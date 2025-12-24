ArcelorMittal Ukraine: 20 років розвитку, партнерства та майбутніх можливостей

Наприкінці року в столиці відбулася подія, присвячена 20-й річниці діяльності ArcelorMittal в Україні, яка зібрала гостей із бізнесу, державних органів та міжнародних представників.

Відкриваючи захід, ведучий підкреслив стратегічне значення компанії для промислової та соціальної історії України, а також закликав вшанувати хвилиною мовчання загиблих захисників і мирних громадян.

Генеральний директор “АрселорМіттал Кривий Ріг” Мауро Лонгобардо виступив із промовою про двадцятирічний шлях компанії в Україні. Він розповів про численні інвестиційні проєкти, модернізацію виробництва, впровадження інновацій, підтримку сталого розвитку та безпечної праці тисяч людей. Акцент було зроблено на впливі компанії на розвиток міста, інфраструктури, освіти та медицини, а також на підтримку громади під час складних періодів, включно з війною.

У заході взяли участь представники української влади та міжнародного співтовариства. Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Гайко Томс, а також народні депутати Ігор Негулевський і Олена Криворучкіна.

Мауро Лонгобардо і Гайко Томс

Ігор Негулевський передав Генеральному директору Мауро Лонгобардо цінний подарунок від Голови Верховної Ради України, а також привітання, у якому йшлося наступне: “Сьогодні ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» під вашим керівництвом є одним із найпотужніших промислових лідерів не лише міста Кривого Рогу, а й усієї держави. Підприємство демонструє відповідальний підхід до ведення бізнесу, поєднуючи стабільне виробництво з активною реалізацією соціально значущих ініціатив у сферах охорони здоров’я, освіти, розвитку громад та екології. Переконаний, що високий професіоналізм колективу й надалі сприятиме зростанню виробничих показників, впровадження сучасних інноваційних технологій та ефективних управлінських рішень, що, у свою чергу, забезпечуватиме наповнення державного бюджету та зміцнення економіки України”.

Також нардеп вручив грамоти провідним керівникам компанії: фінансовому директору Павлу Задорожному, директорці департаменту з правових питань та взаємодії з державними органами Олені Бізяєвій та заступнику генерального директора з технології та стратегії Йожефу-Левенте Ксапо, заступнику генерального директора з металургійного виробництва Сергію Лавриненку, заступнику генерального директора з виробництва гірничого департаменту Володимиру Теслюку.

У свою чергу Гайко Томс зазначив: “ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є однією з ключових опор української економіки: підприємство стабільно створює робочі місця, є одним із найбільших платників податків та робить значний внесок у розвиток Криворізького регіону. Ми впевнені, що під час відбудови України ваша компанія відіграватиме важливу роль у відновленні інфраструктури та економіки країни.

Ми чітко усвідомлюємо, що цілі російської агресії включають й регіон Кривого Рогу, і знаємо про втрати, які несе підприємство та його колектив. Німеччина твердо підтримує Україну та залишатиметься вашим надійним партнером. Наша країна збільшила військову допомогу Україні з 9 до 12 мільярдів євро на 2026 рік, надає сучасні системи ППО та інші оборонні засоби, а також є одним із найбільших донорів фонду підтримки енергетики України, вже надавши 1,2 млрд євро.

Гайко Томс, Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні

Водночас ми бачимо Україну не лише як отримувача допомоги, а й як важливого економічного партнера. Німецькі підприємства зацікавлені в активному розвитку бізнесу в Україні, і ми прагнемо сприяти подальшому розширенню партнерських відносин та інвестицій”.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є яскравим прикладом успішної міжнародної інвестиції. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами підприємство стало важливою опорою промисловості України, стабільним джерелом робочих місць та податків для державного бюджету. Зокрема, тільки від приватизації держава отримала понад 24 мільярди гривень. Особливо в умовах війни діяльність компанії демонструє стійкість, професіоналізм та відповідальний підхід до громадських ініціатив. Ваші зусилля сприяють розвитку місцевих громад та зміцненню економічного потенціалу України Олексій Соболев Міністр економіки, довкілля та сільського господарства

Дискусійна частина заходу пройшла у форматі «Fireside talks», що створювало атмосферу відвертої розмови. Модератор Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії, представив учасників панелі: екс заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрія Телюпу, генерального директора “АрселорМіттал Кривий Ріг” Мауро Лонгобардо та заступницю голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики Олену Криворучкіну.

