Як "Галя Балувана" в Глухові заробила 10 млн гривень за один рік

Місто Глухів в Сумській області перебуває майже під щоденними обстрілами ворожої авіації та артилерії, багато мешканців виїхали в пошуках більш безпечного місця проживання. Тому місцевий підприємець Денис Дзекелев, який торік відкрив виробництво напівфабрикатів і магазин під брендом "Галя Балувана", зовсім не очікував такого стрімкого розвитку бізнесу. Але швидко опанував хвилю і протягом року відкрив ще два магазини.

Денисе, розкажіть, як усе починалося?

— Ми з партнерами два роки тому відкрили в Глухові кафе-бар "Бруклін". Цей проєкт виявився вдалим і вирішили вкласти отримані прибутки у нову бізнес-ідею. Ми займалися розширенням кафе. А ідея виробництва напівфабрикатів виникла випадково.

Чому саме "Галя Балувана"?

— Мій партнер по "Брукліну" Сергій Вернигоров був у справах в місті Конотоп і відвідав знайомого, який почав займатися виробництвом напівфабрикатів під цим брендом. Він буквально "заразив" його своїм прикладом. І ми вирішили ризикнути.

Тобто ви діяли швидко?

— Так, минуло зовсім небагато часу, і я вже був у Луцьку, де придбав франшизу "Галі Балуваної". Виявилось, що власних коштів для цього не вистачить, тому довелось оформити в "Ощадбанку" кредит. Умови кредитування мене влаштовували, ми співпрацювали з цим банком і раніше. Справа виявилася настільки прибутковою, що обсяг оборотних коштів перевищив 10 млн гривень швидше, ніж за рік.

І скільки вже працює ваше виробництво?

— Наприкінці травня ми відсвяткували річницю "Галі Балуваної" у Глухові. Здається, це незначний термін, але в нашому місті сьогодні можна вважати досягненням, адже через безпосередню близькість кордону як вже наявні, так і нові підприємства не завжди витримують тиск обставин. А ми не лише вистояли, а й змогли розширитися.

Що зараз являє собою ваше підприємство?

— Виробництво, а поруч з ним і магазин, знаходиться в центрі Глухова. Вже в цьому році ми відкрили другий магазин "Галі Балуваної" у своєму місті, а також ще один – у сусідній Шостці.

Але купівля франшизи "Галі Балуваної" означає виконання певних зобов’язань з вашого боку?

— У нас багато прав, але існує і ціла низка зобов’язань. Ми не обмежені у виборі постачальників сировини для виробництва, маємо право розширювати його на свій розсуд. Водночас ми не можемо змінювати логотип нашої продукції, корпоративні кольори в оформленні закладів. Безумовно, ми слідуємо стандартам якості продукції, сплачуємо роялті за користування франшизою. Власники бренду для спрощення умов нашої роботи створили групи в соціальних мережах, де ми обмінюємось досвідом, отримуємо відповіді на важливі питання, знайомимось з асортиментом продукції власника бренду.

Стандарти якості та оформлення закладів диктує франшиза

Як ви формуєте асортимент і додаєте нові страви для меню?

— За умовами франшизи ми можемо додавати лише ті страви, які є в асортименті власника бренду "Галя Балувана". Їх дійсно велика кількість, яка збільшується регулярно. Тобто ми маємо змогу обрати те, що вважаємо цікавим та економічно доцільним для введення в асортимент нашого виробництва. Після визначення нових рецептів кухарі на виробництві їх виготовляють і починається одна з найцікавіших частин – дегустація. Я сам куштую всі нові страви та визначаю, чи будемо ми надалі додавати їх до асортименту. І це досить складні питання, адже треба керуватися, скажімо так, далеко не тільки власним смаком.

Як контролюється якість продукції на підприємстві?

— Всю сировину ми щодня закупаємо у виробників або в офіційних постачальників, які здійснюють контроль за якістю продукції. Майже не зберігаємо сировину, вона відразу йде на виробництво. А для готової продукції ми придбали велику кількість холодильного обладнання.

Яким шляхом відбувається реалізація продукції?

— За умовами франшизи можемо реалізовувати продукцію власного виробництва лише у своїх магазинах "Галя Балувана". Тому ми не постачаємо напівфабрикати до будь-яких інших торгових закладів або місць громадського харчування.

