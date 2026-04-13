"Балувана Галя" відкрила третій заклад у Житомирі: інвестиції склали понад $200 тис.

Співвласник мережі "Варенична Балувана Галя" Валерій Гальперін разом із Христиною Сухомлин, дружиною покійного партнера Ігоря Сухомлина, відкрили новий заклад у Житомирі. Це уже третя мережі у цьому місті. Інвестиції у проєкт склали понад 200 тисяч доларів. Про це повідомив Delo.ua Валерій Гальперін.

Очікувана окупність закладу складає близько чотирьох років, а рентабельність залежатиме від стабільності ринку та витрат на енергоносії.

За його словами, це вже не перший проєкт команди після смерті Ігоря Сухомлина. Раніше, у 2025 році, у Києві відкрили римську піцерію Romantica.

"Ми створили заклад із регіональною кухнею і автентичною піцою ала Палла. Рецепт привезли з Риму, де працюють наші друзі, які багато років готують її за сімейною технологією", — розповів він.

Серед ключових викликів ресторанного ринку Валерій Гальперін називає стрімке зростання вартості на електроенергію, яке суттєво тисне на бізнес.

"Через високі тарифи частина закладів не витримує навантаження і закривається", — пояснює він.

До цього додається подорожчання логістики та необхідність підтримувати конкурентні зарплати, що безпосередньо впливає на формування вартості страв.

"Не секрет, що ціни на продукти лише зростають, і це відразу відображається на собівартості. Все це змушує коригувати цінову політику, проте у нашій концепції можливості обмежені. У “Балуваній Галі” ми не можемо значно піднімати ціни, адже це демократичний заклад, і для нас важливо залишатися доступними для гостей, навіть попри зростання видатків", — зазначає Гальперін.

Разом із тим, підприємець відзначив, що із приходом весни ситуація почала покращуватися: потік відвідувачів у закладах збільшився приблизно на 30% порівняно з зимовим періодом.

"Гості скучили за ресторанами, і зараз ми спостерігаємо позитивну динаміку. Взимку кількість замовлень зменшилася на 20–25%, проте зараз клієнти повертаються, і тенденція змінюється на користь закладів", -— додає Гальперін.

Що стосується середнього чека, за словами ресторатора, він залишився на стабільному рівні, хоча й не виріс настільки, як можна було б очікувати з огляду на подорожчання продуктів.

Окремо підприємець прокоментував ситуацію з правами на бренд "Галя Балувана". За його словами, спір із Аллою Телігою поки не врегульований.

“У квітні дружина Ігоря Сухомлина — Христина — офіційно вступить у спадок, після чого ТМ "Балувана Галя" перейде у її власність. Поки що юристи готують нові судові позови, а також звернення до Антимонопольного комітету”, — зазначив Гальперін.

Попри складну ситуацію на ринку, компанія планує подальший розвиток.

"У 2026 році ми продовжимо розширення мережі Варенична «Балувана Галя» і розвиток франшизи "Mimosa Brooklyn Pizza", а також відкриття нових ресторанних форматів",— додав підприємець.

Нагадаємо, раніше ресторанна консультантка Ольга Насонова повідомляла, що відвідуваність у кав'ярнях та ресторанах зросла на 30–40% порівняно з лютим. За її словами, ті заклади, яким вдалося успішно пережити зимовий період, уже відчули помітне пожвавлення. Люди стали частіше проводити час поза домом, шукати затишні місця для зустрічей і відпочинку, що одразу позитивно вплинуло на активність у закладах.

Для довідки: торгова марка "Балувана Галя", яка належить підприємцю Валерію Гальперіну та його партнеру, нині покійному Ігорю Сухомлину, була зареєстрована ще у 2007 році.

У 2019 році в Луцьку з'явилися магазини Володимира Матвійчука та Алли й Олександра Теліг із схожою назвою «Галя Балувана». Це спричинило суперечку між сторонами, однак згодом її вдалося врегулювати — у 2021 році було підписано договір, який дозволяв використовувати назву лише в межах визначеного класу товарів і конкретного переліку продукції.

Втім, пізніше конфлікт знову загострився. У 2025 році Ігор Сухомлин звернувся до суду з позовом проти компанії «Готуємо по-домашньому» та низки франчайзі, які працюють під брендом «Галя Балувана» і заявив про порушення умов домовленостей щодо використання торговельної марки.

Позивач вимагав стягнути понад 3 мільйони гривень компенсації за порушення прав інтелектуальної власності. Водночас суд залишив позов без руху через процесуальні недоліки.

У жовтні 2025 року Ігор Сухомлин помер. У листопаді того ж року родина Теліг подала на повторну реєстрацію схожої торговельної марки.