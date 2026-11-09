Битва за "Галю Балувану": новый поворот в войне за бренд

История противостояния двух родственных гастрономических брендов – ресторанной сети Вареничная "Балувана Галя" и всеукраинской франшизы домашних полуфабрикатов "Галя Балувана" – получила неожиданный поворот. Еще в 2025 году рынок наблюдал за судебными баталиями основателей бизнесов – известного ресторатора Игоря Сухомлина и волынской предпринимательницы Аллы Телиги. Тогда ресторатор обвинил владелицу франшизы полуфабрикатов в нарушении партнерских договоренностей, неправомерном выходе за пределы разрешенного ассортимента и требовал через суд компенсацию в размере более 3 млн. грн.

В октябре 2025 года Игорь Сухомлин скончался в возрасте 53 лет, так и не дождавшись окончательного разрешения спора. Тем не менее, летом 2026 года наследники ресторатора вместе с его многолетним партнером подали заявки в Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций (УКРНОИВИ) на регистрацию торговых марок "Галя Балувана" и "Galya Baluwana".

Теперь на кону стоит не только защита наследия ресторатора, но и юридическая стабильность сотен франчайзинговых магазинов по всей стране.

Как "Балувана Галя" превратилась в "Галю Балувану": хронология компромиссов и претензий

Чтобы понять суть сегодняшнего конфликта, следует вернуться на два десятилетия назад. Еще в августе 2006 года предприниматель Игорь Сухомлин подал заявку на регистрацию торговой марки "Балувана Галя" и получил свидетельство в конце 2007 года. Вместе с партнером Валерием Гальпериным они создали сеть городских вареничных: первое заведение открыли в 2011 году в Чернигове, а позже масштабировали проект на Киев.

Позже, в 2019 году, на рынке появился другой игрок. Волынские предприниматели Владимир Матвийчук и Алла Телига запустили в Луцке первый магазин домашних полуфабрикатов с зеркальным названием "Галя Балувана". Бизнес стремительно набирал обороты, хотя на старте не имел официально зарегистрированной торговой марки. Заметив появление словесного клона, Сухомлин и Гальперин готовились отстаивать свои права в судебном порядке.

Тогда сторонам удалось отыскать временный компромисс. В 2021 году рестораторы дали официальное согласие на регистрацию марки "Галя Балувана - готовим по-домашнему" по Матвийчуку и Телиге и заключили соглашение. Договорились, что владельцы "новоиспеченной" " Гали Балуваной" могут использовать бренд исключительно для продажи замороженных полуфабрикатов - вареников, пельменей и блинов (30-й класс МКТП) и в другие блюда или ресторанный сегмент новые владельцы не заходят.

Баланс держался несколько лет, пока франшиза "Гали Балуваной" не разрослась до сотен точек. В процессе масштабирования трансформировался и сам формат: на полках появились готовые блюда, выпечка, десерты, кофе и зона перекуса. Для Сухомлина это означало прямое вторжение на ресторанную территорию и нарушение соглашения 2021 года.

В мае 2025 года он обратился в суд с иском к ООО "Готовим по-домашнему" и ряду франчайзи, требуя прекратить нарушение прав интеллектуальной собственности и заплатить более 3 млн грн компенсации. Однако суд вернул заявление из-за процессуальных моментов — и спор так и остался открытым.

Ситуацию усложнили внутренние изменения в самой компании луцких предпринимателей. Соучредитель сети Владимир Матвийчук продал свою долю в "Гале Балуваной" и сосредоточился на развитии бренда MultiCook. Управление бизнесом перешло к семье Аллы Телиги (ООО "Готовим по-домашнему"), которая вскоре запустила еще и новый проект "Хорошо, что есть Галя".

После оформления наследственных прав вдова ресторатора Кристина Сухомлин и его бизнес-партнер Валерий Гальперин зарегистрировали в УКРНОИВЕ две новые заявки: "Галя Балувана" (№ m202614803) и "Galya Baluwana" (№ m202614805)

Патентные зеркала: как суды наказывают за перестановку слов и когда случаются исключения

История отечественного бизнеса знает десятки примеров, когда попытки сыграть на зеркальных или созвучных названиях заканчивались полным фиаско: арестами партий товара, утилизацией упаковки, демонтажем вывесок и миллионными штрафами.

