"Балувана Галя" и "Галя Балувана", "Киевский торт" и торт "Киевский": как бизнесу зарегистрировать название и не получить миллионные штрафы

Споры из-за схожести торговых марок — одна из самых распространенных категорий дел в сфере интеллектуальной собственности. Пытаясь обойти известные бренды, предприниматели часто прибегают к словесным манипуляциям: переставляют слова местами (как в конфликте между ресторанной сетью "Балувана Галя" и франшизой полуфабрикатов "Галя Балувана"), меняют прилагательное (как с тортами "Золотой ключик" или "Сказочный ключик") лекарства "Нормовен" и "Венорм". Однако для судов и Антимонопольного комитета такие патентные зеркала обычно заканчиваются конфискацией товара, отменой свидетельств и многомиллионными санкциями.

Издание Dilo вместе с юристами и специалистами по интеллектуальной собственности выяснило, где проходит граница между законным брендом и плагиатом и как правильно зарегистрировать собственное название, чтобы не получить судебный иск.

Почему перестановка слов не делает название новым

Изменить порядок слов, подобрать другой шрифт или зарегистрировать марку на смежный вид деятельности (например, один игрок выпускает продукты, а другой открывает кафе) – самые распространенные уловки на рынке. Однако юристы из интеллектуальной собственности единодушны: в суде такой подход не становится защитным щитом, поскольку эксперты оценивают бренды комплексно по визуальному виду, звучанию и смыслу.

"Сама собой перестановка слов не является достаточным основанием признать две торговые марки разными, - объясняет адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Андрей Литвин. - Закон запрещает регистрировать обозначения, тождественные или настолько схожие с ранее зарегистрированными знаками, что их можно спутать, если речь идет о одинаковых или родственных товарах."

Эксперты оценивают бренды по трем критериям: как название выглядит, как звучит и какой смысл. Однако решающее впечатление рядового покупателя у полки магазина — если у него возникает мгновенная ассоциация с другим производителем, это считается смешением брендов.

Партнерша юридической фирмы Asters Юлия Семений отмечает, что использование нескольких одинаковых слов сразу создает высокий риск иска: "Если речь идет о вымышленном, оригинальном названии, а другой игрок создает подобную конструкцию — это, скорее всего, будет признано нарушением".

Не спасает бизнес и попытка скрыться за разными номерами классов Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Если товары или услуги имеют общее назначение и круг покупателей, закон признает их родственными.

"Параллельная жизнь подобных названий возможна только при условии, что сферы деятельности бизнесов вообще не пересекаются, или если владельцы заключили официальное соглашение о сосуществовании", - отмечает Андрей Литвин.

Громкие судебные войны: от утилизации тортов до 10 млн грн штрафа

Украинская судебная практика содержит немало громких дел, когда попытки сыграть на созвучии заканчивались для бизнеса фиаско: арестами партий товара, утилизацией упаковки, демонтажем вывесок и миллионными штрафами.

"Киевский торт" против торта "Киевский": Кондитерская корпорация Roshen через Верховный Суд добилась запрета для дистрибьютора "Беллария" использовать названия "Киевский торт", торт "Киевский" и листья каштана на коробках. Всю готовую продукцию и упаковку суд обязал утилизировать. Другой игрок - "Киевский БКК" - пошел на мировое соглашение и изменил название и дизайн.

"Золотой ключик" против "Сказочного ключика" : Попытка "Киевхлеб" выпустить торт, созвучный известному бренду, обернулась судебным запретом на использование подобного оформления и штрафом от АМКУ на 219 тыс. грн. Регулятор указал, что замена прилагательного не меняет сущности, ведь доминирующим словом для покупателя остается "ключик".

"Корвалол" и "Цитрамон" : Харьковская компания "Здоровье" проиграла в Верховном Суде фармгигантам "Фармак" и "Дарница" за попытку продавать известное лекарство, дописывая в конце наименования собственной компании - " Корвалол-Здоровье" "Цитрамон-Здоровье" . Препараты вычеркнули из госреестра, убрали из аптек, а АМКУ оштрафовал производителя более чем на 10 млн грн.

