Помер ресторатор, власник бренду "Балувана Галя" Ігор Сухомлин

У Німеччині на 54-му році життя помер український ресторатор Ігор Сухомлин.

Про це інформує Delo.ua з посиланням повідомлення його дружини Христини Сухомлин.

"14 жовтня пішов із життя мій чоловік Ігор Сухомлин – найдорожча для мене людина. Він боровся до останнього, але хвороба перемогла", – написала вона.

За її словами, кремація відбудеться в Мюнхені, де він проходив лікування. Прах ресторатора поховають у Барселоні (Іспанія).

Життя і бізнес Ігоря Сухомлина

Ігор Сухомлин народився у 1972 році у Чернігові. Мав економічну освіту (МВА). Був одружений, мав двох синів і доньку.

Як пише "Суспільне", трудову діяльність розпочинав з робітничих професій: двірника, сторожа і токаря. На початку 1990-х займався організацією вистав у молодіжному театрі, де також був актором.

У 1995 році заснував власне рекламне агентство, яке у 2002 році перевів з Чернігова до Києва.

Ресторанний бізнес розпочав у 2007 році, коли разом із партнерами відкрив ресторан "Велюров" і перший паб Varenik's. У 2009 році з'явилася міська кондитерська "Шарлотка". У 2011 році він відкрив кав'ярню "Чашка" (одразу дві у Чернігові), яка пізніше почала працювати і в Києві.

Загалом Ігор Сухомлин був причетний до відкриття закладів у Києві, Чернігові, Черкасах, Житомирі та Львові. До його активів також належали піцерії Mimosa Brooklyn Pizza, варенична "Балувана Галя", хінкальна "Буба".

У низці закладів його партнером був Валерій Гальперін.

У 2024 році ресторатор та український фудтех-стартап Choice запустили медіа для рестораторів "Майонез". Ідея створення його цього виникла під час їхньої попередньої спільної роботи над іншими проєктами, пов'язаними з ресторанною практикою. Медіа "Майонез" призначене для професійної спільноти рестораторів.

"Балувана Галя" vs "Галя Балувана"

Ігор Сухомлин розповідав в інтерв'ю Delo.ua, що торговельна марка "Балувана Галя" була зареєстрована ще у 2007 році.

"Після перевірки, що цим брендом ніхто не користується, в грудні 2007 року торгова марка "Балувана Галя" була офіційно зареєстрована. Тобто самого закладу ще не існувало, але назва вже була внесена до реєстру об’єктів інтелектуальної власності, і я став її власником", – говорив підприємець.

Перший свій заклад він відкрив у Чернігові в 2011 році, а у 2019 році дізнався про відкриття в Луцьку магазина заморожених продуктів під назвою "Галя Балувана", що дзеркально повторює його бренд.

Тоді Сухомлин вперше подав до суду, після чого власники магазину — Володимир Матвійчук та подружжя Алла й Олександр Теліги — вийшли на контакт. Обидві сторони досягли компромісу, і у 2021 році було укладено офіційну угоду про використання торговельної марки винятково в межах 30-го класу МКТП, тобто лише для заморожених продуктів — вареники, пельмені, млинці тощо.

Сухомлин стрверджував, що після того, як бренд "Галя Балувана" набрав популярності, власники почали ігнорувати договір і розширили межі дозволеного і на нові перемовини, щоб врегулювати конфлікт, не йшли.

За його словами, останні переговори відбулися кілька місяців тому (ймовірно, на початку 2025 року), коли співвласником мережі "Галя Балувана" ще був Володимир Матвійчук, який згодом ухвалив рішення вийти з компанії і зосередитися на розвитку власних брендів Multi Cook, GABAR та MultiBar.