Классический кейс - битва кондитерской корпорации Roshen за "Киевский торт" против ООО "Киевский БКК" и дистрибьютора "Беллария". Дело дошло до Верховного Суда, который и поставил окончательную точку. Впрочем, конфликт удалось уладить мирным путем: БКК признал права Roshen на бренд и изменил наименование своей продукции и дизайн коробок. В свою очередь, корпорация сняла все финансовые претензии. Что касается дистрибьютора "Беллария", суд навсегда запретил использовать на упаковке тортов обозначения "Киевский торт" и торт "Киевский" и листья каштана в оформлении упаковки торта и обязал изъять и утилизировать все остатки коробок и продукции с этим названием.

Аналогично завершился спор вокруг торта "Золотой ключик", когда ПАО "Киевхлеб" выпустило продукт под названием "Сказочный ключик". Суд запретил предприятию использовать схожее оформление, а Антимонопольный комитет оштрафовал предприятие на 219 тыс. грн за недобросовестную конкуренцию. Регулятор подчеркнул: для потребителя решающими является доминирующее слово «ключик» и узнаваемый стиль, а простая замена прилагательного не лишает товар признаков плагиата.

Сходные истории случались и на фармацевтическом рынке. Попытки харьковской компании "Здоровье" продавать популярные лекарства, просто дописывая собственное имя известному названию, дважды закончились полным фиаско в Верховном Суде.

Сначала компания "Фармак" добилась, чтобы препарат "Корвалол-Здоровье" вычеркнули из государственного реестра лекарственных средств с полным запретом использовать это название.

Впоследствии по тому же сценарию "Дарница" выиграла битву за "Цитрамон": госрегистрацию "Цитрамона-Здоровье" отменили, лекарства убрали из аптек, запретив производство и экспорт, а АМКУ оштрафовал харьковчан на более 10 млн грн за паразитирование на чужой репутации.

В алкогольном сегменте многолетняя судебная война вспыхнула вокруг водки "Хлебный Дар" холдинга Bayadera Group. Попытка конкурентов из ЗАО "Агросервис 2000" запустить в продажу продукцию под названием "Хлебодар" вылилась в многолетнюю судебную войну со взаимными исками и попытками остановить заводы производителя. В конце концов, суды сняли претензии к "Хлебному Дару" и окончательно запретили выпускать и продавать крепкий алкоголь под маркой "Хлебодар".

В ювелирной отрасли весной 2021 года дизайнер Валерия Гузема (бренд Guzema Fine Jewelry) обвинила завод "Золотой Возраст" в копировании своего запатентованного кольца с шестью шариками. Хотя крупный производитель отрицал плагиат и уверял, что это всемирный итальянский тренд, после подачи иска и волны огласки компания тихо убрала спорную модель из своих магазинов и сайта и конфликт иссяк без громких судебных решений.

Впрочем, даже если названия почти одинаковы, суд может стать на сторону ответчика, если этикетки выглядят совсем по-разному. Показательным стал спор между пивоваренными компаниями: "Первая частная пивоварня", владевшая правами на ТМ "Рождественский", пыталась через суд аннулировать свидетельство на ТМ "Рождественское" от Carlsberg Ukraine. Но проиграла во всех инстанциях, включая Верховный Суд.

Судьи решили, что покупатель у полки супермаркета выбирает пиво глазами и воспринимает внешний вид бутылки в целом, поэтому фонетическая схожесть отошла на второй план. Благодаря собственной праздничной графике и доминирующей надписи "Львовское Рождественское" спутать напиток было невозможно - суд подтвердил, что оригинального дизайна достаточно, чтобы марки не считались клонами.

Международная практика знает случаи, когда бизнес принципиально не пересекается по концепции. Восемь лет корпорация McDonald's пыталась через суды закрыть малазийский ресторанчик McCurry из-за использования фирменной доли "Mc-". Однако Федеральный суд Малайзии принял сторону малого бизнеса: владельцы доказали, что название расшифровывается как Malaysian Chicken Curry, а меню состоит из традиционной индийской кухни без намека на американский фастфуд. Суд постановил: если рядовой клиент не может перепутать аутентичную кару с бургером, ни одна компания не имеет права монополизировать буквы для всего ресторанного рынка.

Игра слов или нарушение закона: позиция юристов

Достаточно ли просто поменять слова местами и подобрать другой шрифт, чтобы превратить чужое название в новый бренд? Юристы из интеллектуальной собственности единодушны: в классическом понимании это типичное "смешивание" брендов.

"Сама собой перестановка слов не является достаточным основанием признать две торговые марки разными, — предостерегает адвокат юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Андрей Литвин. — Закон запрещает регистрировать обозначения, тождественные или настолько схожие с ранее зарегистрированными знаками, что их можно спутать, если речь идет о одинаковых или родственных".