Хто ваші основні покупці?

— Переважна більшість наших покупців – це мешканці нашого міста, як-то кажуть, пересічні громадяни. Я маю уявлення про те, скільки і якої продукції потрібно незабаром. Попит формує багато критеріїв, один із яких – сезонність. Влітку з’їдять більше лавашів, а взимку – більше вареників. Глухів завжди був студентським містом, але спочатку коронавірус, а потім повномасштабне російське вторгнення внесли свої корективи. Молоді в місті стало значно менше, а саме студенти могли стати нашими основними покупцями. Втім, продукцію охоче купують і внутрішньо переміщені особи, і пенсіонери, і наші захисники.

Я так розумію, що вам важко спрогнозувати кількість покупців та необхідні обсяги продукції?

— Бачите, ми живемо в прикордонному місті, і сьогодні тут взагалі важко будувати довготривалі плани. Коли відкривали заклад, розраховували на покупців певних категорій, і наші сподівання частково виправдалися. Але міграційні потоки в місті та громаді стали буденним явищем, отже, важко сказати, хто буде складати переважну більшість покупців через два-три місяці.

Асортимент також диктує франшиза, але він постійно розширяється

Як ви просуваєте свій товар на ринку? Застосовуєте рекламу?

— Найбільш розповсюдженою рекламою в Глухові залишається так зване "сарафанне радіо". Звісно, ми використовуємо соцмережі, і це виявилось достатнім сьогодні. Коли, наприклад, з’явились у продажу лаваші з різними начинками, їх рекламували самі покупці. Цей товар є дійсно бюджетним, тому доводиться постійно збільшувати обсяги виробництва. Була смішна ситуація, коли мені телефонує знайома і запитує: "Що там у вас за лаваші з’явились? Бо підлітки з двору щоранку бігають у "Гальку" за лавашами, поки не розібрали".

Тобто виходить так, що ваша продукція сама себе рекламує?

— Ні, так стверджувати було б досить самовпевнено. Я можу сказати, що зараз ми не потребуємо глобальної реклами. Але часи змінюються, і в планах розширення маркетингового впливу на потенційних покупців.

Чи є в Глухові у вас конкуренція?

— Ми її на собі практично не відчуваємо. Зайняли свою нішу в ціновому та якісному сегменті, до того ж у нас розширений асортимент, гнучкі підходи. Я не бачу прямих конкурентів поки що.

Які виклики вам доводиться долати під час ведення бізнесу?

— Стає важко контролювати попит та пропозицію, адже в населених пунктах прикордоння постійно змінюється склад населення: частина людей від’їжджає, в той самий час прибувають переселенці з більш небезпечних територій України. Ці коливання впливають як на смаки та вподобання населення, так і на його платоспроможність. Та позиція, що мала великий попит, може стати непопулярною – і навпаки. Треба бути гнучким, слідкувати за ситуацією на ринку напівфабрикатів.

Сьогодні можемо спостерігати інфляційні процеси, ціни при закупівлі сировини постійно підвищуються. Нашим завданням є ведення оптимальної цінової політики, але таким чином, щоб не страждала якість продукції.

Як впливає війна безпосередньо на ваш бізнес?

— Окрім ризиків, що супроводжують всіх мешканців прикордонних територій, проблеми з електроенергією є суттєвою перешкодою для ведення бізнесу, а її відключення в Глухові передбачені не лише графіками, а й нападами ворога на електромережі. Вартість генератора, який може заживити виробничі потужності під час блекаутів, складає близько 700 тис. грн. Така сума є доволі значною сьогодні, тому під час відключення світла виробництво вимушене призупинятись.

Виникають проблеми й з логістикою. Ми відразу були налаштовані купувати сировину саме у місцевих постачальників, адже перевезення з обласного центру трасою "Суми-Глухів" залишаються небезпечними, а шляхи об’їзду займають час майже вдвічі більше, ніж на звичайну дорогу. Перехід на постачальників з Києва та інших міст України підвищує собівартість продукції, більшість логістичних складнощів якої стосується саме постачання для виробництва. Подекуди під час повітряної тривоги або атак FPV-дронів складно і небезпечно довозити готову продукцію до магазину в іншому кінці міста, а також до сусідньої Шостки.