирную продовольственную программу, Красный Крест, Polska Akcja Humanitarna и Save the Children. Компания также предоставила необходимые вещи – от средств гигиены и медицинских товаров до закусок и одежды.

Amazon Web Services (AWS) выделила 15 мон долларов на кредиты облачных вычислений и техническую экспертизу, чтобы продолжать поддерживать местные и глобальные организации, разрешающие гуманитарный кризис.

Эксперты AWS обеспечивают приложения, которые облегчают прием украинских беженцев на пограничных переходах, предоставляют технологии, которые помогают установить безопасные маршруты эвакуации, настраивают экстренное интернет-соединение и обеспечивают безопасную связь.