Сходство торговых марок оценивают по трем критериям: визуальным (графика и шрифты), фонетическим (звучание) и семантическим (смысл). Но в реальной жизни покупатель у витрины магазина или прилавка с полуфабрикатами не проводит экспертиз по сходству. У него срабатывает скорая подсознательная ассоциация.

Партнерша юридической фирмы Asters Юлия Семений отмечает, что включение в бренды нескольких одинаковых слов сразу формирует высокий риск смешения, хотя анализировать всегда нужно не отдельные слова, а всю концепцию бренда целостно:

"Если речь идет о вымышленном, оригинальном названии, а другой игрок создает подобную конструкцию — это, скорее всего, будет признано нарушением".

Еще один популярный трюк предпринимателей – попытка спрятаться по разным классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). То есть, один бизнес закрепляет название за производством продуктов или магазином, а другой открывает заведение общепита. Юристы отмечают: формальная разница в номерах классов не становится защитным щитом в суде, если деятельность пересекается по существу.

"Товары и услуги признают родственными, если у них общее назначение, один круг покупателей и общие каналы сбыта, — подчеркивает Андрей Литвин. — Поэтому параллельная жизнь подобных названий в системе возможна только при условии, что их сферы деятельности вообще не пересекаются или если владельцы заключили официальное соглашение о сосуществовании".

Взгляд регулятора: как в УКРНОИВЕ проверяют обозначение и когда готовят отказ

В Украинском национальном офисе интеллектуальной собственности и инноваций УКРНОИВИ пояснили, что квалификационная экспертиза заявки длится более года, а первый мониторинг баз на наличие тождественных и схожих обозначений запускается уже через 1–2 месяца после регистрации обращения.

Чтобы не терять время, предпринимателям рекомендуют заказывать предварительный поиск еще до подачи заявки — такая проверка занимает семь рабочих дней и заранее показывает сечения в реестрах.

Впрочем, если специалисты выявляют совпадения, которые могут ввести покупателя в заблуждение (например, рядовой клиент спутает товар и приобретет не то, что планировал), заявителю не отказывают безвозвратно.

"Мы рекомендуем добавить изображение или новое слово, чтобы изменить обозначения и избежать дублирования", - отмечают в УКРНОИВЕ.

Аналогичный подход действует и по смежным категориям — если одна компания закрепила наименование сугубо по производству вареников или пельменей, а конкурент маркирует им кафе, госорган оценивает это как попытку ввести клиента в заблуждение.

Если вокруг бренда возникает спор, весомым защитным аргументом становится подтверждение того, что компания открыто работала под этим знаком задолго до старта процедуры: участвовала в выставках или имеет упоминания в СМИ по меньшей мере пятилетней давности. Если же понимания на уровне экспертизы достичь не удается, спор переходит на рассмотрение Апелляционной палаты или суда.

Чья Галя?

Относительно вариаций с "Галей" здесь ситуация другая: юристы отмечают, что само по себе имя Галя не может быть монополизировано одним предпринимателем, поскольку оно связано с украинским народным творчеством. Но если оно ядро коммерческого бренда, то акценты смещаются.

"Граница добросовестного использования определяется не только сходством слов, но и характером деятельности, риском заблуждения для покупателей и договоренностями сторон, — объясняет Литвин, комментируя название "Хорошо, что Галя". — Однако без профессионального экспертного исследования утверждать, что это обозначение нарушает чужие права или вводит потребителей в заблуждение, преждевременно".

Кому достанется Галя Балувана?

Есть ли шансы у Кристины Сухомлин и Валерия Гальперина получить свидетельство на ТМ "Галя Балувана", под вывеской которой работают сотни предпринимателей? Шансы есть, говорят юристы, но легким этот процесс не будет.

Главный козырь заявителей – самый первый приоритет 2006 года.

"То, что ресторанную марку зарегистрировали раньше всех, может стать весомым аргументом в дополнение к другим доказательствам. Однако сам факт ранней даты не гарантирует автоматическую выдачу нового свидетельства", — отмечает Юлия Семений.

Успех будет зависеть от того, сумеют ли наследники доказать в УКРНОИВЕ и судах, что: Производство полуфабрикатов и ресторанный бизнес в этом случае неразрывно связаны. Другим решающим аргументом должно стать доказательство нарушения оппонентами договоренностей 2021: вместо исключительно сырой заморозки сеть начала активно продавать готовые блюда и открывать зоны кафе.

В схожих запутанных конфликтах победу определяют выводы судебных экспертиз и подтверждения фактического использования. А главными заложниками зеркальных игр в названиях становятся сотни партнеров по франшизе, для которых неразрешенный спор учредителей в любой момент может обернуться принудительным демонтажем вывесок и срочным ребрендингом.