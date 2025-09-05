Франчайзі "Галі Балуваної" відкривають 20 магазинів у Києві

Мережа домашніх напівфабрикатів "Галя Балувана" готується до масштабного розширення у столиці. Перші нові магазини запрацюють уже цього кварталу, а загалом компанія планує відкрити ще 20 локацій у Києві.

Про це повідомила СЕО та співзасновниця бренду Алла Теліга виданню Delo.ua.

За її словами відкриватимуться вони завдяки чинним партнерам мережі. У столиці зараз працюють чотири ключові партнери, і саме вони розширюють свій бізнес: один відкриє одразу 10 нових точок, інші – від 2 до 4.

Наразі у Києві працює 151 магазин мережі "Галя Балувана", тож нові відкриття суттєво посилять присутність бренду на ринку.

Щодо ризику перенасичення ринку, у компанії його не бачать. Навпаки, поява нових гравців та торгових точок підтверджує перспективність сегменту, а не його вичерпність.

У компанії говорять, що у нових магазинах буде ширша гастрономічна пропозиція і асортимент не буде обмежений лише напівфабрикатами. До прайсу додадуть готові ресторанні страви, піци, десерти та морозиво.

Щодо формату кафе, який мережа тестувала у Черкасах, від нього поки відмовилися, проте готують новий цікавий формат, який представлять пізніше.

До кінця року компанія планує відкрити 30–40 нових торгових точок.

"Наш акцент зараз – укріпити мережу зсередини, щоб масштабування відбувалося стабільно та якісно", – додають у компанії.

Нагадаємо, у лютому 2025 року співзасновник мережі "Галя Балувана" Володимир Матвійчук ухвалив рішення вийти з компанії.

Згодом він оголосив про ребрендинг своїх 13 магазинів “Галя Балувана” на Multi Cook та продаж франшизи цього бренду в Україні.

Відомий український ресторатор і засновник бренду "Балувана Галя" Ігор Сухомлин подав до суду на компанію "Готуємо по-домашньому" та кількох франчайзі, які працюють під брендом "Галя Балувана". Причина – порушення умов офіційного договору щодо використання торговельної марки.

Він намагався через суд стягнути з підприємців, які працюють під брендом "Галя Балувана", понад 3 мільйона гривень компенсації за порушення прав інтелектуальної власності. Однак через низку процесуальних недоліків, суд залишив позов без руху.

У свою чергу співвласниця мережі заморожених напівфабрикатів " Галя Балувана" Алла Теліга відновила продаж франшиз в Україні та вже уклала угоди з п’ятьма новими партнерами.