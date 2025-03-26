Анонс программы и спикеров Business Wisdom Summit 2025!

11 апреля состоится Business Wisdom Summit 2025 – площадка для бизнес-лидеров и топ-менеджеров, которые амбициозно настроены формировать и определять рыночные тенденции, чем просто адаптироваться.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Узнайте, кто среди них и о какой будет выступать, в программе на сайте!

Мероприятие будет модерироваться Оксана Гутцайт, ведущая программы "Факты" на канале ICTV.

Впервые на саммите: лидерский диалог между Евгением Шаговым и Андреем Длигачем. Поговорим об инвестициях, которые приносят самый большой ROI : в энергию людей, трансформацию бизнеса и экономическую устойчивость Украины.

В течение одного дня на одной локации соберутся самые влиятельные спикеры и ключевые участники рынка! Среди других спикеров, присоединившихся к саммиту:

→ Игорь Лиски, основатель инвестиционной компании EFI Group;

→ Ярослав Пахольчук , генеральный директор 1+1 media;

→ Евгений Куликов, руководитель направления корпоративного бизнеса ПриватБанка;

→ Юрий Филюк, генеральный директор Промприбора;

→ Роман Левченко, владелец группы компаний "Лев-Логистик", "Лев-Инвест";

→ Евгений Рияко , адвокат, управляющий партнер юридической компании RIYAKO & PARTNERS;

→ Татьяна Авраменко , СЕО и управляющая партнерша ресторанов "Веранда на Днепре", Veranda on the Sea, Fenix, Fenix Beach Club.

Панельные дискуссии:

Панель "Строим украинское" : обсуждение стратегий привлечения инвестиций и выхода украинских продуктов на мировые рынки.

Панель "Recovery: инвестиции в восстановление Украины" : стратегия восстановления экономики Украины и привлечение международных инвестиций.

Панель "Экспансия и евроинтеграция" : вызовы и возможности украинского агроэкспорта и его интеграция в европейские рынки.

Панель "Зброярі" : роль украинских производителей оружия в глобальной безопасности и инновации в оборонной промышленности.

Панель "Цена лидерства" : влияние войны на украинский бизнес и экономику, роль государства в поддержке бизнеса.

Панель "Возможности vs Риски: финансирование бизнеса в условиях нестабильности и угроз": стратегии минимизации рисков и оптимизации финансовых потоков для бизнеса во времена неопределенности.

Успейте зарегистрироваться до изменения стоимости билетов 1 апреля!