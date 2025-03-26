Анонс програми та спікерів Business Wisdom Summit 2025!

11 квітня відбудеться Business Wisdom Summit 2025 – майданчик для бізнес-лідерів та топменеджерів, які амбіційно налаштовані формувати та визначати ринкові тенденції, ніж просто адаптуватися.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Дізнайтеся, хто серед них і о котрій виступатиме, у програмі на сайті!

Захід модеруватиме Оксана Гутцайт, ведуча програми "Факти" на каналі ICTV.

Уперше на саміті: лідерський діалог між Євгеном Шаговим та Андрієм Длігачем. Поговоримо про інвестиції, що приносять найбільший ROI: в енергію людей, трансформацію бізнесу та економічну стійкість України.

Протягом одного дня на одній локації зберуться найвпливовіші спікери та ключові учасники ринку! Серед інших спікерів, які доєдналися до саміту:

→ Ігор Ліскі, засновник інвестиційної компанії EFI Group;

→ Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media;

→ Євген Куліков, керівник напряму корпоративного бізнесу ПриватБанку;

→ Юрій Филюк, генеральний директор Промприладу;

→ Роман Левченко, власник групи компаній "Лев-Логістик", "Лев-Інвест";

→ Євген Ріяко, адвокат, керуючий партнер юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS;

→ Тетяна Авраменко, СЕО та керуюча партнерка ресторанів "Веранда на Дніпрі", Veranda on the Sea, Fenix, Fenix Beach Club.

Панельні дискусії:

Панель "Будуймо українське" : обговорення стратегій залучення інвестицій та виходу українських продуктів на світові ринки.

Панель "Recovery: інвестиції у відновлення України" : стратегії відновлення економіки України та залучення міжнародних інвестицій.

Панель "Експансія та євроінтеграція" : виклики та можливості для українського агроекспорту та його інтеграція в європейські ринки.

Панель "Зброярі" : роль українських виробників зброї у глобальній безпеці та інновації в оборонній промисловості.

Панель "Ціна лідерства" : вплив війни на український бізнес і економіку, роль держави у підтримці бізнесу.

Панель "Можливості vs Ризики: фінансування бізнесу в умовах нестабільності та загроз": стратегії мінімізації ризиків та оптимізації фінансових потоків для бізнесу в часи невизначеності.

Встигніть зареєструватися до зміни вартості квитків 1 квітня!