Обговорювалися результати двадцятирічної співпраці компанії з Україною, внесок ArcelorMittal у розвиток гірничо-металургійної галузі та міста Кривий Ріг, інвестиційні та екологічні пріоритети, а також перспективи модернізації виробництва та залучення міжнародного фінансування. Висвітлювалися успіхи у соціальній відповідальності, екологічній модернізації та підтримці працівників у складні часи.

Генеральний директор “АрселорМіттал Кривий Ріг” поділився досвідом інтеграції українського заводу у європейські ринки, зазначивши важливість стратегії та стійкості компанії у складних умовах. Екс-заступник міністра економіки підкреслив значення прозорої приватизації та інструментів підтримки інвесторів, а також відзначив роль компанії як маркера інвестиційної успішності та потенціалу зеленого розвитку галузі.

Мауро Лонгобардо розповів про виклики та успіхи компанії: «Ми не припиняли інвестувати навіть у найскладніші часи. Наші пріоритети – модернізація виробництва, технологічні інновації, інтеграція українських підприємств у європейський ринок. Ми змогли привезти у Європу один мільйон тонн продукції за три роки, лише п’ятьма працівниками – це показує нашу ефективність та здатність подолати бюрократію».

Він також наголосив на стратегічному значенні українських ресурсів та ролі підприємства у підтримці соціальної та економічної стабільності Кривого Рогу: «Навіть у воєнний час підприємство забезпечує робочі місця та соціальні гарантії. Це не просто бізнес – це частина життя міста. Кожне робоче місце на підприємстві створює ще 7–10 суміжних у регіоні».

Олена Криворучкіна відзначила внесок компанії в екологічну модернізацію: «За роки діяльності “АрселорМіттал Кривий Ріг” вдалося скоротити викиди на 85%. Було інвестовано 12 мільярдів гривень у проєкти з екологічної безпеки та модернізації. Це приклад того, як великий бізнес може поєднувати економічну ефективність із соціальною відповідальністю».

Вона додала, що підприємство стало містоутворюючим: «Раніше на ArcelorMittal працювало понад 20 тисяч осіб. Зараз – 18 тисяч і понад три тисячі у лавах Збройних Сил України. Підприємство стабілізує економіку міста та забезпечує соціальні програми навіть у найскладніші періоди».

Обговорювалися також виклики внутрішнього ринку: низький попит на будівельну продукцію у Європі через війну, різниця у тарифах та конкуренція на світовому ринку сталі. Мауро Лонгобардо зазначив: «Ціни на арматуру в США вищі, ніж у Європі, тому ми продаємо чушку як сировину для виробництва сталі. Це допомагає підтримувати фінансову стабільність і показує нашу здатність швидко реагувати на ринкові зміни».

Андрій Телюпа підкреслив пріоритети промислової політики: «ГМК України має залишатися привабливим для інвесторів. Важливо забезпечити доступ до енергоресурсів за конкурентними цінами, стабільні умови перевезень і підтримку інноваційних технологій».

Подія продемонструвала, що “АрселорМіттал Кривий Ріг” не лише великий інвестор і роботодавець, а й важливий партнер у розвитку української економіки, соціальної сфери та екологічної безпеки. Підприємство поєднує стратегічні інвестиції, соціальну відповідальність та прагнення до інтеграції в європейський ринок, продовжуючи залишатися рушійною силою розвитку промисловості та міста.

Фото: Тетяна Вудс-Різ