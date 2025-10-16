Умер ресторатор, владелец бренда "Балувана Галя" Игорь Сухомлин

В Германии на 54-м году жизни скончался украинский ресторатор Игорь Сухомлин.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение его жены Кристины Сухомлин.

"14 октября ушел из жизни мой муж Игорь Сухомлин – самый дорогой для меня человек. Он боролся до последнего, но болезнь победила", – написала она.

По ее словам, кремация состоится в Мюнхене, где проходил лечение. Прах ресторатора будет похоронен в Барселоне (Испания).

Жизнь и бизнес Игоря Сухомлина

Игорь Сухомлин родился в 1972 году в Чернигове. Имел экономическое образование (МВА). Был женат, имел двоих сыновей и дочь.

Как пишет "Суспільне", трудовую деятельность начинал с рабочих профессий: дворника, сторожа и токаря. В начале 1990-х занимался организацией спектаклей в молодежном театре, где тоже был актером.

В 1995 году основал собственное рекламное агентство, которое в 2002 году перевел из Чернигова в Киев.

Ресторанный бизнес начал в 2007 году, когда вместе с партнерами открыл ресторан "Велюров" и первый паб Varenik's. В 2009 году появилась городская кондитерская "Шарлотка". В 2011 году он открыл кофейню "Чашка" (сразу две в Чернигове), которая позже начала работать и в Киеве.

Игорь Сухомлин был причастен к открытию заведений в Киеве, Чернигове, Черкассах, Житомире и Львове. К его активам также принадлежали пиццерии Mimosa Brooklyn Pizza, вареничная "Балованная Галя", хинкальная "Буба".

В ряде заведений его партнером был Валерий Гальперин.

В 2024 году ресторатор и украинский фудтех-стартап Choice запустили медиа для рестораторов "Майонез". Идея создания этого возникла во время их предварительной совместной работы над другими проектами, связанными с ресторанной практикой. Медиа "Майонез" предназначено для профессионального сообщества рестораторов.

"Балована Галя" vs "Галя Балована"

Игорь Сухомлин рассказывал в интервью Delo.ua, что торговая марка "Балувана Галя" была зарегистрирована еще в 2007 году.

"После проверки, что этим брендом никто не пользуется, в декабре 2007 года торговая марка "Балована Галя" была официально зарегистрирована. То есть самого заведения еще не существовало, но название уже было внесено в реестр объектов интеллектуальной собственности, и я стал ее владельцем", – говорил предприниматель.

Первое свое заведение он открыл в Чернигове в 2011 году, а в 2019 году узнал об открытии в Луцке магазина замороженных продуктов под названием "Галя Балувана", зеркально повторяющего его бренд.

Тогда Сухомлин впервые подал в суд, после чего владельцы магазина Владимир Матвийчук и супруги Алла и Александр Телиги вышли на контакт. Обе стороны достигли компромисса, и в 2021 году было заключено официальное соглашение об использовании торговой марки исключительно в пределах 30 класса МКТП, то есть только для замороженных продуктов — вареники, пельмени, блины и т.д.

Сухомлин утверждал, что после того, как бренд "Галя Балувана" набрал популярность, владельцы начали игнорировать договор и расширили границы дозволенного и на новые переговоры, чтобы урегулировать конфликт, не шли.

По его словам, последние переговоры состоялись несколько месяцев назад (вероятно, в начале 2025 года), когда совладельцем сети "Галя Балувана" был Владимир Матвийчук, который впоследствии принял решение выйти из компании и сосредоточиться на развитии собственных брендов Multi Cook, GABAR и MultiBar.