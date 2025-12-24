ArcelorMittal Ukraine: 20 лет развития, партнерства и будущих возможностей

В конце года в столице произошло событие, посвященное 20-й годовщине деятельности ArcelorMittal в Украине, собравшей гостей из бизнеса, государственных органов и международных представителей.

Открывая мероприятие, ведущий подчеркнул стратегическое значение компании для промышленной и социальной истории Украины, а также призвал почтить минутой молчания погибших защитников и мирных граждан.

Генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо выступил с речью о двадцатилетнем пути компании в Украине. Он рассказал о многочисленных инвестиционных проектах, модернизации производства, внедрении инноваций, поддержке устойчивого развития и безопасного труда тысяч людей. Акцент был сделан на влиянии компании на развитие города, инфраструктуры, образования и медицины, а также на поддержку общества во время сложных периодов, включая войну.

В мероприятии приняли участие представители украинской власти и международного сообщества. Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине Гайко Томс, а также народные депутаты Игорь Негулевский и Елена Криворучкина.

Мауро Лонгобардо и Гайко Томс

Игорь Негулевский передал Генеральному директору Мауро Лонгобардо ценный подарок от Председателя Верховной Рады Украины, а также приветствие, в котором говорилось следующее: “Сегодня ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» под вашим руководством является одним из самых мощных промышленных лидеров не только города Кривого Рога, но и всего государства. Предприятие демонстрирует ответственный подход к ведению бизнеса, сочетая стабильное производство с активной реализацией социально значимых инициатив в сфере здравоохранения, образования, развития общин и экологии. Убежден, что высокий профессионализм коллектива и дальше будет способствовать росту производственных показателей, внедрению современных инновационных технологий и эффективных управленческих решений, что, в свою очередь, будет обеспечивать наполнение государственного бюджета и укрепление экономики Украины".

Также нардеп вручил грамоты ведущим руководителям компании: финансовому директору Павлу Задорожному, директору департамента по правовым вопросам и взаимодействию с государственными органами Елене Бизяевой и заместителю генерального директора по технологии и стратегии Йожефу-Левенте Ксапо, заместителю генерального директора по металлургическому производству Сергею Лавриненко, заместителю генерального директора по производству горного департамента Владимиру Теслюку.

В свою очередь Гайко Томс отметил: "ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" является одной из ключевых опор украинской экономики: предприятие стабильно создает рабочие места, является одним из крупнейших налогоплательщиков и делает значительный вклад в развитие Криворожского региона. Мы уверены, что во время восстановления Украины ваша компания будет играть важную роль в экономике и восстановлении.

Мы ясно осознаем, что цели российской агрессии включают и регион Кривого Рога, и знаем о потерях, которые несет предприятие и его коллектив. Германия твердо поддерживает Украину и будет вашим надежным партнером. Наша страна увеличила военную помощь Украине с 9 до 12 миллиардов евро на 2026 год, предоставляет современные системы ПВО и другие оборонные средства, а также является одним из крупнейших доноров фонда поддержки энергетики Украины, уже предоставив 1,2 млрд евро.

Гайко Томс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине

В то же время, мы видим Украину не только как получателя помощи, но и как важного экономического партнера. Немецкие предприятия заинтересованы в активном развитии бизнеса в Украине и мы стремимся способствовать дальнейшему расширению партнерских отношений и инвестиций”.

АрселорМиттал Кривой Рог является ярким примером успешной международной инвестиции. Благодаря сотрудничеству с международными партнерами, предприятие стало важной опорой промышленности Украины, стабильным источником рабочих мест и налогов для государственного бюджета. В частности, только от приватизации государство получило более 24 миллиардов гривен. Особенно в условиях войны деятельность компании демонстрирует устойчивость, профессионализм и ответственный подход к общественным инициативам. Ваши усилия способствуют развитию местных общин и укреплению экономического потенциала Украины Алексей Соболев Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства

Дискуссионная часть мероприятия прошла в формате "Fireside talks", что создавало атмосферу откровенного разговора. Модератор Глеб Вышлинский, исполнительный директор Центра экономической стратегии, представил участников панели: экс заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Андрея Телюпу, генерального директора "АрселорМиттал Кривой Рог" Мауро Лонгобардо и заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики Елену Криворучкину.

Обсуждались результаты двадцатилетнего сотрудничества компании с Украиной, вклад ArcelorMittal в развитие горно-металлургической отрасли и Кривого Рога, инвестиционные и экологические приоритеты, а также перспективы модернизации производства и привлечения международного финансирования. Освещались успехи в социальной ответственности, экологической модернизации и поддержке работников в сложные времена.

Генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог" поделился опытом интеграции украинского завода в европейские рынки, отметив важность стратегии и устойчивости компании в сложных условиях. Экс-замминистра экономики подчеркнул значение прозрачной приватизации и инструментов поддержки инвесторов, а также отметил роль компании как маркера инвестиционной успешности и потенциала зеленого развития отрасли.

Мауро Лонгобардо рассказал о вызовах и успехах компании: "Мы не прекращали инвестировать даже в самые сложные времена. Наши приоритеты – модернизация производства, технологические инновации, интеграция украинских предприятий в европейский рынок. Мы смогли привезти в Европу один миллион тонн продукции за три года, всего пятью работниками – это показывает нашу эффективность и способность преодолеть бюрократию".

Он также отметил стратегическое значение украинских ресурсов и роль предприятия в поддержании социальной и экономической стабильности Кривого Рога: «Даже в военное время предприятие обеспечивает рабочие места и социальные гарантии. Это не просто бизнес – часть жизни города. Каждое рабочее место на предприятии создает еще 7–10 в соседних регионах».

Елена Криворучкина отметила вклад компании в экологическую модернизацию: «За годы деятельности АрселорМиттал Кривой Рог удалось сократить выбросы на 85%. Было инвестировано 12 миллиардов гривен в проекты по экологической безопасности и модернизации. Это пример того, как крупный бизнес может совмещать экономическую эффективность с социальной ответственностью».

Она добавила, что предприятие стало градообразующим: «Раньше на ArcelorMittal работало более 20 тысяч человек. Сейчас – 18 тысяч и более трех тысяч в рядах Вооруженных Сил Украины. Предприятие стабилизирует экономику города и обеспечивает социальные программы даже в сложные периоды».

Обсуждались также вызовы внутреннего рынка: низкий спрос на строительную продукцию в Европе из-за войны, разница в тарифах и конкуренция на мировом рынке стали. Мауро Лонгобардо отметил: «Цены на арматуру в США выше, чем в Европе, поэтому мы продаем чушку как сырье для производства стали. Это помогает поддерживать финансовую устойчивость и показывает нашу способность быстро реагировать на рыночные изменения».

Андрей Телюпа подчеркнул приоритеты промышленной политики: «ГМК Украины должен оставаться привлекательным для инвесторов. Важно обеспечить доступ к энергоресурсам по конкурентным ценам, стабильные условия перевозок и поддержку инновационных технологий».

Событие продемонстрировало, что АрселорМиттал Кривой Рог не только крупный инвестор и работодатель, но и важный партнер в развитии украинской экономики, социальной сферы и экологической безопасности. Предприятие объединяет стратегические инвестиции, социальную ответственность и стремление к интеграции в европейский рынок, продолжая оставаться движущей силой развития промышленности и города.

Фото: Татьяна Вудс-Риз