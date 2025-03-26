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Анонс программы и спикеров Business Wisdom Summit 2025!
11 апреля состоится Business Wisdom Summit 2025 – площадка для бизнес-лидеров и топ-менеджеров, которые амбициозно настроены формировать и определять рыночные тенденции, чем просто адаптироваться.
Узнайте, кто среди них и о какой будет выступать, в программе на сайте!
Мероприятие будет модерироваться Оксана Гутцайт, ведущая программы "Факты" на канале ICTV.
Впервые на саммите: лидерский диалог между Евгением Шаговым и Андреем Длигачем. Поговорим об инвестициях, которые приносят самый большой ROI : в энергию людей, трансформацию бизнеса и экономическую устойчивость Украины.
В течение одного дня на одной локации соберутся самые влиятельные спикеры и ключевые участники рынка! Среди других спикеров, присоединившихся к саммиту:
→ Игорь Лиски, основатель инвестиционной компании EFI Group;
→ Ярослав Пахольчук , генеральный директор 1+1 media;
→ Евгений Куликов, руководитель направления корпоративного бизнеса ПриватБанка;
→ Юрий Филюк, генеральный директор Промприбора;
→ Роман Левченко, владелец группы компаний "Лев-Логистик", "Лев-Инвест";
→ Евгений Рияко , адвокат, управляющий партнер юридической компании RIYAKO & PARTNERS;
→ Татьяна Авраменко , СЕО и управляющая партнерша ресторанов "Веранда на Днепре", Veranda on the Sea, Fenix, Fenix Beach Club.
Панельные дискуссии:
- Панель "Строим украинское" : обсуждение стратегий привлечения инвестиций и выхода украинских продуктов на мировые рынки.
- Панель "Recovery: инвестиции в восстановление Украины": стратегия восстановления экономики Украины и привлечение международных инвестиций.
- Панель "Экспансия и евроинтеграция": вызовы и возможности украинского агроэкспорта и его интеграция в европейские рынки.
- Панель "Зброярі" : роль украинских производителей оружия в глобальной безопасности и инновации в оборонной промышленности.
- Панель "Цена лидерства": влияние войны на украинский бизнес и экономику, роль государства в поддержке бизнеса.
- Панель "Возможности vs Риски: финансирование бизнеса в условиях нестабильности и угроз": стратегии минимизации рисков и оптимизации финансовых потоков для бизнеса во времена неопределенности.
Успейте зарегистрироваться до изменения стоимости билетов 1 апреля!