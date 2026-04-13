"Балувана Галя" открыла третье заведение в Житомире: инвестиции составили более $200 тыс.

Совладелец сети "Вареничная Балувана Галя" Валерий Гальперин вместе с Кристиной Сухомлин, женой покойного партнера Игоря Сухомлина, открыли новое заведение в Житомире. Это уже третья сеть в этом городе. Инвестиции в проект составили более 200 тысяч долларов. Об этом сообщил Delo.ua Валерий Гальперин.

Ожидаемая окупаемость заведения составляет около четырех лет, а рентабельность будет зависеть от стабильности рынка и затрат на энергоносители.

По его словам, это уже не первый проект команды после смерти Игоря Сухомлина. Ранее в 2025 году в Киеве открыли римскую пиццерию Romantica.

"Мы создали заведение с региональной кухней и аутентичной пиццей ала Палла. Рецепт привезли из Рима, где работают наши друзья, много лет готовящие ее по семейной технологии", — рассказал он.

Среди ключевых вызовов ресторанного рынка Валерий Гальперин называет стремительный рост стоимости на электроэнергию, существенно давящий на бизнес.

"Из-за высоких тарифов часть заведений не выдерживает нагрузки и закрывается", - объясняет он.

К этому прибавляется удорожание логистики и необходимость поддерживать конкурентные зарплаты, что непосредственно влияет на формирование стоимости блюд.

"Не секрет, что цены на продукты только растут, и это сразу отражается на себестоимости. Все это заставляет корректировать ценовую политику, однако в нашей концепции возможности ограничены. В "Балурованой Гале" мы не можем значительно поднимать цены, ведь это демократическое учреждение, и для нас важно оставаться доступными для гостей, даже несмотря на рост расходов", - отмечает Галь.

Вместе с тем предприниматель отметил, что с приходом весны ситуация начала улучшаться: поток посетителей в заведениях увеличился примерно на 30% по сравнению с зимним периодом.

"Гости соскучились по ресторанам, и сейчас мы наблюдаем положительную динамику. Зимой количество заказов уменьшилось на 20-25%, однако сейчас клиенты возвращаются, и тенденция меняется в пользу заведений", - добавляет Гальперин.

Что касается среднего чека, по словам ресторатора, он остался на стабильном уровне, хотя и не вырос настолько, как можно было бы ожидать, учитывая удорожание продуктов.

Отдельно предприниматель прокомментировал ситуацию с правами на бренд "Галя Балувана". По его словам, спор с Аллой Телигой пока не урегулирован.

"В апреле жена Игоря Сухомлина - Кристина - официально вступит в наследство, после чего ТМ "Балувана Галя" перейдет в ее собственность. Пока юристы готовят новые судебные иски, а также обращение в Антимонопольный комитет", - отметил Гальперин.

Несмотря на сложную ситуацию на рынке, компания планирует дальнейшее развитие.

"В 2026 году мы продолжим расширение сети Вареничная "Балуваная Галя" и развитие франшизы "Mimosa Brooklyn Pizza", а также открытие новых ресторанных форматов", - добавил предприниматель.

Напомним, ранее ресторанная консультантка Ольга Насонова сообщала, что посещаемость в кафе и ресторанах выросла на 30-40% по сравнению с февралем. По ее словам, те заведения, которым удалось успешно пережить зимний период, уже ощутили заметное оживление. Люди стали чаще проводить время вне дома, искать уютные места для встреч и отдыха, что сразу положительно повлияло на активность в заведениях.

Для справки: торговая марка "Балувана Галя", принадлежащая предпринимателю Валерию Гальперину и его партнеру, ныне покойному Игорю Сухомлину, была зарегистрирована еще в 2007 году.

В 2019 году в Луцке появились магазины Владимира Матвийчука и Аллы и Александра Телиг с похожим названием «Галя Балувана». Это повлекло за собой спор между сторонами, однако впоследствии его удалось урегулировать — в 2021 году был подписан договор, позволявший использовать название только в пределах определенного класса товаров и конкретного перечня продукции.

Впрочем, позже конфликт снова обострился. В 2025 году Игорь Сухомлин обратился в суд с иском против компании «Готовим по-домашнему» и ряда франчайзи, работающих под брендом «Галя Балувана» и заявил о нарушении условий договоренностей по использованию торговой марки.

Истец требовал взыскать более 3 миллионов гривен компенсации за нарушение прав интеллектуальной собственности. В то же время суд оставил иск без движения из-за процессуальных недостатков.

В октябре 2025 года Игорь Сухомлин скончался. В ноябре того же года семья Телиг подала на повторную регистрацию подобной торговой марки.