Франчайзи "Гали Балуваной" открывают 20 магазинов в Киеве

Сеть домашних полуфабрикатов "Галя Балувана" готовится к масштабному расширению столицы. Первые новые магазины заработают уже в этом квартале, а в целом компания планирует открыть еще 20 локаций в Киеве.

Об этом сообщила СЕО и соучредитель бренда Алла Телига изданию Delo.ua.

По ее словам, они будут открываться благодаря действующим партнерам сети. В столице сейчас работают четыре ключевых партнера, и именно они расширяют свой бизнес: один откроет сразу 10 новых точек, другие – от 2 до 4.

Сейчас в Киеве работает 151 магазин сети Галя Балувана, поэтому новые открытия существенно усилят присутствие бренда на рынке.

Что касается риска перенасыщения рынка, то в компании его не видят. Напротив, появление новых игроков и торговых точек подтверждает перспективность сегмента, а не его истощение.

В компании говорят, что в новых магазинах будет более широкое гастрономическое предложение, и ассортимент не будет ограничен только полуфабрикатами. К прайсу будут добавлены готовые ресторанные блюда, пиццы, десерты и мороженое.

По формату кафе, который сеть тестировала в Черкассах, от него пока отказались, однако готовят новый интересный формат, который представят позже.

До конца года компания планирует открыть 30-40 новых торговых точек.

"Наш акцент сейчас – укрепить сеть изнутри, чтобы масштабирование происходило стабильно и качественно", – добавляют в компании.

Напомним, в феврале 2025 года соучредитель сети "Галя Балувана" Владимир Матвийчук принял решение выйти из компании.

Впоследствии он объявил о ребрендинге своих 13 магазинов "Галя Балувана" на Multi Cook и продажа франшизы этого бренда в Украине.

Известный украинский ресторатор и основатель бренда " Балована Галя" Игорь Сухомлин подал в суд на компанию "Готовим по-домашнему" и несколько франчайзи, работающих под брендом "Галя Балувана". Причина – нарушение условий официального договора по использованию торговой марки.

Он пытался через суд взыскать с предпринимателей, работающих под брендом "Галя Балувана", более 3 миллионов гривен компенсации за нарушение прав интеллектуальной собственности. Однако из-за ряда процессуальных недостатков, суд оставил иск без движения.

В свою очередь совладелица сети замороженных полуфабрикатов Галя Балувана Алла Телига возобновила продажу франшиз в Украине и уже заключила соглашения с пятью новыми партнерами.