"Хлебный Дар" против "Хлебодара" : Многолетняя судебная война со взаимными исками вспыхнула между холдингом Bayadera Group (владельцем марки "Хлебный Дар") и ЗАО "Агросервис 2000", которое выпускало водку "Хлебодар". В результате Bayadera Group победила и добилась полного запрета на производство и продажу напитка под созвучным названием.

Nemiroff против MIRONOFF и " Нормовен" против "Венорма : Верховный Суд защитил права алкогольного бренда Nemiroff от созвучной марки MIRONOFF из-за риска смешивания товаров. А по другому делу суд отменил свидетельство на препарат Венорм и признал, что простая перестановка составов в названии лекарств Нормовен не спасает от обмана потребителя.

Когда два похожих названия все же могут работать рядом

Впрочем, даже если названия почти одинаковы, суд может стать на сторону ответчика – решающими становятся визуальное оформление, концепция и детали услуг.

Битва за зоомагазины LAPKI: В августе 2026 г. Верховный Суд поставил точку в споре между двумя владельцами комбинированных марок со словом "LAPKI" в сфере зоотоваров. Суд отказал в отмене новейшей регистрации, поскольку логотипы имели совершенно разное графическое оформление, создавали разное общее впечатление и касались разных услуг в пределах одного класса.

"Рождественский" против "Рождественского": " Первая частная пивоварня", владевшая правами на ТМ "Рождественский", пыталась через суд аннулировать свидетельство на ТМ "Рождественское" от Carlsberg Ukraine. Но проиграла во всех инстанциях, включая Верховный Суд Суд решил, что покупатель у полки выбирает пиво глазами, а оригинальная праздничная графика и надпись "Львовское Рождественское" исключают любую неразбериху.

Мировой прецедент McDonald's против McCurry : В международной практике малазийский ресторанчик McCurry в восьмилетнем споре с McDonald's отстоял право на долю "Mc-". Федеральный суд Малайзии согласился, что название расшифровывается как Malaysian Chicken Curry, а традиционное индийское наказание невозможно спутать с американским фастфудом.

Относительно спора между сетью ресторанов "Балувана Галя" и всеукраинской франшизой замороженных полуфабрикатов " Галя Балувана" спор только набирает обороты. Громкий конфликт брендов уже длится более двух десятилетий и дошел до многомиллионных претензий и подачи новых заявок на торговые марки в госреестр.

Юристы объясняют: если наследники ресторанной сети "Балувана Галя" докажут в УКРНОИВЕ и судах свой первичный приоритет на бренд, связь между производством заморозки и заведениями питания, а также нарушение договоренностей оппонентами, заложниками "зеркальных игр" могут стать сотни франчайзи "Гали Балуваной".

Как зарегистрировать ТМ без риска

Чтобы не пришлось спустя несколько лет снимать вывески, уничтожать упаковку и платить штрафы, процедуру регистрации бренда следует начинать еще до запуска бизнеса. В Украинском национальном офисе интеллектуальной собственности и инноваций (УКРНОИВИ) советуют действовать по следующему алгоритму:

Произведите предварительный поиск до подачи заявки. Полная экспертиза документов длится более года, а первый мониторинг баз специалисты ведомства производят через 1–2 месяца. Чтобы не терять время и деньги, закажите предварительный поиск по базам зарегистрированных марок – эта процедура длится 7 рабочих дней и сразу покажет, не занята ли ваша идея.

Добавьте уникальность, если есть совпадения. Если экспертиза обнаружит сходство с чужим брендом, вам не обязательно откажут окончательно. В ведомстве советуют видоизменить обозначение: добавить оригинальное графическое изображение или новое слово, которое сделает бренд уникальным и не вводит покупателей в заблуждение.

Регистрируйте марку на все смежные направления. Если сегодня вы только выпекаете хлеб, но в будущем планируете открыть кофейню под этой же вывеской — сразу указывайте в заявке соответствующие классы МКТУ (и производство, и питание), чтобы эту нишу не заняли конкуренты.

Собирайте подтверждения настоящей работы. Если вокруг названия все же возникнет спор, весомым аргументом в вашу пользу станут доказательства того, что вы работаете под этим брендом уже много лет — упоминания в медиа, участие в выставках, каталоги или договоры пятилетней давности.