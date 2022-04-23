Amazon пожертвувала $35 млн українським біженцям

Американська компанія Amazon пожертвувала на допомогу вимушено переселеним людям з України понад 35 млн. доларів.

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Як повідомляється на сайті компанії, це включає фінансову підтримку, продукти та кредити на хмарні послуги.

"Хоча у нас немає прямих операцій в Україні, Amazon надає гуманітарну допомогу населенню України з першого дня російського вторгнення. Це включає нашу інфраструктуру і технології для надання підтримки благодійним організаціям, які допомагають біженцям та іншим постраждалим людям" - йдеться в повідомленні.

Пожертвування включають понад 10 мільйонів доларів для більш ніж 150 благодійних організацій, що надають підтримку на місцях, включаючи ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, Всесвітню продовольчу програму, Червоний Хрест, Polska Akcja Humanitarna та Save the Children. Компанія також надала необхідні речі – від засобів гігієни та медичних товарів до закусок та одягу.

Amazon Web Services (AWS) виділила 15 м доларів на кредити хмарних обчислень і технічну експертизу, щоб продовжувати підтримувати місцеві та глобальні організації, що дозволяють гуманітарну кризу.

Експерти AWS забезпечують додатки, що полегшують прийом українських біженців на прикордонних переходах, надають технології, які допомагають встановити безпечні маршрути евакуації, налаштовують екстрене інтернет-з'єднання та забезпечують безпечний зв'язок.