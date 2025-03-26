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Анонс програми та спікерів Business Wisdom Summit 2025!
11 квітня відбудеться Business Wisdom Summit 2025 – майданчик для бізнес-лідерів та топменеджерів, які амбіційно налаштовані формувати та визначати ринкові тенденції, ніж просто адаптуватися.
Дізнайтеся, хто серед них і о котрій виступатиме, у програмі на сайті!
Захід модеруватиме Оксана Гутцайт, ведуча програми "Факти" на каналі ICTV.
Уперше на саміті: лідерський діалог між Євгеном Шаговим та Андрієм Длігачем. Поговоримо про інвестиції, що приносять найбільший ROI: в енергію людей, трансформацію бізнесу та економічну стійкість України.
Протягом одного дня на одній локації зберуться найвпливовіші спікери та ключові учасники ринку! Серед інших спікерів, які доєдналися до саміту:
→ Ігор Ліскі, засновник інвестиційної компанії EFI Group;
→ Ярослав Пахольчук, генеральний директор 1+1 media;
→ Євген Куліков, керівник напряму корпоративного бізнесу ПриватБанку;
→ Юрій Филюк, генеральний директор Промприладу;
→ Роман Левченко, власник групи компаній "Лев-Логістик", "Лев-Інвест";
→ Євген Ріяко, адвокат, керуючий партнер юридичної компанії RIYAKO & PARTNERS;
→ Тетяна Авраменко, СЕО та керуюча партнерка ресторанів "Веранда на Дніпрі", Veranda on the Sea, Fenix, Fenix Beach Club.
Панельні дискусії:
- Панель "Будуймо українське": обговорення стратегій залучення інвестицій та виходу українських продуктів на світові ринки.
- Панель "Recovery: інвестиції у відновлення України": стратегії відновлення економіки України та залучення міжнародних інвестицій.
- Панель "Експансія та євроінтеграція": виклики та можливості для українського агроекспорту та його інтеграція в європейські ринки.
- Панель "Зброярі": роль українських виробників зброї у глобальній безпеці та інновації в оборонній промисловості.
- Панель "Ціна лідерства": вплив війни на український бізнес і економіку, роль держави у підтримці бізнесу.
- Панель "Можливості vs Ризики: фінансування бізнесу в умовах нестабільності та загроз": стратегії мінімізації ризиків та оптимізації фінансових потоків для бізнесу в часи невизначеності.
Встигніть зареєструватися до зміни вартості квитків 1 квітня!